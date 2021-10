El candidato socialista a las elecciones presidenciales francesas, François Hollande, ha anunciado que si gana los comicios de mayo de 2012 buscará renegociar el acuerdo pactado por la mayoría de los países europeos la semana pasada en respuesta a la crisis de deuda de la eurozona.

"Este acuerdo no es la respuesta adecuada. Si soy elegido presidente, renegociaré este acuerdo", ha declarado Hollande, que está a la cabeza en las encuestas de intención de voto, en una entrevista en la emisora RTL.

El candidato socialista ha subrayado que el acuerdo firmado en Bruselas se basa en la austeridad pero que debería permitir un mayor papel del Banco Central Europeo y la emisión de eurobonos, dos elementos que rechaza frontalmente la canciller alemana, Ángela Merkel.

Hollande lidera los sondeos por delante del presidente francés, Nicolás Sarkozy, de cara a las elecciones a doble vuelta que se celebrarán el 22 de abril y el 6 de mayo de 2012.

Los líderes europeos acordaron en la cumbre de Bruselas del viernes un nuevo tratado con mayor integración económica en la eurozona, basada fundamentalemte en la imposición de sanciones más duras y de carácter automático cuando uno de los miembros del euro se salga de su objetivo de déficit.

"Sin crecimiento económico no conseguiremos ninguno de los objetivos de reducción de déficit", ha defendido Hollande, que considera el pacto insuficiente a corto y a largo plazo.

Regal de oro

Las palabras de Hollande no solo podrían tener efecto de cara al futuro del tratado europeo si vence; también a corto plazo podría bloquear la aprobación de la regla de oro presupuestaria en la Constitución, uno de los ejes del acuerdo de Bruselas.

En este sentido, el candidato socialista ha reiterado su oposición a que se incluya el equilibrio presupuestario en la Constitución y ha subrayado que no se encuentra "en esta lógica" al considerar que, aunque se voten las reglas de oro en todos los parlamentos europeos, sus objetivos no se lograrán si no hay crecimiento.

Para que la reforma constitucional salga adelante Sarkozy necesita una mayoría de tres quintos, algo con lo que no cuenta actualmente, por lo que tendría que esperar a los resultados de las presidenciales y de las legislativas, que se celebrarán en junio, si los socialistas no apoyan la reforma.

"Sería paradójico que el tratado fuese bloqueado durante tres meses porque hay una elección presidencial en Francia", estimaba el pasado sábado la ministra de Presupuesto de Sarkozy, Valerie Pécresse, que hizo un llamamiento a la oposición socialista para que respete el "interés general".