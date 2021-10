La nueva secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, cree que España tiene demasiados investigadores y anuncia que uno de los objetivos de su departamento será reducir su número. En un artículo publicado en la revista internacional Nature, Vela asegura: "El sistema español de I+D no es suficientemente grande como para justificar el pago a tantos investigadores como lo hace en la actualidad":

El artículo, titulado "Convertir la crisis presupuestaria de España en una oportunidad", la secretaria de Estado justifica los recortes realizados en el presupuesto dedicado a investigación y desarrollo (I+D) y que en las últimas cuentas del Estado se han cifrado en una reducción del 25%. Ese 'tijeretazo' se ha sumado a otros anteriores del Gobierno de Zapatero.

Y en ese camino, la secretaria de Estado advierte que "para reforzar el sistema de investigación del país, debemos adelgazarlo , aunque es importante recortar en cantidad, no en calidad".

Recortes en las becas

En el mismo artículo, Vela explica que se reducirán las becas anuales del programa Ramón y Cajal para jóvenes investigadores desde las 250 que se concedieron en 2010 a 175 en este 2012. Destaca que el presupuesto para esas ayudas se aumentará en 9 millones respecto a 2010, pero asegura que se distribuirá mejor el salario y se proporcionará más dinero en los primeros años.

"Cambios similares" se aplicarán también en otros programas de becas, como el Juan de la Cierva para postdoctorados, el Torres-Quevedo para investigación industrial y las ayudas al empleo de personal auxiliar en las universidades y organismos públicos de I+D. Esos recortes reducirán las becas desde las 960 concedidas en 2011 a "unas 700-800 en el conjunto de esos programas" en 2012.

La secretaria de Estado asegura que la búsqueda de la excelencia marcará su gestión y anuncia que se animará a los investigadores españoles a que compitan por los fondos europeos para I+D, y lo hará "con el reclutamiento de especialistas para proponer y gestionar proyectos europeos".

Como cierre de la publicación, Carmen Vela contraataca a los críticos con el recorte: "La situación no es ideal, pero las continúas críticas no nos ayudarán a excavar el camino de salida. La excelencia implica una actitud basada en el esfuerzo y el trabajo, no solo en las críticas". Y añade que "con voluntad", el sistema de I+D español "podrá sacar provecho de la crisis y salir de ella más fuerte que nunca".