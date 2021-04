Los primeros satélites Galileo despegan con éxito

El cohete Soyuz con los dos primeros satélites del sistema de navegación Galileo ha sido lanzado con éxito hoy viernes por la Agencia Espacial Europea desde el Puerto Espacial Europeo de Kourou, en la Guayana Francesa.

El jueves el despegue sufrió una cancelación de última hora. Finalmente, a pesar de las condiciones meteorológicas, los satélites han despegado con éxito y se colocaron en orbita casi 4 horas después del lanzamiento.

El programa Galileo, es la alternativa al GPS estadounidense. Está auspiciado por la Unión Europea, aunque también participan otros países.

Es un ambicioso proyecto que ha requerido más de una década de desarrollo y en el que la Comisión Europea (CE) ha invertido ya más de 5.000 millones de euros.

A diferencia del conocido GPS , y esta es una de las principales razones, sino la principal, para que se haya acometido su puesta en marcha, Galileo está concebido como un sistema para su uso civil, mientras que el GPS fue diseñado para su uso militar.

Los socios europeos defienden las ventajas que aportará el Galileo no sólo en materia de gestión de transporte (aumento de la seguridad, agilización de las operaciones, reducción de la cogestión y el deterioro del medio ambiente, etc.), sino también en servicios para la agricultura, la pesca, etc.