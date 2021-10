Los ciudadanos que protestan contra la crisis económica y los partidos políticos mayoritarios en varias ciudades españolas han recibido con indiferencia y en un ambiente festivo los resultados electorales y se preparan para extender el denominado Movimiento 15-M.



En la Puerta del Sol de Madrid, origen de la protesta, los "indignados" decidieron este domingo continuar una semana más con sus protestas en la plaza, mientras que ya han convocado para el próximo 28 de mayo más de 600 reuniones en plazas de barrios de toda la región madrileña.



01.32 min El movimiento 15M de Sol decide continuar con la acampada, al menos, una semana más.



En Barcelona también han decidido continuar, como mínimo, hasta el 29 de mayo y han dado marcha atrás en la convocatoria de una manifestación el 15 de junio. Durante la asamblea no se ha hecho mención directa alguna a los resultados electorales y a la victoria de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, aunque sí que muchos de los asistentes estaban atentos al escrutinio, bien a través del teléfono móvil o preguntando a sus compañeros.



Otra de las concentraciones más multitudinarias, la de Valencia, ha ratificado en asamblea continuar "indefinidamente" con las protestas. Los miembros de la asamblea han informado a los cientos de asistentes del escrutinio parcial de los comicios autonómicos cuando los resultados provisionales arrojaban 54 escaños para el PP y 31 para el PSPV, lo que se ha recibido con indiferencia.

Prorrogan la protesta en muchas ciudades Como en Madrid, Barcelona y Valencia, en otras ciudades españolas la jornada también se ha desarrollado en un ambiente festivo y con discusiones asamblearias que ya han adquirido definitivamente un tono más organizativo que político.



Unas 200 personas han pasado la noche en la Plaza de la Encarnación de Sevilla dentro del movimiento de los "indignados" del 15-M, en una protesta que continuarán la próxima noche aunque para días sucesivos lo decidirán en asamblea. Un portavoz de los acampados explica que la Policía ni siquiera se ha aproximado al lugar de acampada, bajo las populares "setas" del alemán Jürgen Mayer, aunque este lunes por la mañana el lugar aparecía casi sin gente debido que la mayoría se han ido a clase o a sus trabajos. Los participantes celebrarán nuevas asambleas a lo largo de hoy para decidir si prolongan su actitud en días sucesivos.



Los cientos de personas del Movimiento 15-M que permanecen acampadas en la Plaza del Pilar de Zaragoza prevén seguir con su reivindicación una semana más y este lunes a las 20.00 horas, mantendrán un debate a fin de evaluar cómo pasar a la acción para articular sus demandas. Así lo ha indicado uno de sus portavoces, quien ha avanzado que el objetivo es estar más en contacto con otros campamentos en España a través de Internet e incluso transmitir los debates en directo para tratar de alcanzar unos fines comunes y buscar la fórmula para lograrlos. En Bilbao han decidido también mantener la acampada que están llevando a cabo en los últimos días en la plaza del Teatro Arriaga de forma indefinida, según han señalado a Europa Press fuentes de este movimiento. Los participantes en este acto de protesta no han concretado la duración del mismo y han explicado que se decidirá "sobre la marcha" cuándo se levantará el campamento, porque así funciona este movimiento. "Las cosas cambian todos los días, hay más carpas, carteles, etc, evolucionan sobre la marcha y lo mismo el domingo se decide que sigue por más tiempo", han añadido.



En Granada, la protesta se plantea como "indefinida" y según ha informado un portavoz del colectivo, no tienen intención de levantar el campamento. Los seguidores del Movimiento 15-M acampados en la ciudad mantienen, tras la jornada electoral, la protesta que secundan desde el martes pasado en la céntrica Plaza del Carmen, donde unas 400 personas han pasado la noche tras otra multitudinaria concentración.



También en Málaga los acampados han decidido mantener su protesta de forma indefinida, al menos hasta el próximo domingo, cuando los Reyes presidirán en la ciudad los actos del Día de las Fuerzas Armadas. En la Plaza de la Constitución, donde se encuentran acampadas un centenar de personas, que se reducen a unas cuarenta por la noche, está previsto que se celebren dos conciertos de música militar con la participación de tres bandas el viernes y el sábado. Aunque los jóvenes temen ser desalojados de la plaza con motivo de estos actos, piensan "resistir" hasta que los echen, ya que el movimiento "ha cogido fuerza" y en algunos momentos del día, en especial alrededor de las 20.00 horas, llega a reunir a 500 personas. Por su parte, los 'indignados' de Palma continuarán por "tiempo indefinido" acampados en la Plaza España, rebautizada como Plaza Islandia, y extienden su protesta a la Part Forana, ya que esta tarde se celebrará a las 18.30 horas una concentración en la Plaza Ramon Llull del municipio mallorquín de Manacor, bajo el lema 'Indignados 15M, Democracia Real Ya!'.

Ven "injusto" que se les atribuya responsabilidad en el 22-M Los "indignados" consideran "injusto" que se les atribuya una responsabilidad que no les corresponde en relación con los resultados electorales y creen que deben ser los partidos políticos los que deben asumir sus responsabilidades.



Así lo ha manifestado a Efe uno de los portavoces de la comisión de comunicación del Movimiento M-15 en Madrid. "Como movimiento no vamos a decir nada de las elecciones" porque "nuestro caballo de batalla es otro", ha señalado el portavoz.



Aunque el número de acampados ha disminuido respecto a días anteriores, los portavoces lo achacan a que es lunes y mucha gente debe volver al trabajo. "No todos tienen la suerte que tengo yo de poder permanecer aquí", ha señalado el portavoz, quien ha insistido: "Estamos aquí para quedarnos".



"Esto es solo el inicio, no creemos que esté decayendo, sino todo lo contrario", ya que hay mucha gente que aunque físicamente no está en el campamento siguen colaborando desde sus casas o sus puestos de trabajo.