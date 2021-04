Dracónidas, la tormenta del cometa

Este fin de semana, en la noche del sábado 8 de octubre al domingo 9, la Tierra atravesará la estela de partículas de polvo que el cometa 21P/Giacobini-Zinner dejó a su paso al aproximarse al Sol en el año 1900, así como otras estelas dejadas por el mismo cometa durante el siglo XIX.

Estas partículas son las que forman las colas de los cometas y se desprenden de la superficie de estos astros cuando se acercan al Sol.

Las partículas, casi todas más pequeñas que un grano de arena, colisionarán contra nuestra atmósfera a una velocidad enorme (más de 72.000 kilómetros por hora), lo cual provocará que se desintegren completamente a casi 100 kilómetros de altura en una fracción de segundo, emitiendo un breve pero brillante destello.

De esta forma veremos este fenómeno en forma de una lluvia de meteoros o estrellas fugaces denominada por los astrónomos 'Dracónidas'.

“Se alcanzarán los 1.000 meteoros por hora“

De hecho, no solamente estas partículas no suponen ningún tipo de peligro para la población al no llegar a impactar contra el suelo, sino que su llegada a la Tierra y su destrucción en la atmósfera superior puede dar lugar a un magnífico espectáculo en el cielo nocturno.

El evento podrá visualizarse desde Asia y Europa, pero no podrá ser visto desde América. Según las predicciones llevadas a cabo por los astrónomos, esto podría ocasionar una tormenta de meteoros, algo que se repitió en los años 1933 y 1946, cuando nuestro planeta cruzó también la estela de polvo dejada por el mismo cometa y pudieron verse más de 10.000 meteoros por hora.

En esta ocasión, sin embargo, las previsiones apuntan a que la actividad será menor, pudiéndose llegar como mucho a los 1.000 meteoros por hora. El fenómeno ha despertado gran interés entre los astrónomos, pues analizando estas partículas se puede obtener importante información sobre el cometa del que proceden.

¿Dónde se puede ver? La tormenta de meteoros podrá verse mejor desde lugares con cielos oscuros, ya que la contaminación lumínica típica de muchas ciudades dificulta la observación de este tipo de fenómenos astronómicos. La Luna, debido a su brillo, también interferirá. “La mejor hora para observarlas desde la Península serán sobre las 22 horas“ Una de las grandes ventajas para quienes deseen disfrutar del espectáculo de las Dracónidas es que no es necesario utilizar ningún instrumento (prismáticos, telescopio, etc.) para la observación. El mejor momento para ver las Dracónidas tendrá lugar entre la puesta de Sol y la medianoche. De hecho, muchos expertos prevén dos picos de máxima intensidad para la tormenta, uno en torno a las 19:00 hora local peninsular (que no será observable desde nuestro país dado que aún no se habrá puesto el Sol) y otro alrededor de las 22:00.