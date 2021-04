El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha asegurado este martes que no se cree que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se haya vendido por "tres trajes" aunque le ha recomendado que diga la verdad y reconozca si ha cometido "algún error", después de que el juez José Flors dictara el auto de apertura de juicio oral por la denominada 'causa de los trajes', derivada del caso Gürtel.



En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Basagoiti ha recordado que a Camps no se le están imputando "toda clase de fechorías" como está "queriendo interpretar el PSOE" sino que sólo le está acusando de haber recibido "tres trajes".



Según el magistrado Flors a día de hoy existen indicios racionales de que Camps pudo haber cometido un hecho de apariencia delictiva. A su entender, el objetivo de los regalos era para "ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas". Por ello, el líder autonómico será juzgado por un delito de cohecho pasivo.

Le recomienda que “reconozca si ha cometido algún error”

Estas acusaciones han sido puestas en entredicho por Basagoiti quien ha asegurado que "ningún" presidente de Comunidad Autónoma "sensato" es capaz de "venderse por tres trajes".



Por ello, el dirigente 'popular' ha trasladado a Camps su deseo de que el procedimiento judicial acabe "cuanto antes" y siga gestionando "con éxito" los asuntos de los valencianos.



"Se le estaba acusando de más o menos matar a Manolete y lo que realmente está en esa actuación judicial es si le han regalado tres trajes. No me creo que un presidente por tres trajes pueda condicionar absolutamente nada", ha comentado Basagoiti para reiterar su recomendación a Camps de que "reconozca si ha cometido algún error, siga para delante, diga la verdad como lo está diciendo y es que por tres trajes no hay nadie que se venda".