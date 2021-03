El comisario de la Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, ha avisado de que "España lo va a pasar muy mal" si no se cumple el objetivo de déficit en 2011, que es del 6% para este año, y no se logran aprobar los presupuestos del ejercicio 2012.

Entrevistado en Los desayunos de TVE, Almunia ha señalado que "los españoles lo van a pasar muy mal porque no van a tener posibilidad de financiar el crecimiento" si las Comunidades Autónomas no reducen el déficit y el conjunto de las Administraciones Públicas no cumple el objetivo marcado.

También ha instado a las CC. AA. a que se "planteen con responsabilidad como contribuir a cumplir con el objetivo de déficit", tras el toque de atención dado por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y también por Bruselas.

Acerca del adelanto electoral, el comisario europeo ha señalado que "los problemas hay que afrontarlos cuando vienen" y que la prioridad del Gobierno debe ser "cumplir el objetivo de déficit en 2011 y aprobar los presupuestos del año próximo". Mientras que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, es partidario de "agotar los plazos" para culminar las reformas.