Rock in Rio es puro espectáculo. Tal afirmación quedó corroborada en la noche de este viernes, cuando el festival volvió a la ciudad que le vio nacer tras 10 años de ausencia.

Y es que mover a una masa de casi 100.000 personas se antoja una misión complicada, en la que no sólo la música importa.

Katy Perry se coronó como la gran atracción de la noche con una colorida puesta en escena, creada a milímetro para su excéntrico comportamiento sobre el escenario. La de California, salvando los recursos vocales (con la consiguiente ayuda del playback), supo entrar por los ojos y por los oídos con sus comentarios sugerentes, una escenografía que captaba la atención en todo momento, un cuerpo de baile espídico y 13 cambios de vestuario (siete de ellos durante el gran hit Hot N' Cold).

El público aplaudió, saltó e incluso siguió los coros de canciones como I Kissed A Girl, Last Friday Nigh", la exigente Firework y el gran fin de fiesta con California Girls durante la cual, Perry enchufó al público con una especie de cañón de agua. Apenas en la tercera canción (Peacock), la cantante calentó el ambiente seleccionando a dedo a un asistente para que la acompañara sobre el escenario: le paseó, le besó, le empujó y bajo aplausos le despidió con un "ahora baja de mi jodido escenario".

El público no sintió el amor de noche

A continuación, poco pudo hacer Elton John por mantener la atención. Lo de Sir no parece quitar lo monótono, muy a pesar de la grandeza de su voz, la genialidad de su banda y una propuesta hecha en base a canciones clásicas. Falló la organización al colocar al británico tras el show de Perry, una vez pasada la medianoche.

El concierto hizo un repaso por grandes éxitos de la carrera del cantante y pianista: Tiny Dancer, I'm Still Standing o Rocket Man fueron algunos de los que sonaron.

Incluso hubo tiempo para estrenar una nueva canción titulada Hey Ahab. Hasta 17 canciones interpretó John, que sólo con su The Bitch Is Back logró romper el molde y hacerle levantarse por momentos de su sempiterno asiento frente al piano.

Rihanna terminó por aparecer pasadas las 2:30 de la madrugada y encadenó una serie de hits necesarios para hacer al público despertar y entrar en un necesario calor.

La de Barbados empezó fuerte con Only Girl in the World y continuó con Disturbia, S&M, Run This Town, Te Amo, Hate That I Love You, Please Don't Stop the Music, Love The Way You Lie o el final de fiesta con la necesaria Umbrella.