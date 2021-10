Pepe Sancho, de nombre real José Asunción Martínez Sancho, consiguió una inmensa popularidad, en los años de la transición, gracias a su papel de "El Estudiante" de la popular serie de TVE Curro Jiménez (1976-1979).

La carrera del actor, nacido en Manises (Valencia), en 1944, comenzó en los primeros años de la década de los 60 cuando se trasladó a Madrid para dedicarse a la interpretación.

Cosechó éxitos sobre las tablas; fue uno de los habituales del Teatro Romano de Mérida, durante varias décadas. En el cine, interpretó numerosos papeles. Cabe destacar films como Libertarias de Vicente Aranda, en 1996, y Carne Trémula (1998) que le valió un Goya de oro al mejor reparto.

En televisión, a parte de su papel en la repuesta Curro Jiménez -dirigida por cineastas de la talla de Mario Camus, Rovira Beleta o Pilar Miró y que pudo volver a verse en La 2, en 2012- volvió a interpretar papeles en éxitos de la pequeña pantalla más recientes, como Cuéntame (Don Pablo, el jefe de Antonio Alcántara), Tarancón, el quinto mandamiento –donde encarnó al cardenal protagonista- o Crematorio, donde dio vida un empresario corrupto de la Comunidad Valenciana.

El cine: de Carlos Saura a Almodóvar, pasando por Berlanga

Igualmente, dentro del cine su labor ha sido extensa.Su primer contacto con el séptimo arte tuvo lugar en 1963. "Me colé en los estudios Sevilla Films y me hice pasar por un extra de Arturo Fernández. Lo malo es que no pude cobrar porque no figuraba en la lista de contratadso, pero me comí un buen bocadillo", explicaba en la revista Pronto, en 2008.

La lista de películas comenzaría con El Dorado (1988), de Carlos Saura, con quien repitió en la trag icomedia Ay, Carmela (1990); y seguir con las Libertarias (1996) deVicente Aranda; Todos a la cárcel (1993) y París-Tombuctú (1999), ambas con el director Luis García Berlanga.

Las almodovarianas Carne trémula (1998), por la que obtuvo el Premio Goya al mejor actor de reparto, y Hable con ella (2002). Como él mismo contaba conoció a Almodóvar en un juicio en el que le acusaban de haber plagiado un guión, y al que el director manchego fue citado en calidad de perito.

Flores de otro mundo (1999), conIcíar Bollaín; y Los lobos de Washington (1999), de Mariano Barroso, junto al que volvió a trabajar en "Kasbah" (2000), fueron otras produccionesde esa época, en las que itervino.

Después formó parte del reparto de la pelí cula con la que debutó en la dirección l aactriz y guionista Laura Maña, Sexo por compasión (2000) y los Trileros (2004) de

Antonio del Real, entre otros títulos.

Ha sido reconocido con premios como el citado Goya al mejor actor de reparto por Carne trémula (1998), además del cariñoso homenaje que le dedicó la Mostra de

Cine Mediterráneo de Valencia (2000) y el Águila de Oro a su carrera de la Semana de Cine de Aguilar de Campoo (2001).

“Cada vez que suena el himno valenciano soy un mar de lágrimas“

De su vida sentimental han formado parte la presentadora de TVE Isabel Tenaille, la ex azafata de "Un, dos, tres¬" Pilar Pérez y la cantante María Jiménez, con quien

estuvo casado entre 1980 y 2002 y tuvo a su hijo, Alejandro.

En 2003 conoció a l a periodista Reyes Monforte y la relación se convirtió en matrimonio en 2006.

No tuvo ningún problema en exponer sus ideas políticas. En el semanario Época, afirmo en 2011, : "Me interesa que gane Rayoy porque no quiero que siga Zapatero, ¡Más claro no lo puedo decir!". En la misma entrevista reconocía que se emocionaba al escuchar el himno de su tierra. "Fíjese que es de los muy pocos que tiene el nombre de España en la letra. Cada vez que suena, (...), soy un mar de lágrimas"