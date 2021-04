El presidente de honor del Partido Popular, José María Aznar, ha defendido este sábado en el 17 Congreso del PP las reformas que está aplicando el Gobierno de Mariano Rajoy porque "lo que toca" ahora es hacer "patriotismo" para sacar al país de la crisis económica.

Aznar, que hacer cuatro años ofreció un "respaldo responsable" a Rajoy en el convulso Congreso de Valencia, ha hecho esta vez una defensa cerrada del líder del partido y presidente del Ejecutivo. Hasta el frío saludo de 2008 se ha convertido está vez en un sonriente encuentro.

A los que critican las medidas que está tomando el PP les ha recordado que las "mayorías" obtenidas no son "casualidad". El Partido Popular es ahora "indispensable" y el "único capaz de vertebrar España".

El expresidente del Gobierno, que también ha lanzado un mensaje a los terroristas ("Nosotros ganamos y ellos pierden, sin un ápice de confusión"), ha centrado la mayor parte de su discurso en hacer una dura crítica al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo ha calificado como "el peor gobierno de la democracia" que deja una "herencia" que es un "pasivo que pesa como una losa" sobre el actual Ejecutivo y la sociedad, los parados, los empresarios, los jóvenes y las familias.

Hacer "patriotismo" con las reformas, que "es lo que toca"

Frente al PSOE, Aznar ha presentado al PP como un "partido indispensable" porque, en su opinión, "no hay salidas ni locales ni socialistas a la crisis". En ese sentido, ha defendido las reformas que se están llevando a cabo, como la reforma laboral aunque no la hay mencionado expresamente, porque es lo que ahora necesita el país.

"Vamos a cumplir nuestro compromiso tenemos la determinación de hacer lo que España necesita. Y eso se llama hacer patriotismo que es lo que toca en este momento", ha señalado Aznar.

Y ante las críticas a las políticas que se están llevando a cabo por Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno ha incidido en varias ocasiones en la legitimidad que le han dado las urnas al Partido Popular.

Los "pactos antiPP y los cordones sanitarios se han saldado con los resultados que están a la vista", ha dicho en alusión a la victoria de las generales y de las municipales y autonómicas.

"Las mayorías no son una casualidad, no son sucesos fortuitos, no proceden de un despiste de los votantes", ha señalado Aznar. Ha destacado que "nunca" como en los últimos años "ha estado tan claro lo que se votaba en España, en todas partes y en todo momento".

Por este motivo nunca el mandato ha sido "tan nítido y claro", ni "tan preciso ni exigente", ha señalado. "El PP es el que quieren los españoles. Espero que lo tengan claro quienes decían antes que no teníamos programa y ahora que es escandaloso que lo tengamos y que es una provocación que pretendamos cumplirlo".