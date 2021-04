Google ya ha anunciado la fecha en que su servicio Google Wave pasará a mejor vida. Será el 30 de abril de 2012, aunque desde el 31 de enero de ese mismo año ya no podrán incorporarse más contenidos al servicio.

De modo que durante los meses de febrero, marzo y abril Google Wave estará accesible únicamente para el acceso y lectura de los contenidos.

Un periodo de gracia para que los usuarios puedan exportar en PDF o texto o migrar sus waves a servicios similares y compatibles como Apache Wave y Walkaround.

El de Wave es otro caso de servicio de Google de enfoque social -considerado como una particular red social orientada al trabajo en grupo o colaborativo- que acaba en el hoyo o simplemente olvidado, junto con otros como Google Buzz, Orkut, Aardvark, Sidewiki, Knol, Google Bookmarks Lists y Google Friend Connect, por citar algunos de corte más social.

Muchos de ellos se apagarán el año que viene, junto con Google Wave. Para un puñado de servicios de Google realmente en 2012 sonará la Trompeta del Juicio Final.

Oficialmente, sin embargo, el único problema de Wave -como el de los otros servicios que también sucumbirán a las actuales labores de jardinería- es que no ha tenido el impacto esperado entre los usuarios .

Nada habla peor de un producto que el hecho de que no deje ver de forma evidente cuál es su uso y función con un primer vistazo.

Además, no contaba con algunas características más o menos esenciales para que la herramienta fuera realmente útil. Y desde luego tampoco ayuda el hecho de que se trate de un servicio atípico o más o menos novedoso conceptualmente pero mal explicado y peor implementado.

Algo que en el caso de Wave ni nisiquiera resultó efectivo. En cuanto empezaron a entrar usuarios a abrir millones de "probando wave" el servicio se volvió lento y torpe y apenas pudo evolucionar su desarrollo, al menos no con la suficiente rapidez.

Según Google, aunque Wave tiene cierta cantidad -no desvelada- de usuarios "entusiastas y fieles", su número es demasiado escaso como para que merezca continuar su desarrollo.

Apenas hay innovación, si no es a golpe de chequera . El resultado es que últimamente Google anuncia más cierres de servicios que nuevos productos.

Con tanto servicio de quita y pon es evidente que no hay una estrategia común ni una cabeza pensante que dirija los proyectos, excepto a la hora de decidir cuándo les ha llegado la hora. No hay compromiso y ni siquiera se terminan la mayoría de ellos.

¿Eres el siguiente, Google+?

La limpieza que está realizando Google en su excesivamente extenso y dispar catálogo de productos se debe probablemente al deseo de poder concentrarse en unos pocos de ellos.

En aquellos que mejor funcionan y tienen menos competencia fuera o son más capaces de integrarse en el conjunto de servicios. Esto da esperanza al resto de servicios,incluyendo Google+.

Probablemente con su interpretación de lo que debe ser una red social Google haga un esfuerzo mayor que con el resto. También porque sí parece un producto de la casa y no de un puñado de empleados cualesquiera.

O sus días pueden estar contados, como todos los demás servicios mencionados. En cualquier caso Google+ es mucho más joven que Google Wave -y el resto de condenados-, lo que se puede ser el único motivo por el que de momento no está en la lista negra.

Porque, al menos visto desde fuera, Google+ tampoco está siendo el gran protagonista entre las redes sociales, y no tiene pinta de ir a serlo, ni a corto ni a medio plazo.

Personalmente no creo que Google+ vaya a desaparecer en breve pero tampoco creo que vaya a triunfar. Y desde luego no me entusiasma la idea de utilizarlo algo más, visto lo visto.