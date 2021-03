La candidatura del cantautor Leonard Cohen ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2011, que se falla este miércoles en Oviedo. El artista canadiense, cuya trayectoria más conocida está vinculada a su faceta de músico y cantante, es también poeta y novelista, lo que le ha llevado a ser reconocido por el jurado, que se ha reunido esta mañana.

Sus miembros han destacado que la obra de Cohen ha llegado a tres generaciones, componiendo un imaginario sentimental donde poesía y música se funden. También han reseñado su concepción de la música como una balada interminable en una época de cambio decisivo a finales del siglo XX, y a principios del siglos XXI.

El premio, que el año pasado recayó en el escritor libanés Amin Maalouf, es el quinto de los ocho premios Príncipe de Asturias de este año, dotados con 50.000 euros cada uno.

El galardón reconoce a las personas cuya labor creadora o de investigación represente una contribución relevante a la cultura universal en los campos de la literatura o de la lingüística.

José Hierro, Delibes, Vargas Llosa, Cela, Bousoño, Mutis, Grass, Monterroso, Ayala, Doris Lessing, Arthur Miller, Susan Sontag, Magris, Nélida Piñón, Paul Auster, Amos Oz, Margaret Atwood e Ismail Kadaré, entre otros, han sido distinguidos también con este galardón.

Su primer poemario , Let us compare mythologies (Comparemos mitologías), apareció en 1956. Le siguieron más poemas y en 1961 publicó el segundo libro, Spice box of earth (La caja de especias de la tierra) .

El cantautor que escribía versos

"Durante cuatro décadas, Leonard Cohen ha sido uno de los cantautores más influyentes de nuestra época” según cuenta su biografía oficial. Tanto el apartado "Tour" como la discografía se detiene en 2010. Año de publicación de Songs From The Road, un CD + DVD que recoge 12 temas grabados en diferentes actuaciones de la gira mundial que llevó a cabo entre 2008 y 2009, un recopilatorio que se puso a la venta en septiembre de 2010.

Hay que irse 42 años atrás para encontrar el que fue su primer disco cuyo título parece el de un músico consagrado: Songs of Leonard Cohen (1967), que anunciaba ya un talento notable. Incluía canciones como "Suzanne", "Sisters of Mercy", "So Long, Marianne" o "Hey, That’s No Way to Say Goodbye", que hoy son clásicos. Dicen que aunque no hubiera grabado ninguno otro disco, su reputación habría quedado asegurada con esta primera grabación.