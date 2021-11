El 49% de los estadounidenses que saben que están infectados con el virus del SIDA (VIH) no recibe tratamiento, según se desprende de un informe divulgado este martes por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en vísperas del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que se celebra el 1 de diciembre. Este mismo informe desvela también que uno de cada cinco seropositivos no saben que lo son y que cerca de tres de cada cuatro no tienen la infección bajo control.

Los CDC de Estados Unidos han lanzado este martes una campaña en la que animan a los estadounidenses a hacerse la prueba del SIDA para que más personas que viven con la enfermedad reciban el tratamiento adecuado.

"Al mejorar las pruebas y relacionarlas con servicios de ciudado y tratamiento podemos ayudar a las personas que viven con VIH a sentirse mejor y vivir, además de reducir la propagación del VIH drásticamente", ha declarado Thomas R. Fireden, director de los CDC.

De acuerdo con los datos de estos centros, solo el 28% de los cerca de 1,2 millones de personas que viven con el VIH en Estados Unidos tienen el virus bajo control y a un nivel que les permite tener una vida saludable y reducir las posibilidades de transmitirlo.