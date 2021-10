La agencia de rating Moody's ha subrayado que el déficit presentado por Cataluña en los Presupuestos de 2011 sea del 2,66% del PIB, el doble del 1,3% exigido por el Gobierno, confirma "las dificultades que tiene la segunda región más grande de España en reducir su déficit y en la evolución de su volumen de deuda".

Moody's valora que "la postura de Cataluña muestra claramente que el Gobierno central no tiene instrumentos eficaces para garantizar el cumplimiento fiscal de los gobiernos regionales".

Esta firma de calificación de riesgos considera que el déficit anunciado provocará "que el Gobierno central vuelva a intentar reducir su propio déficit en más de lo que se especifíca, como lo hizo el año pasado", pero advierte de que esto no resuelve a largo plazo lo que define como un "problema estructural".

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha negado que el déficit catalán ponga en riesgo la solvencia de España y ha reclamado a las agencias de calificación de riesgos que no creen alarmismo y que observen "bien" el compromiso "serio" del Gobierno autonómico con el ahorro y la contención.

"Les pedimos que hagan su trabajo y que lo hagan bien, que no creen alarmas innecesarias", ha dicho Mas al ser preguntado por el informe de Moody's. "Si en su momento por defecto no evaluaron bien los riesgos, que eran muchos, que ahora no se pasen por exceso", ha resaltado.

Moody's pide que se limite el gasto autonómico Moody's defiende que "el Gobierno central y las autoridades regionales han de trabajar juntos para hacer frente a las presiones de gasto estructural en los presupuestos de los gobiernos regionales, algo que requiere un consenso nacional sobre cuestiones delicadas en las áreas de salud y educación". La agencia pide por este motivo que se limite de manera obligatoria el gasto autonómico y advierte que "de no ser así, creemos que será muy difícil para el Gobierno español alcanzar sus ambiciosos objetivos presupuestarios este año y en un futuro". Este punto ya fue descartado por la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, hace unas semanas.