El ministro de la Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, ha valorado este viernes que el futuro del Partido Socialista pasa por una "reformulación" del programa socialdemócrata, pero en ningún caso una "refundación".

Cree que su futuro pasa por que en el próximo congreso ordinario, que se convocará para el mes de febrero, haya varias opciones, de lo que se muestra convencido, y que los militantes respalden mayoritariamente un proyecto.

En cualquier caso, cree que el PSOE "no puede renunciar a la posibilidad de que Alfredo Pérez Rubalcaba sea el jefe de la oposición durante los próximos años". Asegura que él no ha tenido ninguna conversación con el que fue candidato socialista sobre esto o su candidatura a la secretaría general, "porque en primer lugar él tiene que decidirlo, y yo no quiero especular", ha dicho.

El exvicelehendakari ha mostrado su apoyo para que Rubalcaba sea el encargado de realizar el debate de investidura de Mariano Rajoy. "El líder del grupo parlamentario será reconfigurado con la nueva dirección", ha manifestado.

Renovar la dirección del partido Tampoco ha querido especular sobre quiénes serán los candidatos a la secretaria general. El ministro ha hecho memoria recordando que José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido en un congreso en el que todos solo contaban con Rosa Díez y José Bono. También ha afirmado Jáuregui que hay respetar los tiempos, no precipitarse, y no pedir la dimisión de Zapatero como secretario general, porque cuando lo hizo Joaquín Almunia, en la misma noche electoral del año 2000, el PSOE quedó durante cuatro meses "como una cáscara de nuez en el mar". Jáuregui ha afirmado que la reflexión sobre el proyecto del PSOE se puede hacer en dos meses y no hace falta posponer el Congreso. Cree que en este tiempo se puede crear una dirección fuerte y renovada, que ya ejerza de cara a las elecciones andaluzas, y, sobre todo, que esté preparada para unas posibles generales, que Jáuregui ha apuntado se podrían dar incluso en dos años, "dada las velocidades de nuestro tiempo" y el ejemplo de Papandréu, "que fue elegido hace dos años con mayoría absoluta", o el mismo Berlusconi "con el que no podía nadie".