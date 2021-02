Los "indignados" de Sol pasan del 22-M

Reuniones de trabajo, asambleas para decidir el futuro del movimiento, batukadas, conciertos de arpa, masajes, un ágora para que todo el que tenga algo que decir lo diga y una 'sentada muda' a medianoche. Así responde el movimiento 15-M a la aplastante derrota del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales de este 22-M, un resultado que "no sorprende".

Después de decidir seguir adelante con su propuesta una semana más, los 'indignados' de la Puerta del Sol siguen trabajando en sus propuestas y viven al margen de los resultados electorales, con menor afluencia que el resto del fin de semana, pero con una mayor tranquilidad, menos gritos y más diálogo.

"No esperábamos un gran cambio electoral. Esto es la semilla de algo grande que irá creciendo a largo plazo", cuenta uno de los 'indignados' cuando empiezan a conocerse los primeros resultados electorales. En ese momento, hacia las 21.00 horas, en Sol continuaba la asamblea general -que arrancó a las 18.00- con el debate sobre propuestas de cultura, ajena a cualquier tipo de ambiente electoral.

La comisión de comunicación ha asegurado a RTVE.es que no van a hacer valoraciones de participación ni resultados electorales, porque, aseguran, "se trata de un movimiento de la sociedad civil y heterogéneo. No vamos a entrar a valorar, lo que buscamos es que la gente haya votado reflexivamente". " Nos es indiferente el resultado como movimiento apartidista que somos", añade Blanca.

Parece que desde Sol no buscan explicaciones a los resultados electorales más allá de las conocidas antes de la manifestación del 15 de mayo , germen de la acampada en la céntrica plaza de Madrid. Tampoco están pendientes de lo que sale de las urnas y no se han escuchado en todo el día referencias al 22-M.

La entrada de Bildu como sexta fuerza política más votada en España y la segunda en Euskadi se considera en general "una buena noticia". "Puede que haya sido una reacción de rebeldía contra el intento de ilegalizar la coalición in extremis y no tanto que los votantes se reconozcan en sus propuestas", opina Ainara.

"El 15-M me empujó a votar"

En plena discusión sobre el voto útil o la abstención como forma de protesta, Jonathan explica que a él las movilizaciones no le han dejado indiferente y le "empujaron" a votar.

"No pensaba votar este domingo, como en los últimos 15 años", dice. Según comenta, se sintió identificado con el lema "no nos representan" al verlo en televisión y decidió participar activamente en las protestas. "Sentí que aquí hay gente que estaba dando la cara por mí y que mi oblogación era ir a votar", añade.

Su amigo Ángel, en cambio, insiste en que los políticos singuen sin convencerle y por eso ha optado por la abstención. "No me convence el sistema electoral y no me gusta votar a algo solo porque no me convence el resto", argumenta Ángel.