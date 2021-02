Las reacciones de las víctimas y los diferentes colectivos que las representan ante el anuncio de ETA del "cese definitivo de su actividad armada" son muchos y muy variados, aunque la mayoría recibe el comunicado con cautela.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, ha dicho en RNE que siente alegría, pero califica el comunicado de "pobre". "No se menciona a las víctimas, no se pide perdón, no anuncian su disolución, no entrega las armas (...) y exigen concesiones", ha señalado.

El candidato de UPyD por Guipúzcoa e hijo del dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA, Rubén Múgica, ha dicho sentir también una gran alegría. "Cuanta gente podrá salir hoy a la calle sin escolta". Es un día de sentimientos encontrados", y las víctimas no pueden evitar pensar por qué esto no ha llegado un día antes del asesinato de los nuestros, ha explicado en RNE.

Este no es el final El ertzaina Josu Puelles, hermano de Eduardo Puelles asesinado por ETA, cree que ahora ETA intentará imponer su proyecto político a través de procedimientos "no democráticos" como es una mesa de partidos fuera de las instituciones y por ello ha instado a no olvidar que se trata de una organización totalitaria. En este contexto, ha reconocido que en su familia existe una sensación de alivio pero ha insistido en la necesidad de que el Estado de Derecho no ceda "un ápice". "Que no termine esto con cierta impunidad o aplicación laxa de la política penitenciaria, es muy importante que haya justicia", ha reclamado. 04.13 min Josu Puelles, hermano de Eduardo Puelles, asesinado por ETA en junio de 2009, considera que el comunicado del fin de la violencia es una buena noticia aunque cree que "no se ha derrotado a ETA". Puelles dice que hoy está más aliviado pero que ahora empieza la batalla para derrotar el proyecto político de ETA. "Hoy vivimos más libremente y más aliviados", ha recalcado. La senadora María Caballero, hija del concejal de UPN Tomás Caballero, asesinado por ETA en 1998, ha dicho que siempre es positivo que la banda no vuelva a matar, pero ha señalado que "ni muchísimo menos" es el comunicado que se esperaba. Rita Baglietto, hermana del concejal de la UCD en Azcoitia (Guipúzcoa) Ramón Baglietto, asesinado por ETA el 12 de mayo de 1980, ha dicho a Efe que las víctimas del terrorismo quieren la paz, "no el engaño que esta gente nos ha vendido".

20-O, día de las víctimas Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han reclamado este viernes que no se dialogue con la banda terrorista ETA pese al anuncio de "cese definitivo de su actividad armada" y que el día 20 de octubre se declare como día en memoria de las víctimas del terrorismo. También piden que desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se impulse que no haya ni una sola víctima que no tenga en su lugar de origen una calle, plaza o monolito en su memoria. “Ya no matará más, pero no dice que se disuelva“ A través de un comunicado conjunto, los dos colectivos dicen que ETA ha anunciado que "ya no matará más, pero no dice que se disuelva", por lo que seguirá como "organización clandestina" que no entrega las armas, ni ha pedido perdón a las víctimas, ni se ha entregado a la justicia. Antes de concluir con "veinte de octubre de 2011. Día de la victoria sobre el terrorismo", aseguran que "esto no acabará mientras haya una viuda recordando a su marido, un padre recordando a su hijo, o un hijo que no pueda recordar a su padre porque era demasiado niño cuando lo mataron".

Foro de Ermua La presidenta del Foro Ermua, Inma Castilla de Cortázar, interpreta el comunicado de "cese definitivo" de la violencia como la confirmación de su tesis de que el Gobierno y la banda tenían pactada una "estrategia de escenificación" de la derrota de ésta, por lo que se teme que "la pesadilla no ha hecho más que empezar". “La pesadilla no ha hecho más que empezar“ En declaraciones a Servimedia, Castilla de Cortázar parafraseó así al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, quien reaccionó al comunicado de ETA celebrando que la pesadilla ha terminado. Además, ha lamentado que los demócratas sigan yendo "al son que ETA marca", cuando lo único novedoso de la declaración es el adjetivo "definitivo", sobre el que la portavoz del Foro Ermua dijo que "ya veremos". Desde su punto de vista, el comunicado sólo pretende "devolver" favores al Gobierno, favores "reiterados" como la vuelta a las instituciones con Bildu, los "favores judiciales incomprensibles", el acercamiento de presos y las excarcelaciones en virtud del artículo 100.2 del Reglamento de Prisiones, que, según denunció, se utiliza como "una tapadera para la amnistía".

Madina, socialista víctima de ETA El diputado del PSOE por Bizkaia y víctima de ETA Eduardo Madina ha considerado por su parte que el cese definitivo anunciado por ETA "no tiene vuelta atrás" y ha manifestado que tras su decisión "no habrá contrapartidas políticas". “No habrá contrapartidas políticas“ En declaraciones a Radio Nacional, Madina ha recordado que "estamos viviendo unos días de enorme trascendencia histórica", puesto que "ETA ha puesto fin al recorrido de 50 años con el que nos ha amargado la vida a todos". "Anunció las dos palabras mágicas con la que hemos soñado en este país, cese definitivo, y esto creo que no tiene vuelta atrás", ha afirmado el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia para añadir que "todo lo que tengo es felicidad y victoria porque hemos ganado".

Irene Villa Irene Villa, víctima de un atentado de ETA en 1991, ha asegurado este viernes que "una banda asesina como ETA no puede tener el apoyo de la comunidad internacional". Villa ha hecho estas declaraciones en Zaragoza durante su participación en el Congreso "Lo que de verdad importa", tras el anuncio de la banda terrorista del cese de su actividad armada. “Los terroristas están esperando contrapartidas“ En su comunicado, ETA afirma que "cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional". En opinión de Irene Villa, "los terroristas están esperando contrapartidas" y considera que a raíz de la presencia en la conferencia de paz de mediadores "se creen que tienen eco internacional". A su juicio, el anuncio de ETA es una noticia muy positiva, aunque "de los terroristas me fío poco, porque después de tantas mentiras han seguido matando, pero quiero creer que a partir de ahora podamos empezar a hablar en pasado". Ha añadido que hay una cosa buena, "que nunca antes habían anunciado el cese definitivo", y para ella eso significa un paso más.