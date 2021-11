Una paloma come patatas con chile y coge tal diarrea que muere aplastada por un coche. Podría ser la sinopsis de una película muy extraña, pero se trata de una de las historias reunidas en El reino salvaje (La Cúpula), un tebeo de Kevin Huizenga que reflexiona sobre el impacto del hombre en la naturaleza.

"Quise dar forma a la ansiedad deforme de la vida moderna. He utilizado aspectos de documentales, anuncios de televisión y cómics autobiográficos para hacer una mezcla divertida y, al mismo tiempo, aterradora", explica Huizenga (Harvey, Estados Unidos, 1977).

"En un sentido muy irónico, quería hacer algo parecido a los libros de Naturales que hay en los colegios. La crisis del mundo salvaje es como la niebla de los documentales de naturaleza: pueden resultar agradables e interesantes, pero a menudo tuercen la mirada hacia la enorme presión que la actividad humana pone sobre los ecosistemas", añade.

El ciclo natural de la vida

El libro incluye veinte historias cortas, autoeditadas por Huizenga, que luego fueron recopiladas en el número 4 de Or Else, aplaudido "comic-book" que el autor ha publicado desde 2004 en la editorial canadiense Drawn & Quarterly.

"Este cómic es una mezcla de todas las cosas que podemos ver un día cualquiera en plena calle. Puedes olvidarlas y seguir adelante o pueden perseguirte durante años y años. Es como cuando ves a un león que se come a una gacela, algo asombroso y banal, una parte más del ciclo natural de la vida animal", afirma Huizenga, que en estas viñetas concede protagonismo absoluto a su personaje Glenn Ganges.

"Lo dibujé por primera vez en El reino salvaje (historieta que da nombre al cómic); eso fue hace diez años. ¡Es increíble cómo pasa el tiempo! Necesitaba un personaje genérico y usé los nombres de dos ciudades que tienen la misma salida en la autopista. La señal reza: 'Glenn Ganges'", recuerda el ilustrador.