Cafeterías, bancos, tiendas en llamas. Mientras los políticos helenos aprobaban poco antes de esta medianoche un paquete de recortes adicionales para lograr un acuerdo con la troika (UE,FMI y BCE) y evitar la quiebra, las calles griegas se convirtieron en un polvorín de gases lacrimógenes y cócteles molotov.

Atenas ha sido el epicentro de las protestas contra el programa de ajustes y también el de los disturbios entre la policía y los manifestantes, pero los actos de violencias también se han extendiéndose a otras ciudades del país, especialmente en las islas turísticas de Corfú y Creta.

Grupos de manifestantes prendieron fuego a más 48 edificios, total o parcialmente, en las avenidas Stadiu y Aeolu de la capital, incluidos dos cines, además de a sedes bancarias y varias cafeterías de grandes marcas, sin que los bomberos diesen abasto para apagarlos, según informan los medios griegos. Además, una comisaría de policía fue atacada y un grupo de manifestantes intentó ocupar, sin éxito, el edificio del Ayuntamiento

El resultado ha sido más de un centenar de heridos, la mayoría policías, según informan los medios griegos. Un portavoz policial ha informado a la agencia Efe de que, por el momento, se practicaron 130 arrestos.

Al menos 60.000 personas se concentraron en las principales zonas del centro, que acogieron a jóvenes, gente de mediana edad e incluso ancianos que portaban banderas griegas y pancartas contra la troika, contra el Gobierno, el FMI y contra la canciller alemana, Angela Merkel. Los organizadores cifran el número de manifestantes en 100.000.

Comercios saqueados

Según testigos presenciales, cuando el cantante Mikis Theodorakis trató de presionar a la policía para que le permitiesen entrar en el Parlamento y, "sin que mediase provocación", los agentes apostados en torno al hemiciclo comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a los concentrados.

“Esto no es una democracia, no nos dejan ni protestar, es una dictadura“

"Esto no es una democracia, no nos dejan ni protestar, es una dictadura", protestó una joven en declaraciones a Efe. "Envían a gente pagada para que cause problemas. De esta manera pueden justificar los gases lacrimógenos e impedirnos protestar frente al parlamento", denunció Jristos, de unos 40 años.

"Lo único que queremos es que los diputados nos escuchen", añadió. Cuando la policía empezó a lanzar bombas de gases lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, se escucharon miles de gritos y posteriormente los disturbios se extendieron por las calles adyacentes con cientos de manifestantes enfrentándose a la policía con cócteles molotov y piedras.

"Este Gobierno no tiene legitimidad para firmar ese contrato con la troika. Son traidores al pueblo griego", se quejó un hombre de unos 50 años que portaba una pancarta exigiendo elecciones y pidiendo a "los pueblos del sur de Europa" que se rebelen.

Unos 150 negocios vieron también sus productos saqueados y los propietarios se afanan desde por la mañana en limpiar los destrozos y los cristales rotos al inicio de una semana que se prevé será un nuevo quebradero de cabeza para las aseguradoras y un nuevo agosto para los reponedores de lunas de escaparate.