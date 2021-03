Más de un millar de 'indignados' del Movimiento 15M se han concentrado por tercer día consecutivo en los alrededores de la Puerta del Sol, que sigue fuertemente blindada por agentes de la Policía desde que el pasado 2 de agosto los agentes desmantelaran el punto de información y lo que quedaba de campamento.

Pasadas las 22.00 horas, los manifestantes se han dirigido hacia la plaza Callao y desde allí han comenzado a caminar por la Gran Vía hasta llegar a Cibeles, donde han cortado el tráfico. Más de dos mil personas se dirigen ahora hacia la plaza Colón.

Los manifestantes estaban convocados a las 20.00 horas de esta tarde después de haber intentando acceder sin éxito a la plaza madrileña por la mañana tras partir de la Plaza de Oriente.

El Cuerpo Nacional de Policía ha arrestado este jueves a tres personas por estas movilizaciones: dos durante la madrugada, una por causar daños en un vehículo y otro por amenazar a los agentes; y una tercera durante el día, como presunto autor de un delito de atentado a un agente de la autoridad, informa Efe.

Un grupo de unos 150 'indignados' se han dirigido a Sol tras protagonizar durante toda la tarde varios cortes de tráfico de 5 minutos de duración en calles céntricas de la capital, como Gran Vía y Cibeles. Mientras, la estación de Metro y Cercanías de Sol han permanecido cerradas a partir de las cinco de la tarde.

La medida se decidió en una asamblea en la Plaza de España, en la que también se decidió no usar la violencia y no insultar a los agentes, y se dieron instrucciones para saber cómo protegerse en caso de que produjera una carga policial.

El ambiente que se respira en los alrededores de la Puerta del Sol a última hora de la tarde de este jueves es menos tenso que el que se vivió el miércoles. Los agentes de la policía no llevan puestos los cascos y la protesta se ha convertido en una especie de 'vigilia'.

Los 'indignados' han lanzado globos de colores y están repartiendo velas rojas para encenderlas mientras corean lemas como "Vergüenza, no nos representan" y "Lo llaman democracia y no lo es, mañana volveremos otra vez". Dentro de la Puerta del Sol solo hay policía y algunos periodistas.

Los sindicatos policiales advierten sobre el cansancio

Los sindicatos policiales SUP y UFP han denunciado este jueves el ritmo de trabajo "extenuante y sin descanso" que durante esta semana han tenido que sufrir los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), más conocidos como antidisturbios, debido a los desalojos, concentraciones y protestas de los 'indignados' del 15M en el centro de Madrid, informa Europa Press.

En un comunicado, el Sindicato Unificado de la Policía ha pedido a los responsables políticos del Ministerio del Interior y los mandos policiales de la Dirección General de la Policía que hagan "un uso racional de los recursos humanos" y de los agentes porque "no es soportable durante mucho más tiempo el régimen de trabajo que vienen soportando los miembros de la UIP, con jornadas de trabajo extenuantes y sin descanso; y con la visita del papa en el horizonte".

"El Gobierno no debe iniciar una disputa con el movimiento 15M convirtiendo en un símbolo la Puerta del Sol. No podemos pasar de permitir una acampada chabolista durante meses a cortar el libre tránsito por la plaza, desviando los autobuses, cerrando el metro y acordonando la zona como si fuera el Congreso de los Diputados el 23-F. Hay un término medio que sería dejar libre acceso y no permitir que se instalen tiendas de campaña", ha indicado el SUP.