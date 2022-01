El socialista Guglielmo Epifani, de 63 años, exlíder de principal sindicato italiano CGIL, ha sido elegido este sábado nuevo secretario general del Partido Demócrata (PD), en sustitución de Pier Luigi Bersani, que dimitió el 19 de abril debido a las divisiones internas del partido.

Epifani, actual diputado del PD, ha sido elegido en la Asamblea Nacional que el PD ha celebrado en Roma y se mantendrá en el cargo hasta el próximo congreso de la formación, previsto para octubre próximo.

El nuevo líder del PD logró el 85,8 por ciento de los votos, si bien la participación fue de algo menos del 60 por ciento de los mil delegados asistentes.

La elección de Epifani supone, según los observadores políticos, un reforzamiento para el gobierno que encabeza Enrico Letta, también del PD, y que integran, además, el Pueblo de la Libertad (PDL), de Silvio Berlusconi, y Elección Cívica, de Mario Monti.

La elección de Epifani pone fin a tres meses de crisis en el PD, que comenzó tras las elecciones generales de pasado mes de febrero, en las que resultó vencedora la coalición de centro izquierda que lideraba pero con un margen muy ajustado en el Senado que impidió a Bersani formar gobierno.

Después, las divisiones internas en el PD impidieron que los candidatos oficiales a la presidencia de la República, Franco Marini, primero, y Romano Prodi, después, fueran elegidos, desatando una crisis institucional que solo se resolvió con la reelección de Giorgio Napolitano, de 87 años.

Ante la crisis desatada, Bersani dimitió como secretario general del PD y tras numerosas reuniones en estas semanas, las diferentes corrientes del partido lograron un acuerdo sobre el nombre de Epifani, considerado un hombre de consenso.

Conducirá al PD hasta el próximo congreso

"Su perfil es el más idóneo para conducir al PD hacia el próximo congreso y para las nuevas e importantes responsabilidades que tiene el partido en estos momentos", afirmaron los dirigentes del partido Roberto Speranza y Luigi Zanda.

"He aceptado por espíritu de servicio. No he puesto condición alguna y tampoco me las han impuesto", señaló Epifani durante su intervención, a la vez que reiteró su apoyo al gobierno de Letta.

"No hay alternativas al gobierno, que sabe que puede contar con nuestro apoyo", dijo Epifani, que pidió a Letta que adopte rápidas medidas contra la crisis económica.

Según Epifani, el gobierno tiene que evitar un nuevo aumento del IVA, ya que afecta -dijo- a las clases más débiles. También pidió que se adopten medidas para afrontar el desempleo, que afecta al 11,7 por ciento de la población activa.

Asimismo pidió que se tomen medidas para que fluyan los créditos a las empresas.

Epifani defendió gobernar junto al PDL y aseguró que "con todas las huelgas que he hecho contra Berlusconi, nadie puede acusarme de hacer apaños".

"Se puede gobernar con el PDL en un estado de necesidad sin olvidar a los débiles, los trabajadores y los jóvenes", subrayó.