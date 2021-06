El matrimonio homosexual es ya legal en 30 países

El matrimonio homosexual ya es legal en 30 países, una lista a la que se suman una docena de estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esa denominación.

El último país en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido Ecuador. Lo ha hecho por vía judicial después de que la Corte Constitucional haya emitido un fallo histórico a favor de estos matrimonios y exige a la Asamblea Nacional que comience el proceso de adecuación de la norma.

De este modo son ya diez los países americanos que reconocen este derecho. Canadá fue el primero en 2005, cinco años después lo hizo Argentina; en 2013 fue aprobado en Uruguay y, por la vía judicial, en Brasil. Estados Unidos, Puerto Rico y México -aunque no en todos sus estados- admitieron este derecho en 2015 y Colombia al año siguiente. En Costa Rica, la Sala Constitucional declaró en 2018 que la prohibición de las uniones homosexuales no era constitucional, pero no será efectiva hasta el 26 de mayo de 2020, a no ser que la Asamblea Legislativa apruebe una ley antes.

Europa es el continente con el mayor número de Estados que permiten el matrimonio homosexual, en total son 16: Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Malta y Austria. De ellos, en Suecia Austria y Dinamarca, también está reconocido el matrimonio religioso entre parejas del mismo sexo.

Taiwán, único país asiático en reconocer este derecho Mientras que Taiwán es el primer, y por ahora único, territorio asiático en permitir estas uniones. El Parlamento tenía de plazo hasta el pasado 24 de mayo para regularizar la situación de las parejas del mismo sexo después de que en 2017, en una histórica sentencia, el Tribunal Constitucional de la isla considerase anticonstitucional la prohibición del matrimonio homosexual. En Oceanía, Nueva Zelanda fue el primer país en legalizarlo en 2013 mientras que Australia se le sumó en 2017. En cuanto a África, sólo Sudáfrica reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, el continente trabaja aún en la despenalización de las relaciones homosexuales y ya son 21 los países que no las criminalizan. Hay, además, estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esa denominación, como Italia, Austria, Croacia, Estonia, Hungría, Suiza, Malta, República Checa, Israel, Chile, Grecia o Eslovenia.