El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, ha asegurado este domingo que la Junta de Andalucía ha utilizado "dinero del fondo de reptiles de los ERE para financiar, al menos, una campaña de publicidad".

En su intervención en la Junta Directiva provincial del PP, celebrada este domingo en la Cámara de Comercio de Algeciras (Cádiz), Arenas ha señalado que, según la información que manejan los populares, "esto es así y esperamos respuestas" del Ejecutivo andaluz.

"Han hecho lo que les ha dado la gana con 700 millones de euros que era dinero de los trabajadores", ha lamentado Arenas, apuntando además que "han beneficiado a intrusos a su capricho", en alusión a la gestión que el gobierno socialista de la Junta ha llevado a cabo con el conocido como "fondo de reptiles".

Aunque no ha querido dar más datos sobre la denuncia, sí se ha sumado a lo que ha pedido el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, en torno a dar explicaciones, por parte del gobierno autonómico, sobre "las supuestas empresas afines" que también podrían, presuntamente, haber obtenido beneficios de los ERE. Y es que, concluye Javier Arenas, las presuntas irregularidades "no han terminado y por ello nos comprometemos a llegar hasta el final".

"El PSOE no da ejemplo en la transición en la corporaciones"

Arenas ha exigido al PSOE que colabore en la transición de los ayuntamientos, sobre la que ha dicho que "no está dando ejemplo", y le ha pedido que "no tome decisiones que no se pueden adoptar conforme a la legislación".

"Creo que algunos gobernantes del PSOE no están siendo un ejemplo en el tránsito", ha dicho Arenas, quien ha subrayado que cuando hay unas elecciones "los partidos políticos no se juegan la vida, sino cuatro años de futuro".

Arenas ha insistido en que el triunfo de su formación en las elecciones municipales "desmiente el tópico de que para que ganase el PP de Andalucía tenía que producirse una alta abstención".

"Hemos ganado con un incremento de la participación, lo cual ha demostrado el desapego de los ciudadanos respecto a determinadas políticas; no ha sido un voto de castigo al PSOE sino un voto de confianza al PP, que ha obtenido 375.000 votos más que en 2007", ha sostenido.