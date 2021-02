La muerte de tres jóvenes de origen asiático atropellados mientras trataban de proteger sus negocios ha desatado las tensiones entre minorías en Birmingham, donde los líderes de las diferentes comunidades temen un enfrentamiento entre la población asiático-musulmana y la afrocaribeña.

La Policía de la zona de West Midlands, donde se sitúa Birmingham, la segunda ciudad del país, ha arrestado a un hombre de 32 años cerca de la escena del crimen y se han incautado de un vehículo que los forenses están analizando. Posteriormente, ha abierto una investigación por asesinato.

"En algún punto y en alguna circunstancia que aún no podemos explicar totalmente un vehículo fue conducido hacia un grupo de hombres, lo que llevó a tres de esos hombres a perder sus vidas", ha asegurado Chris Sims, jefe de la Policía de West Midlands.

"Se ha producido un arresto por la información que tenemos que apoya la idea de que en ese momento el coche fue conducido deliberadamente", ha añadido.

Según el hombre, cuatro coches llenos de jóvenes afrocaribeños cruzaron Dudley Road y no hay duda de lo que estaba planeando.

Uno de ellos, que no ha querido dar su nombre, ha ido más allá: "Por supuesto que fue deliberado, no fue un accidente. El conductor se metió en la acera y chocó contra ellos. Sabía lo que estaba haciendo".

"Les he dicho que no hagan nada por la memoria de estos tres jóvenes impresionantes, que confíen en que la Policía llegue al fondo del asunto. He escuchado a la gente hablar de tomarse la justicia por su mano pero le estamos llamando a la calma", ha indicado.

Watson ha admitido que hay resentimiento dentro de la comunidad asiática pero ha pedido a sus familiares y amigos que no reaccionen mediante la venganza.

El obispo ha advertido de posibles represalias y que los hechos "potencialmente están teniendo una fea dimensión racial", según palabras recogidas por The Guardian .

Grupos de residentes en Winsor Green, la zona de la ciudad donde los tres hombres fueron asesinados a primera hora de este miércoles han advertido claramente que se podría desatar violencia interracial si la investigación no logra resultados rápidos.

Testimonio estremecedor

Tariq Jahan vivió en primera persona lo ocurrido, ya que fue uno de los primeros que acudieron a auxiliar a los tres hombres sin saber que uno de ellos era su propio hijo.

"Mi instinto me dijo que ayudase a esas tres personas. No sabía quiénes eran pero habían resultado heridos. Estaba ayudando al primer hombre y alguien detrás mío me dijo que mi hijo estaba allí. Entonces empecé a tratar de reanimar a mi hijo, mi cara estaba cubierta de sangre, mis manos estaban cubiertas de sangre", ha detallado a los periodistas.

"¿Por qué?¿Por qué? No lo entiendo. Estamos aquí defendiendo la comunidad de todos los problemas que están sucediendo en el país", se ha quejado.

Tariq ha hecho un llamamiento a la calma, portando una fotografía de su hijo en la puerta de su casa en Winson Green.

"Estaba tratando de ayudar a su comunidad y ha sido asesinado", ha denunciado. "Dentro de un día, quizá dos, el mundo entero se olvidará y a nadie le importará", se ha quejado.

"No culpo al Gobierno, no culpo a la Policía, no culpo a nadie. Este era su destino y ahora se ha ido", ha concluido.