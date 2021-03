El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha criticado este martes que los mercados continúen exigiendo un nivel "injustificadamente elevado" de las primas de riesgo soberano. En la misma línea se ha pronunciado el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, para quien España, que está haciendo sus deberes, se está viendo perjudicada "injustamente" por la crisis de Grecia ya que se está encareciendo la financiación del Estado y las empresas.

Almunia ha reconocido que los mercados están nerviosos por la indecisión de la Eurozona y porque Grecia no es capaz de ratificar sus reformas.

"Lo que tiene que hacer la zona euro es llegar a un acuerdo en la medida en la que Grecia cumpla con sus compromisos. Esperemos que esto se resuelva en los próximos días porque es muy necesario para que los países que están haciendo los deberes, como es el caso de España, no sufran las consecuencias de otros que no los hagan", ha señalado.