El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha presumido de "independencia" en la presentación de su candidatura a la reelección como líder nacional de su partido en el 17 Congreso del PP. "No le debo nada a nadie, no tengo más compromiso que con vosotros, los ciudadanos, sus problemas y el interés general", ha dicho ante los más de 3.100 compromisarios 'populares'.

En un discurso muy centrado en el partido y en el que ha querido dejar claro que no le gustan los "dogmatismos" ni las "precipitaciones", Rajoy ha abogado porque el PP sea un partido "unido", pero no "monótono ni uniforme".

Quiere que el PP sea un "modelo de conducta política y moral". "Hay que ser un modelo en la gestión. Y además de serlo, hay que parecerlo", ha añadido, para dejar claro que no admitirá "negligencias ni despilfarros" en el manejo de los recursos públicos. En este sentido, ha pedido al partido un esfuerzo para evitar conductas inapropiadas.



“No admitiré negligencias ni despilfarros“

A juicio de Rajoy a los cargos públicos del PP, además de "competencia" y "diligencia", se les presupone también "honradez".

"Este es un partido inmenso, con cientos de miles de personas. No digo que no quepa un desliz, podemos tener caídas, como todos", ha señalado el presidente del Gobierno, para añadir: "No aceptaré que la mancha de una excepción contamine la buena fama de todos".

Solo ha hecho una pequeña referencia al anterior Congreso del PP, el de Valencia, para decir que este se celebró en "unas circunstancias muy diferentes a las de hoy" porque "entonces teníamos en las alforjas muchísimo futuro pero muy poco presente. Muchos sueños y pocas realidades".

"Nunca como ahora habíamos llegado tan lejos, ni tan alto ni tan hondo. No es autocomplacencia. No es nuestro estilo. Hemos conocido suficientes derrotas como para dejarnos engañar", ha señalado.

Aboga por el diálogo como base de su actuación "Queremos ser un partido que escuche a todos, ser un canal de comunicación entre los ciudadanos y la administración", ha afirmado, tras decir que "para abordar los problemas hay que tener paciencia y dialogar con los afectados". En este sentido ha defendido el diálogo como base de su actuación. "Queremos hablar con todos. Todos los que estén bajo la ley", ha matizado, en clara referencia a Amaiur. “Soy previsible, conmigo es fácil saber a qué atenerse“ Rajoy ha defendido sus formas políticas e incluso, en un tono más personal, su forma de ser. Ha criticado a los que le acusan de "no trabajar", en sus propias palabras, o de que piensa las decisiones demasiado. Y se ha autodefinido como "sobradamente preparado" para gobernar España y liderar su partido. E insiste: es previsible, piensa las cosas y maneja los tiempos. "Conmigo es fácil saber a qué atenerse". Cree que la ansiedad y la precipitación "es muy mala consejera para el gobernante y para abordar con eficacia los problemas". "La sabiduría siempre es humilde, y la necedad, por el contrario, es arrogante; nosotros preferimos la humildad", ha continuado. Ha querido dejar claro que no se le va a subir "el cargo a la cabeza": "Con todo lo que he pasado no corro peligro de envanecimiento".

"Los ciudadanos esperan ahora respuestas rápidas" En su discurso ha dicho que "los ciudadanos esperan ahora soluciones". "Ya no esperan de nosotros quejas, denuncias, sugerencias ni promesas. Quieren respuestas rápidas a sus problemas", ha añadido. "Es la hora de las respuestas", ha repetido varias veces durante su intervención. "Dijimos: si nos votas, pondremos España en marcha. La gente nos dice: ya te he votado, ahora cumple. Haz lo que tengas que hacer, y hazlo deprisa. Es la hora de las respuestas", ha insistido. Desde el diálogo, sin sectarismos, el líder del PP ha prometido "gobernar para todos". "Tenemos que ser un partido capaz de gobernar con solvencia, de resolver con decisión, de proteger los intereses de España, sin pamplinas, en cualquier rincón del planeta", ha aseverado. "Somos capaces de salir de esta crisis y hacerlo con orgullo", ha manifestado.

Siente "sin ningún pudor" la alegría "por el triunfo de Arenas" Rajoy, que ha elegido como vicesecretarios del PP a Javier Arenas, Esteban González Pons y Carlos Floriano, para acompañar a la secretaria general, María Dolores Cospedal, en el núcleo duro del PP, ha animado a todo el partido a volcarse con las elecciones andaluzas y asturianas. Quiere romper con "años de resignación" en Andalucía, que debe situarse "a la vanguardia del cambio", y posibilitar el cambio en el Gobierno de Asturias por uno con "sentido común, moderado y tranquilo". Ha confesado que, "sin ningún pudor", está ya sintiendo "la alegría por el triunfo" de Javier Arenas en las próximas elecciones andaluzas y se ha comprometido a apoyarle en el mes que resta para la celebración de los comicios. También lo hará con la candidata 'popular' en Asturias, Mercedes Fernandez.