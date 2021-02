Los ministros de Finanzas de la zona euro se reunirán este jueves para analizar la situación de Grecia, donde el Gobierno aún debate las medidas que exige urgentemente Bruselas para desbloquear el segundo préstamo y evitar la quiebra. Atenas ha aceptado casi todos los recortes exigidos por la troika, salvo el que afecta a las pensiones.

La reunión del Eurogrupo, que se había convocado para el lunes pero se retrasó (en principio a este miércoles) por la falta de acuerdo en Atenas, ha sido anunciada por su presidente, Jean-Claude Juncker, para la tarde de este jueves. Según informa el corresponsal de RNE en Bruselas, Antonio Delgado, la cita se convocó para presionar a los líderes griegos y que éstos aceptaran ya los términos del rescate.

"Espero que el Eurogrupo tome una decisión positiva sobre el rescate. De eso depende que Grecia siga en la eurozona", ha señalado el ministro de Finanzas heleno, Evangelos Venizelos.

El segundo rescate, acordado el 26 de octubre por la UE, prevé un préstamo de 130.000 millones de euros y una condonación de al menos la mitad de la deuda griega en manos del sector financiero privado con el fin de que el país pueda reducir su deuda del 160% al 120% del PIB en el horizonte de 2020.

Participación de la banca y el BCE en la quita de la deuda

La quita es fundamental en el rescate. De hecho el comité de acreedores privados de Grecia se reúne este jueves en París para examinar el resultado de la última ronda de negociaciones llevadas a cabo por el director general del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), Charles Dallara, y el asesor del presidente de BNP Paribas, Jean Lemierre, con el Gobierno griego.

En paralelo, se prevé que el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) debata en su reunión de este jueves su participación o no en el segundo rescate a Grecia. El BCE tiene en su balance unos 50.000 millones de euros de bonos griegos que ha comprado en el mercado secundario desde mayo de 2010 un 20% por debajo de su valor nominal, informa Efe.

El Banco Central Europeo no está dispuesto a asumir pérdidas y todavía no está claro el precio al que intercambiaría, si lo hace, los bonos griegos, pero la diferencia del precio nominal de los bonos y el precio al que los adquirió la entidad monetaria en el mercado secundario es de unos 11.000 millones de euros, según The Wall Street Journal, dinero que ayudarían a cubrir los entre 15.000 y 20.000 millones de desfase detectado por la troika.

La manera de ayudar sería esta: el BCE cambiaría sus bonos griegos por bonos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que a su vez se los devolverá a Grecia al precio a que los compre al BCE.

Sin la ayuda internacional, Grecia entrará en suspensión de pagos el 20 de marzo, cuando debe hacer frente a unos vencimientos de deuda de 14.500 millones de euros.