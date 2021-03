El expresidente del Gobierno José María Aznar considera que los españoles han dado al PP una mayoría absoluta con el mandato de que, ante la crisis económica, haga "lo que tenga que hacer", y, por tanto, subraya que los españoles tendrán que respetar ese mandato.

Así lo ha asegurado Aznar en una entrevista emitida en la cadena de Televisión 13TV al ser preguntado por la posibilidad de que, tras las medidas que adopte el Ejecutivo de Mariano Rajoy para hacer frente a la crisis, haya una contestación de los sindicatos y una movilización social.

"La mayor pérdida de derechos es no tener trabajo", ha afirmado el expresidente, y ha añadido que un país con el 45 por ciento de paro juvenil "es un país sin futuro".

Esa reflexión le lleva a recalcar su idea de que los ciudadanos han dado una abrumadora mayoría a su partido con un mandato: "Haz lo que tengas que hacer. Luego los españoles tendrán que respetar ese mandato".

Aznar defiende una reforma en el sistema de pensiones, porque "no se puede jubilar alguien a los 55 años y cobrar su pensión hasta los 85", así como una reforma laboral.

Tras vaticinar que va a costar años salir de la actual crisis, y abogar por volver a la disciplina económica y la estabilidad presupuestaria, el expresidente alude a su presencia en la sede del PP con motivo de las elecciones. "Fui porque quería felicitarle (a Rajoy). Pero no voy a volver por la planta séptima de la calle Génova". Allí se encuentra el despacho del presidente del partido.

Aznar lamenta que, después de que el PP perdiera las elecciones del año 2004, se intentara eliminar su figura política, y explica que tuvo que defenderse ante ello.

Además, asegura que "España es un país de necrófilos, ya que nadie recibe más elogios en el mundo que un español cuando se muere".

Ante la presencia de Amaiur en el Congreso, Aznar califica de "muy preocupante" para España el riesgo de que "algunos planteen el derecho de secesión en poco tiempo".

Ana Botella, con condiciones para se alcaldesa

Aznar considera que su esposa y primera teniente de alcalde del ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, reúne condiciones para ser alcaldesa de la capital. Así lo ha asegurado al ser preguntado por las informaciones que aseguran que si Alberto Ruiz Gallardón ocupa un puesto de responsabilidad en el Gobierno de Mariano Rajoy, será relevado por Botella al frente de la alcaldía madrileña.

"No sé si será o no. Yo no lo sé", ha recalcado el presidente de FAES y presidente de honor del Partido Popular ante esa posibilidad.

No obstante, ha defendido las cualidades de su esposa para afrontar ese reto, ya que, a su juicio "reúne muchas condiciones".

Entre ellas el expresidente del Gobierno ha citado su "voluntad, inteligencia, tesón y resistencia".