El principal acusado del 'caso Kárate', Fernando Torres Baena, ha afirmado que nunca ha incitado a nadie a tener relaciones sexuales y ha visto injustas las acusaciones en su contra, según dijo durante las preguntas que le formuló su abogado, Angel Luis Calonge, tras acogerse a su derecho de no responder a las preguntas formuladas por la acusación particular.

"Desde el primer momento he dicho que en mi vida he animado ni incitado a nadie a tener relaciones sexuales. Nunca lo he hecho y es injusto lo que se dice de mí", ha señalado durante la tercera sesión del juicio.

Además, ha negado -en respuesta a su abogado- haber escrito las partes del libro 'Combate supremo' y afirmó que cuenta con una biblioteca de más de 4.000 libros, afirmando que no sabía si los libros sobre sectas que fueron encontrados durante los registros los compró él o si fue un regalo. "Ni siquiera creo haberlo leído", ha apuntado.