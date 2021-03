"No es un día fácil para nosotros", ha comenzado diciendo el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en el día en el que ante los 45 miembros del Comité Federal el socialismo analiza la derrota electoral del 20N y organiza el relevo en su Secretaria General.

El presidente del Gobierno en funciones ha asegurado este sábado que afrontan la derrota con "humildad" y asegura ser el primero entre los responsables del bajón electoral. Dispuesto a hacer autocrítica, Rodríguez Zapatero ha vuelto a poner el dedo en la crisis como origen y causa de la derrota electoral.

También ha afirmado el líder socialista que el PSOE ha tenido problemas en la gestión de la crisis y su comunicación, porque ha asegurado que los ciudadanos y sus votantes no han entendido que el Gobierno que "ensanchó el perímetro de nuestro estado social, con hechos" ahora hacía los recortes.

A pesar de avanzar que el PSOE tenía que analizar otros errores fuera de la crisis, no ha detallado ningún otro más allá de la gestión de la economía y de la forma en las que se han contado las reformas que se han tenido que afrontar.

Zapatero ha aprovechado su turno de palabra, el primero del Comité al que sucede Rubalcaba, para agradecer los siete millones de votos y el trabajo de su partido en "circunstancias enormemente difíciles", en las que los datos de desempleo y de frenazo del crecimiento han propiciado "el peor escenario posible".

En estas circunstancias económicas, Zapatero ha dicho: "Hicimos lo necesario, no había alternativa". Y se ha mostrado comprensivo, "es lógico", ha dicho que los votantes "proyecten sus reproches y demandas sobre el referente de quienes les gobiernan".

Además, ha planteado que de cara al futuro, el programa que se ha presentado será la guía de acción de oposición para la próxima legislatura. Y se ha mostrado convencido de que ninguna organización política se identifica más con la mayoría social, por lo que aspiran a recuperar a los más de cuatro millones de votantes perdidos.

También, ha destacado que se han dado las primeras elecciones sin violencia, sin la amenaza del terrorismo, un escenario del que el PSOE y Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho, "han sido muy útiles para los ciudadanos", y no se ha utilizado en la campaña "no hemos hecho un uso espurio", ha afirmado, "no hemos sacado pecho".