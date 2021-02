La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha cargado contra la actuación del Ministerio del Interior ante las protestas del Movimiento 15M.

Preguntada por la resolución que han presentado los sindicatos policiales en Bruselas, por su "inacción" en las protestas de la capital, Aguirre ha justificado la decisión y ha dicho que "la Comunidad de Madrid se plantea pedir una policía autonómica, si el Gobierno está dispuesto a que se privatice un espacio público como es la Puerta del Sol, porque quieren transformar la Puerta del Sol en La Bastilla", enreferencia a la Puerta del Sol.

La presidenta de la comunidad ha justificado esta decisión ante "un ministro del Interior que jura cumplir y hacer cumplir la ley, y la viola como ha hecho éste, prohibiendo identificar a los indignados".

"Ya está bien. En el momento en el que se produjo en el Parlament de Cataluña los mossos de escuadra cumplieron con su obligación y se acabó la broma", ha puesto como ejemplo Aguirre.

"Esto que está ocurriendo no tiene parangón. ¿Cómo se pueden permitir manifestaciones que no cumplen los requisitos legales que todos debemos seguir?", ha añadido.

Aguirre ha denunciado también a agresiones a los peregrinos de la JMJ, "algunos de ellos menores de edad y otros en sillas de ruedad", que ha considerado "realmente indignante".

"La única ventaja es que a partir del 20N cambiará el ministro del Interior y el que venga sabrá cumplir y hacer cumplir la ley", ha concluido Esperanza Aguirre.

Camacho considera que Aguirre debe "garantizar el resto de servicios públicos"

"No se corresponde a una necesidad real, y no tiene ningún sentido planteárselo cuando se está poniendo en peligro la sanidad o la educación", ha contestado el ministro del Interior a las palabras de Aguirre.

Antonio Camacho ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación de los resultados de la campaña de la DGT de verano, y ha argumentado que "deben asegurar el resto de servicios públicos, y que los madrileños y los españoles valoran muy positivamente la labor de la Policía y la Guardia Civíl".

Camacho considera que reclamar en estos momentos una policía autonómica en Madrid "no es de recibo" y, en relación a las quejas que los sindicatos policiales han remitido a Bruselas, que no se puede acusar al Gobierno de las decisiones tomadas y de que no toma desiciones al mismo tiempo.