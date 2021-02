Los cubanos han comenzado a acercarse a las 500 sucursales de bancos cubanos que a partir de este martes concederán créditos a los “cuentapropistas” -trabajadores por cuenta propia- pequeños agricultores y particulares que quieran edificar sus viviendas. Así entra en vigor la nueva política de créditos del presidente cubano Raúl Castro para “actualizar” el modelo socialista y salir de la crisis económica.

El diario Granma, altavoz del Partido de la dictadura cubana, asegura que también se beneficiarán las personas naturales “que precisen adquirir bienes para su propiedad personal”. Una modalidad que, según el diario, se aplicará “progresivamente” según “lo permitan las condiciones del país”. La medida recupera una cultura financiera y de servicios bancarios perdida en la isla durante los últimos 50 años.

“No sé cuanto me pueden dar ni entiendo de hipotecas, pero espero que todo fluya“

“Vengo a buscar información para pedir un crédito para ampliar mi casa, no sé cuánto me pueden dar ni entiendo de hipotecas, pero espero que todo fluya” ha señalado a Efe un trabajador del sector de Comunicaciones de 40 años que se disponía a entrar en una sucursal bancaria. No obstante, muchos aún desconocen los detalles del decreto y las posibilidades que ofrece. Es el caso de Ofelia, una artesana de un céntrico puesto de La Habana que por ahora asegura no estar interesada.

“Es raro que los dueños de negocios pequeños busquemos ampliarnos. Creo que los créditos beneficiarán más a los nuevos cuentapropistas y a quienes tengan negocios más grandes”

Préstamos de 15 euros como mínimo Las garantías de pago para estos créditos serán los ingresos lícitos y las letras de cambio o pagarés al tiempo que unas comisiones de crédito analizarán el riesgo de cada solicitud de préstamo durante un plazo máximo de 20 días. Los préstamos se concederán en pesos cubanos -una de las dos monedas de la isla caribeña en la cual la mayor parte de la población cobra su salario- y sus importes y plazos dependerán del acuerdo alcanzado entre el solicitante y el banco. No obstante, el mínimo y el máximo del tipo de interés será regulado por el Banco Central de Cuba. El sector privado podrá acceder como mínimo a préstamos de 3.000 pesos cubanos (unos 95 euros) para financiar capital de trabajo o realizar inversiones en su negocio. En el caso del sector agrícola, los cubanos podrán acceder a un préstamo de 500 pesos (unos 15 euros) para elevar su producción o comprar y reparar sus medios de trabajo. Este dinero podrá financiarse a corto plazo (12 meses), medio plazo (cinco años) o largo plazo (más de cinco años).