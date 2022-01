El candidato de CiU y cabeza de lista de Coalición por Europa a las elecciones europeas, Ramon Tremosa, ha alertado este martes de que cada voto que los catalanes destinen a PP y PSOE se utilizará contra la normalización del uso del catalán en el plenario del Parlamento Europeo, que no tiene reconocimiento como lengua oficial en Europa.

"¿Cómo quieren que nos sintamos españoles si prohíben nuestra lengua? Nos hemos encontrado con un veto político de PP-PSOE, que con gran hostilidad y la movilización de la diplomacia española en Bruselas, ha evitado que se debatiera en la conferencia de presidentes del PE", ha sostenido en rueda de prensa ante el monasterio de Ripoll (Girona).

Tras defender que podrían encontrar fórmulas para que, a coste cero, el uso del catalán fuera posible, ha lamentado el "veto español" a que se utilice en el Parlamento Europeo, por lo que ha emplazado a los catalanes a apostar por la federación en las elecciones para tener la fuerza suficiente para intentar invertir esta situación.

El cabeza de lista por Izquierda Unida (IU), Willy Meyer , ha señalado que su formación está remontando en las encuestas y que está obteniendo "muy buena respuesta" con lo que no cree que se pudiera producir un trasvase de votos hacia el PSOE o hacia nuevos partidos.

UPyD reclama a Europa "memoria" con ETA

La número dos de la lista electora de UPyD, Maite Pagazaurtundua ha dicho que no se puede hacer "como si ETA nunca hubiese existido" y ha recordado que "el mundo político heredero de ETA permanece impasible ante la razón".

A juicio de la candidata de UPyD, el País Vasco y Navarra han vivido su propia maldición durante más de 40 años, ya que ETA ha ido "intoxicando la percepción del mal y del bien por miedo y por prejuicios" y se ha comprometido a defender la dignidad y el honor de las víctimas frente los "ataques del mundo de ETA" y a que UPyD no las abandonará "a su suerte, ni en Euskadi ni en Europa".

Pagazaurtundua ha señalado, en un acto organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, que existe "distancia suficiente" para edificar la "memoria institucional del horror en el que chapoteábamos para sobrevivir" y considera que todavía no se da la madurez necesaria para construir la memoria de estas décadas.

"El terrorismo es una violencia que reclama legitimidad también a posteriori y en eso estamos", ha opinado. En este sentido, ha alertado de que "la nueva Batasuna, el colectivo de presos o la ETA no disuelta" no renuncian a su narrativa ni a su estrategia, exigiendo "que no se les incomode".