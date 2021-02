Ricard Ferrándiz (Barcelona, 1943) Uno de los clásicos del cómic español, que ha trabajado casi exclusivamente para el extranjero. Comenzó en la editorial Toray pero enseguida pasó a Bruguera a través de la cual entró en contacto con el mercado británico. Desde entonces trabaja para Inglaterra y Holanda en series como 'Marouf', 'Sherlock Holmes', 'Olaf il Vikingo', 'Casanova' y "cómics de niñas y sus ponys" (bromea). Domina todos los géneros desde el bélico y el western hasta el histórico y la ciencia ficción. Fue el guionista de 'Capitán Trueno: El último combate', con dibujos de Joan Boix, donde se narraba la muerte del héroe. Y ha guionizado y dibujado 'Atlantida'. Las dos únicas aventuras del héroe en los últimos 18 años.

Es el hombre que se atrevió a matar al Capitán Trueno y a Sigrid; y que ahora los ha rejuvenecido para las nuevas generaciones. Y los enfrenta a un desafío que pocos personajes de cómics afrontan: el matrimonio. Nos referimos a Ricard Ferrandiz, que en 2010 escribió el guión de Capitán Trueno: el último combate y que ahora se encarga, en solitario, de Atlántida, la segunda aventura del héroe en 18 años. Ambas publicadas por Ediciones B.

"En El último combate matamos a Sigrid y al Capitán Trueno. Los fans llegaron a amenazarme e insultarme, pero tras 17 años apolillado, sin publicarse nada sobre el personaje, había que sacudirlo un poco -asegura Ricard-. Si no, no habría tenido la repercusión mediática que tuvo, porque creo que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos".

"Pero no lo veía como el punto y final de trueno, continúa, ya hemos contado el final y ahora nos queda toda una vida de aventuras que rescatar. La boda no es tan drástica como la muerte pero significa un gran paso para los personajes tras ¡55 años de noviazgo!".

Trueno y Sigrid rejuvenecen Con los lápices de Ferrándiz el Capitán Trueno ha recuperado su juventud y elasticidad y Sigrid es más atractiva que nunca. "El cambio de dibujo, más moderno, ha sido para atraer a un público más joven. Creo que Sigrid es mucho más atractiva, casi como una valkiria. También he incluido algo más de violencia, porque los jóvenes de ahora, con el cine, la televisión y los videojuegos tienen otro sentido de la acción" "Aunque, continúa Ricard, tampoco quiero cambiar la ética y la nobleza de Trueno, no le voy a convertir en un "Terminator". Hay que buscar el equilibrio. Yo comparo a Trueno con John Wayne, que siempre iba de cara contra el enemigo y si tenía que darle dos "hostias" se las daba, pero siempre de frente. No como en los spaghetti westerns de Clint Eastwood, que mataban por la espalda. Hay que intentar preservar el sentido caballeresco del personaje". El que también ha rejuvenecido con la película es el creador del personaje, Víctor Mora. "El otro día estuve en su casa y estaba muy ilusionado con la película, era como un crío. Hasta nos hicimos una sesión de fotos para un periódico con unas espadas de papel que fabriqué".

La Atlántida, ¿el último territorio inexplorado? "La idea de la Atlántida la saqué del libro que publicó la esposa de Víctor Mora, Armonía Rodríguez, con motivo del 50 aniversario del Capitán Trueno. Incluía un mapa con todos los lugares que había visitado y me dí cuenta de que, practicamente, sólo le faltaban el triángulo de las Bermúdas y La Atlántida. Y cómo el triángulo me parecía muy descabellado me decidí por la Atlántida". "La historia comienza, asegura Ricard, cuando el Capitán y Sigrid están a punto de casarse. Entonces Goliath "pesca" una petición de ayuda en una botella y Sigrid, se empeña en ir a Investigar. Y allí, dónde se creía que el Océano se cortaba y sólo había monstruos, encuentran el mítico continente. Pero mientras, en Thule, el primo de Sigrid idea un plan para arrebatarle el trono y a su regreso tiene que luchar en un duelo por su derecho a la corona". Y es que la renovada Sigrid es casi la protagonista absoluta de esta aventura de Trueno. "Ya tengo la sinopsis de la próxima aventura de Trueno. La idea es hacer un album cada año o cada 14 meses y que tengan conitnuidad entre ellos, este acaba con la boda y el siguiente comienza con un viaje en el globo que les ha regalado Morgano. Tengo pensado rescatar personajes clásicos como el mago y otros que aparecen de invitados en la boda. La idea es hacer una saga".

"Yo veía a Gregory Peck como el Capitán Trueno" Ricard confiesa que no ve claro el reparto de la película: "La cara de Manolo Martínez se parece a la de Goliath, pero el cuerpo es imposible, es como el Obélix interpretado por Gerard Depardieu; lo ves y dices... Bueno. Para Sigrid me gustaba Elsa Pataki, creo que el personaje hubiera funcionado mejor sin el acento ucraniano de Natasha Yarovenko y Crispín no va vestido como el personaje y además se le ven las raíces del pelo teñido. No queda muy bien. Incluso la ambientación me parece un poco cartón piedra". En cuanto a Trueno no ve a ningún actor actual en el papel, aunque confiesa que hubiera preferido a Álex González (elegido antes que Sergio) "Era un poco joven pero con una cara muy simpática". Para él, los actores ideales serían: "Yo veo a Gregory Peck como el Capitán Trueno y a Uma Thurman como Sigrid. Quizá Peck fuera un poco hierático, pero de cara daba el pego". En cuanto a la documentación que utiliza, Ricard confiesa que: "Tengo los primeros tomos de Mora y Ambrós y mucha documentación de libros medievales. Es una época que me gusta mucho. Si me das a dibujar un guión con un aeropuerto, por mucho que te mates no te luce. Pero coges un castillo medieval y un tío con una cota de malla y te luce el doble. La frialdad de los escenarios de ahora no te compensa. Yo dibujé cómics de la Segunda Guerra Mundial durante más de nueve años, protagonizados por la resistencia francesa, y todavía te dibujo una luger, un panzer... de memoria. Y la verdad es que me lo pasaba pipa".