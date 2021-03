¿Por qué se llama 'nuevo iPad' y no iPad 3 o HD?

El misterio sobre el nuevo iPad de Apple fue desvelado este miércoles en San Francisco (California). Pero durante y después de la presentación del dispositivo, una duda seguía rondando por los usuarios pendientes del estreno: ¿Cómo se llama? ¿Nuevo iPad? Pues así es.

Pantalla Retina Display con una resolución de 2048 x 1536 y 264 puntos por pulgada, un nuevo procesador, A5X, de cuatro núcleos diseñado específicamente para la nueva pantalla, nueva cámara de 5 megapíxeles y la posibilidad de grabar vídeo eh HD a 1080p son algunas de las novedades del nuevo iPad de Apple.

Tras los incesantes rumores generados desde principios de año, los de Cupertino enseñaban al mundo su nuevo dispositivo, con la intención de seguir dominando el sector.

Sin embargo, muchos asistentes pensaban que faltaba un "pequeño" detalle, el nombre del nuevo iPad. Durante la presentación se hacia referencia a "nuevo iPad" de forma constante, pero lejos de imaginarse que ese fuese su verdadero nombre, los asistentes a la presentación confiaban en que el nombre sería revelado al final de la misma. Sin embargo, no fue así. Apple hablaba de "nuevo iPad" y con "nuevo iPad" se quedó.

¿El motivo? Según reveló este miércoles el periodista Miguel Helft -colaborador habitual de The New York Times- en su cuenta de Twitter, Apple ha tomado esta decisión porque "no les gusta ser previsibles".

“No nos gusta ser previsibles“

Helft habló con el vicepresidente de marketing de productos de Apple, Phil Schiller, quien le confirmó que ante los incesantes rumores que circularon durante las últimas semanas sobre el nombre del nuevo tablet decidieron seguir otra estrategia en cuanto al nombre.

Desde que se iniciaron los rumores todo el mundo hablaba de un iPad 3 y a medida que se iba acercando el día de la presentación, otro nombre salió a la luz: iPad HD. Pues ni uno ni otro. Apple eligió el nombre más sencillo porque "no nos gusta ser previsibles", aseguró Schiller.

Así, la compañía da por zanjada la polémica sobre el nombre del su nueva generación de iPad.

Características del nuevo iPad Resolución 2048 x 1536, 264 pixeles por pulgada

Procesador A5X, de cuatro núcleos

Nueva cámara iSight, de 5 Megapíxeles con el mismo sensor óptico del iPhone 4S y retroiluminación

Contará con iPhoto, un software para retocar fotografías con control táctil (4,99 dólares)

Grabación de vídeo en HD

Reconocimiento de voz

Conexión LTE (Long-Term Evolution) 4G

Duración de la batería: 10 horas. (Misma que en otros modelos a pesar del aumento de potencia)

Dimensiones: 9,4 milímetros de ancho y unos 652 gramos de peso

Estará disponible en color blanco o negro