Los más de 32 millones de congoleños han sido convocados este lunes en las elecciones presidenciales y legislativas de su país, claves para la estabilización política, han acudido en masa a las urnas a pesar del clima de tensión que se vive, que se vio reflejado en algunos incidentes aislados.

Uno de los últimos en ejercer su derecho ha sido el líder de la oposición, Etienne Tshisekedi, que ha sido bloqueado por un retén policial a media tarde y que finalmente ha podido votar en el último minuto en otro centro electoral de Kinshasa.

Tshisekedi, de 79 años, quien ya ha advertido que no aceptará una derrota, se enfrenta al presidente Joseph Kabila, elegido por primera vez en 2006 para un mandato de 5 años, y que busca hacerse de nuevo con la Presidencia.

Incidentes

Lo ocurrido con el líder opositor no ha sido el único incidente de la jornada. En la localidad de Kazumba, en la provincia de Kasai Oriental, en el centro de la República Democrática del Congo (RDC), se han producido enfrentamientos entre los seguidores de Kabila y de Tshisekedi, que han necesitado de la intervención de la Policía.

Además, en la provincia de Katanga, en el sur del país, también se han informado de incidentes en un colegio electoral, lo que ha provocado que la votación no se iniciara hasta las 14.00 horas.

Los choques han acontecido a pesar del llamamiento de Kabila, transmitido a través de la radiotelevisión nacional, en el que instaba a sus conciudadanos "a acudir a votar de forma pacífica".

Sin embargo, en Kinshasa, la capital del país, no ha habido incidentes de importancia, aunque numerosos electores no han podido ejercer su derecho al voto al comprobar que su nombre no figuraba en el registro.

La misión de observadores de la Comunidad Internacional para la Región de los Grandes Lagos ha asegurado por su parte que la jornada transcurrió con normalidad.

"En general todo funciona bien. El material está disponible, los miembros de las mesas están presentes", ha declarado Prospere Ntahorwamiye, un miembro de esa misión, que ha alabado el "buen clima" en el que se desarrollaron las votaciones.

Por su parte, el eurodiputado Andrés Perelló, que preside la misión de observación electoral de la UE, ha destacado la elevada participación de los congoleños en estos comicios.

"Ha habido una gran movilización de la sociedad congoleña, y han dejado muy claro que quieren votar", ha detallado Perelló a Efe.

"También hay que destacar lo complicado de organizar unas elecciones en un país en el que las infraestructuras están ausentes, pero lo importante es que lo han conseguido", ha apuntado.