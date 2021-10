La fotomicrografía y la fotomacrografía son técnicas que se desarrollaron paralelamente con el objetivo de retratar aquello que no se puede observar a simple vista debido a su tamaño diminuto. La fotomicrografía permite obtener imágenes con una ampliación mínima de diez aumentos.​ Cuando las imágenes se amplían hasta diez veces, se denomina fotomacrografía.

Debido a su complejidad técnica, estuvieron relegadas a ámbitos profesionales muy concretos, sobre todo para documentar y describir hallazgos científicos. Pero la irrupción de la fotografía digital, acompañada de nuevos programas informáticos, han permitido una mayor oferta de medios.



Estas técnicas se han generalizado y se han abierto a otro tipo de públicos, más allá del campo de la investigación. Por ejemplo, a amantes de la fotografía, que también han encontrado su espacio en este terreno, impulsados principalmente por una motivación estética.



Es el caso de Ángel Navarro, realizador de TVE que durante más de treinta años ha trabajado en decenas de documentales y reportajes de temática muy diversa. Aunque el hecho de que, tal y como confiesa, su vocación televisiva naciese a raíz de su admiración por Félix Rodríguez de la Fuente da una importante pista sobre cúal ha sido su verdadera pasión desde niño.



"A mí siempre lo que más me ha llamado la atención ha sido poder captar la imagen de la naturaleza, y en este caso lo que trato es de conseguir una imagen de la naturaleza que escapa a nuestros ojos...", explica a RTVE.es, "esos pequeños detalles que pasan desapercibidos".



La naturaleza, en sus múltiples manifestaciones, siempre ha sido una importante fuente de inspiración para Navarro, un sentimiento que ha conseguido trasladar a su trabajo y que ha tenido reconocimiento internacional. Con el reportaje Científicos españoles en el Ártico, segundo de un ciclo sobre el cambio climático que hizo el programa En Portada, obtuvo el prestigioso Premio Especial Príncipe Rainiero III, del Festival Internacional de Televisión de Montecarlo de 2008. Ha sido el único reportaje de la televisión española sobre naturaleza y medio ambiente que lo ha conseguido, y Navarro fue su guionista y director.

Belleza desapercibida

La naturaleza para él es sinónimo de belleza, incluso en detalles que, como suele ocurrir con los insectos, pueden pasar desapercibidos para la mayor parte de la gente. "Cuando yo elijo un tema no me fijo tanto en el aspecto científico como sí en el aspecto estético. En el de la belleza intrínseca al animal", continúa detallando, y pone como ejemplo a la mosca Drosophila melanogaster, cuyo tamaño es de aproximadamente dos milímetros: "ha sido posiblemente el animal más estudiado por los científicos, que saben todo sobre su genética, pero no se han percatado de la belleza que, por ejemplo, tiene en sus alas".



Su trabajo se apoya en la fotografía digital, pero también hay una parte analógica, casi artesanal. Tiene mucho de laboratorio, de ensayo y error, de autoaprendizaje... Navarro se ha convertido en un experto rastreador de internet en busca de ópticas antiguas, como lentes macro y objetivos de microscopio, muchas veces descatalogados. Mediante la combinación de estos elementos se pueden alcanzar ampliaciones tan grandes.



Anillos inversores o fuelles de extensión son otros de los elementos habituales de su estudio. Y, por supuesto, los elementos de iluminación, un aspecto siempre fundamental en la fotografía. Conseguir destacar las texturas de las cubiertas de los artrópodos es un trabajo muy minucioso, y solo se logra gracias a un empleo óptimo de la luz: buscando el ángulo y la intensidad adecuados, empleando difusores...