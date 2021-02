El ex 'número dos' de Julian Assange en Wikileaks, Daniel Domscheit-Berg, trabajaba para el FBI y ha destruido más de 3.000 cables antes de abandonar la web para crear otra "más transparente que la original", denominada Openleaks, según ha denunciado el propio Assange.

Domscheit-Berg, encargado de realizar copias de seguridad de los documentos, se llevó consigo cerca de 3.000 documentos que todavía no habían visto la luz con información recogida entre enero y agosto de 2010. Entre esos documentos se encontraban 5 gigabytes de datos relacionados con el Bank of America.

Pero Domscheit-Berg, lejos de publicar dicha información ha tomado la decisión totalmente contraria, destruirla.

De esta manera el ex 'número dos' de Assange ha decidido deshacerse de toda esta información no publicada porque es la única forma de mantener la seguridad de los informantes. Así lo ha asegurado el propio fundador de OpenLeaks al diario alemán Der Spiegel.

En una carta, el 'hacker' australiano denuncia claramente que su antiguo amigo "ha estado trabajando en las investigaciones contra WikiLeaks para la CIA, Pentágono, Departamento del Estados o de Justicia".

"He recibido más de una advertencia de funcionarios de Inteligencia de que él ha trabajado con el FBI en más de una ocasión y que la información que aportaba era muy útil", ha añadido después de detallar que en los últimos meses ha estado negociando con Domscheit-Berg para que devolviese el material que se llevó.

Información de Bank of America

Por su parte, WikiLeaks ha confirmado esta destrucción este domingo a través de su cuenta oficial de Twitter.

En uno de los 'tuits' de la organización se confirma que Domscheit-Berg (DDB, como lo nombran en Twitter) ha destruido información relacionada con empresas de Internet.

"Podemos confirmar que los datos que DDB afirma haber destruido incluyen los acuerdos de EE.UU. con más de un centenar de empresas de Internet", asegura el 'tuit'.

Poco después, un nuevo 'tuit' publicado en Twitter por WikiLeaks aseguraba la destrucción de los 5GB de datos del Bank of America. "Podemos confirmar que los datos que DDB afirma haber destruido incluyen cinco gigabytes de The Bank of America", aseguran.

El pasado mes de diciembre, Domscheit-Berg anunció que el nacimiento de Openleaks.org tenía como fin suministrar un conducto que hiciera más fácil y más seguro para la gente corriente filtrar información de forma anónima a los medios y para el dominio público.

No quiso dar detalles precisos sobre cómo funcionaría el sistema y qué páginas y organizaciones estarían implicadas pero aseguró que desde OpenLeaks se crearía "transparencia desde donde se rechaza".