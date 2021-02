Nominado al Goya al mejor cortometraje documental y ganador de varias menciones y premios internacionales, Minerita, de Raúl de la Fuente, es la historia de las mujeres que sobreviven en el sombrío distrito minero de Cerro Rico, en Potosí (Bolivia), a 4.702 metros de altura.

Las condiciones de los mineros son terribles y pocos superan los 45 años de vida, pero las mujeres sufren un auténtico infierno, como nos comenta Raúl: “Minerita es la historia de tres mujeres que viven en el cerro, Lucía Mijo, de 40 años, que vigila las herramientas de los obreros por la noche, y tiene que defenderse con dinamita; Ivonne Mamani, de 16 años, que tiene miedo de su propio padre, que se emborracha y maltrata a toda la familia; y de Abigail Canaviri, una adolescente de 17 años que lleva tiempo bajando con los obreros a trabajar a la mina”.

“Todas viven una violencia extrema, porque los mineros viven una especia de condena en vida y cuando salen de la mina se consideran con derecho a todo -comenta el realizador-. Entonces violan, abusan y golpean a las mujeres. Y Minerita es la historia de supervivencia de esas tres mujeres”.

“Por ejemplo –continúa Raúl-, Lucía vive en una caseta en la que custodia las herramientas de los mineros y si se las roban tiene que pagarlas de su bolsillo. Por eso se defiende con dinamita. Como ya tiene cierta edad la respetan un poco más, tiene una posición más fuerte, pero hay muchas noches en las que tiene que defenderse. Y la dinamita es el único arma que tiene, junto con los perros con los que vive. Por esa lucha que mantienen creo que este documental tiene un tono de western femenino” -asegura Raúl-.

“La dinamita es la única forma que tengo de defenderme. A veces tengo que tirarla hasta dos veces en una misma noche –asegura Lucía en el documental-.

Violadas y maltratadas hasta por sus familiares

“Ivonne también vigila las herramientas –nos cuenta el realizador- y cuando hablamos con ella te das cuenta de que el miedo lo ocupaba todo en su vida. Durante la entrevista repitió la palabra miedo en más de 20 ocasiones y vive completamente aterrorizada. A veces parece que los problemas en la minería de estas zonas son las condiciones laborables y el trabajo infantil, pero la vida de algunas mujeres es una auténtica tragedia”.

“Siempre camino con una piedra -asegura Ivonne en el documental- porque muchas jóvenes aparecen golpeadas y violadas en las cunetas…”

“La esperanza de vida de un minero es de 45 años por los derrumbes y las enfermedades -comenta Raúl-. El sueño de Ivonne es salir volando de allí. Solo aguanta para defender a su madre y sus hermanos de su padre que es un alcohólico y un maltratador. En cuanto pueda quiere irse a Argentina o Brasil porque vive en un estado de miedo permanente. Pero tampoco puede abandonar a su madre y sus hermanos”.

“Con 10 o 11 años mi padre me pegó por primera vez –afirma Ivonne-. Y le he empezado a odiar. Cuando está en casa me voy. Me da miedo estar cerca de mi padre porque pienso que puede abusar de mí”.