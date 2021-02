El expresidente cubano Fidel Castro ha dicho que le hace "gracia" que haya personas que especulen sobre su muerte como si para él "fuera una mala noticia morirse" e ironizó sobre la "importancia" que el mundo le da, según una grabación de voz transmitida este sábado por la televisión estatal venezolana.

Castro ha explicado, además, que en los últimos dos meses dejó de escribir sus habituales 'Reflexiones' porque "no le gusta perder el tiempo" y está trabajando en cosas más "importantes" y "útiles", a la vez que dice estar "tranquilo" y "contento".

Fidel ha conversado de estos y otros temas con el periodista venezolano Mario Silva, en un encuentro que, según el comunicador, se produjo el pasado día 6 en la Habana, y del que se ha mostrado el audio, acompañado de fotografías en las que se le ve al líder cubano sentado, comiendo y hablando con él.

"A mí me hacen gracia los tipos esos que se ponen a hacer augurios, como si para mí fuera una mala noticia morirme", ha comentado Castro.

Ironiza sobre su importancia

Momentos antes, respondió con una broma el comentario de Silva sobre los rumores de que pudiera haber sufrido un derrame cerebral. "No me digas, pues a mí no me han dicho nada", ironizó tras preguntarse: "¿pero yo me he vuelto, acaso, alguien tan importante?" "Me dan demasiada importancia", considera.

Estas declaraciones salen al paso de los rumores que proliferaron la semana pasada sobre el estado de salud del líder cubano, alimentados por el hecho de que no ha escrito artículos de sus llamadas 'Reflexiones' desde hace más de dos meses y no ha sido visto en público desde abril pasado.

"Escribí bastante y pienso volver a escribir, pero ahora estoy trabajando en cosas que me parecen muy importantes, en cosas de interés con un beneficio para las personas, cosas que sean útiles, no me gusta perder el tiempo", ha indicado

Ha añadido que, pese a que le gusta escribir y explicar, piensa que en este momento debe "trabajar, profundizar en ideas que pueden ser útiles a mucha gente" y a los pueblos, sin dar más detalles.

“Estoy tranquilo, contento y feliz de haber podido conversar contigo“

Durante la conversación, Castro habla de la crisis económica mundial, de los problemas de integración racial en Estados Unidos, de la alfabetización de Venezuela o de algunos episodios que él protagonizó durante la revolución cubana. "Estoy tranquilo, contento y feliz de haber podido conversar contigo", concluyó el cubano.

La última aparición pública de Castro, de 85 años, fue en abril pasado en una reunión del gobernante Partido Comunista Cubano (PCC).

Los rumores sobre el estado de salud del líder cubano han sido habituales cada vez que este se ha mantenido en silencio o no aparece en fotografías.