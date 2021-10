El vicesecretario de Comunicación del PP y cabeza de lista de este partido al Congreso por Valencia, Esteban González Pons, ha advertido este lunes de que si los españoles solo confían en las encuestas, "podrían encontrarse con la sorpresa de que Rubalcaba sea presidente de Gobierno y que vamos a tener cuatro años más de Gobierno socialista, como los ocho que hemos tenido con Zapatero".

El candidato 'popular' ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al mercado de Moncada (Valencia), donde ha repartido propaganda electoral, así como naranjas y plantas.

Preguntado por cómo valora los datos de las últimas encuestas sobre intención de voto, ha respondido "no me creo las encuestas", ya que "las encuestas no están diciendo lo que hay en realidad". A su juicio, "las elecciones no están ganadas y el cambio todavía está por decidirse".

Rajoy apela al "buen humor" frente a la "crispación" En el mismo sentido se ha pronunciado este lunes el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha dejado claro que no cambiará su estrategia de campaña, al contrario del PSOE, que ha pronosticado que intensificará sus mensajes de "miedo y crispación". Durante un mitin en León, en donde ha comenzado una jornada electoral que por la noche le llevará a Oviedo, Rajoy ha apelado a "la esperanza y al buen humor". En este sentido, Pons ha pedido a los españoles que "apuesten por el cambio y no por la continuidad". "Todos aquellos que no quieran que Zapatero y Rubalcaba sigan gobernando tienen una opción, que es ir a votar y hacerlo por el cambio", ha destacado González Pons, quien considera que "España no puede permitirse cuatro años más de ruina como la que hemos tenido". En su opinión, "se acerca la hora del cambio, cada vez queda menos para las elecciones". Por ello, ha instado a los votantes a reflexionar sobre si "quieren que las cosas continúen como están o quieren que las cosas cambien". "Tienen que saber que si votan a Rubalcaba, votan porque las cosas continúen como están, y yo creo que están mal, y si votan a Rajoy, votan por darle una oportunidad al cambio", ha subrayado. Por eso, ha indicado que en esta campaña el PP está pidiendo el voto también a "los antiguos votantes del PSOE, porque por esta vez todos tenemos que votar porque haya un cambio y porque las cosas no sigan como está".