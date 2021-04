>> La narración sigue aquí

23.56 La mayoría de los concentrados que permanecen en la Puerta del Sol han coreado consignas como "no les des excusas" contra una minoría que, tras montarse en un andamio que cubre la fachada de un edificio entre los accesos a la plaza desde las calles del Carmen y Preciados, han roto una tela de publicidad y han pintado en la misma con spray negro "muerte al capital".

23.30 Uno de los portavoces de la Acampada de Sol, Javier González, asegura que han resistido "las presiones policiales y las maniobras de provocación". Los manifestantes han organizado ya los grupos de trabajo "de limpieza, acción e información", ya que el objetivo sigue siendo permanecer en la plaza hasta el domingo.

23.25 La lluvia vuelve a caer sobre la Puerta del Sol, aunque no parece desanimar a los manifestantes.

23.20 También en otras ciudades se preparan las acampadas nocturnas: un grupo de los cientos de manifestantes que se han concentrado en la plaza de la Encarnación, en Sevilla -donde la Junta Electoral provincial también había prohibido la protesta- ha decidido quedarse allí.

23.08 Dos nuevos testimonios de manifestantes en Sol. Isabel, que no tiene pensado quedarse toda la noche, ha asegurado que no entiende cómo es posible que "con cinco millones de parados esto no haya pasado antes". Además, otra joven, Esther, defiende que lo que lleva a los jóvenes a las calles es pedir un futuro mejor. "Por primera vez vivimos peor que nuestros padres y creo que estamos en un momento de transición en el que el poder económico gobierna el poder político", ha argumentado esta joven a RTVE.es

23.07 La actitud crítica con los medios de comunicación, muy presente al inicio de las protestas, se ha dejado ver también esta tarde, cuando se han proferido gritos de "Televisión, manipulación".

23.06 Se nota la presencia de seguridad privada tanto en las bocas del Metro de Sol, como en el Cercanías. Persiste la tensión cuando hace cinco minutos ha vuelto a sobrevolar la zona un helicóptero de la policía y han regresado los pitos a la plaza.

23.03 Un grupo de mimos han hecho una 'performance' en la Puerta del Sol, que poco a poco va viendo como cada vez son más las personas que se van marchando de la concentración después de haber aguantado el pulso. Decenas de medios han cubierto durante toda la tarde todo lo que pasaba en el centro de Madrid.

22.58 "Me gustas democracia, porque estás como ausente" se puede leer en una de las pancartas que hoy se ven en el centro de Madrid.

22.53 Los 15 vehículos de la Policia desplegados en la Puerta del Sol han recibido a última hora de esta tarde de miércoles la orden de Delegación del Gobierno de no desalojar ni cargar contra los manifestantes que se han concentrado en la acampada en Madrid. No obstante, dicha orden puede llegar en cualquier momento, tal y como informa Europa Press citando a fuentes policiales.

Ante ello, mandos policiales y representantes de los manifestantes han mantenido una reunión a última hora de la tarde en la que los primeros les han recordado a los segundos que están cometiendo un acto ilegal, penado de forma especial en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

22.48 Después de que los manifestantes hayan podido permanecer en la plaza aunque la convocatoria de las 20.00 horas estaba prohibida, llega el momento de organizarse para dormir. "La gente que pase la noche, que se acerque al caballo", se escucha decir a los organizadores, que están ya a punto de desplegar toda la infraestructura para dormir esta noche.

22.46 Darse un paseo por la acampada en Sol es encontrar todo tipo de historias. Como Patricia, una mujer de 48 años, que se muestra exultante de ver y participar de lo que está pasando en la plaza. "Me parece fantástico que los jóvenes tomen la palabra, estoy emocionada", asegura esta manifestante, que ha acudido al encuentro pertrechada con una cámara. "¡¡Incluso he participado en una asamblea esta tarde!!", asegura a RTVE.es.



22.39 En una pancarta en la acampada de Sol se podía leer "Charcutería gobernantes, pruebe nuestros platos, gran variedad de chorizo Gürtel, chorizo Malaya, chorizo Pretoria y Palau y chorizo ERE de Andalucía".

22.37 La cacerolada organizada en Barcelona ha reunido cerca de 2.000 personas "indignadas" en la plaza Catalunya para protestar por la crisis económica y la forma en que los políticos y la banca están haciendo frente a los problemas económicos que afectan a España, según informa la agencia EFE.

22.31 La policía se está replegando en Sol, ya son muchas menos los furgones policiales que están desplegados en las zonas anexas. En concreto, hay aún siete furgones aparcados frente a la sede de la Comunidad de Madrid, mientras que otros siete están a lo largo de la calle Mayor.

22.29 Ambiente de fiesta en Sol, la gente baila y se mueve al ritmo de las batucadas. Parece que los manifestantes se sienten vencedores en este pulso con la Junta Electoral, que esta tarde había prohibido el acto.

22.28 El portavoz de la organización Chema Tomás desmiente a RTVE.es las informaciones de que el movimiento 15-M pretenda convocar una manifestación para la jornada de reflexión.

22.26 La policía abandona definitivamente la calle del Carmen, anexa a la Puerta del Sol, y los manifestantes se reúnen en las comisiones que tienen conformadas para el funcionamiento de la acampada en Sol: comisiones, comunicacion, infraestructuras, alimentacion, acción y limpieza. ¿Se preparan para una tercera noche al raso?

22.18 Una de las furgonetas policiales que se encontraba instalada en la calle del Carmen se ha alejado un poco en dirección a Callao, un hecho que ha despertado los silbidos de la muchedumbre.

22.17 "Ya era hora de que os movilizárais, jóvenes". Con estas palabras animaba una anciana a uno de los corritos de jóvenes que se da cita en la Puerta del Sol, algo que ya ha comprobado esta misma mañana RTVE.es al visitar la acampada.

22.12 Desde el megáfono, los organizadores de la protesta informan de que al menos 25 personas han hecho una sentada frente a la embajada de España en Bruselas y que ya están siendo desalojados. Además, los organizadores cifran en más de 1.000 personas el número de personas que hoy se han dado cita en la convocatoria vespertina en Málaga, cuando ayer, según estas mismas fuentes, sólo eran 40.

22.07 CC.OO. dice que hay "sobrados motivos" para que los ciudadanos manifiesten su "malestar". En su opinión, que lo hagan, es "síntoma de higiene democrática".

22.04 Decenas de jóvenes han desplegado antes de las 20.00 horas un gran círculo hecho con papel blanco alrededor del campamento instalado en el centro de Madrid para protegerlo ante la posible intervención de los agentes de la Policía Nacional.

22.03 Un grupo de activistas de la plataforma Democracia Real Ya de Galicia se ha encontrado este miércoles por la tarde con el alcalde de Madrid y candidato a la reelección por el PP, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando paseaba por La Coruña y le han pedido que deje a sus compañeros "de Sol" manifestarse.

21.46 Los organizadores anuncian que hay instalada una acampada frente a la embajada española en París y pronuncian proclamas para que no decaiga el ánimo entre los participantes. "Esto sí que es una asamblea y no lo que hay en el Parlamento", se ha podido escuchar.

21.45 Gritos de "el pueblo unido, jamás será vencido" han respondido a la afirmación por megafonía de que el movimiento se ha convertido "en una revolución social".

21.43 El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reivindicado el valor del voto en el mitin que ha ofrecido este miércoles en Cáceres (Extremadura) a la misma hora en la que miles de jóvenes de la Acampada de Sol están concentrados para exigir una "Democracia real ya". Zapatero es insistido en que el "voto es la expresión para ser crítico y exigente aquí", en España, "y en todas las grandes países democráticos".

21.40 Entre la marea de gente se distribuyen botellas de agua y bocadillos.

21.39 "Soñad, imaginad que esta plaza va a ser nuestra hasta el fin de los días. Continuad la lucha", ha terminado el texto entre aplausos y gritos.

21.36 "De aquí van a salir las exigencias y propuestas del pueblo. Estamos demostrando que no necesitamos líderes para que esto siga adelante", continúa el manifiesto

21.34 "Hace cuatro días era una vergüenza haber nacido aquí. Hoy es un orgullo, tenemos que estar orgullosos. Hemos demostrado que no nos vamos a tragar sus reformas y lo que ellos llaman democracia".

21.33 Micrófono en mano, los organizadores de la concentración han procedido a la lectura del manifiesto: "Todo lo que consiguieron nuestros padres y abuelos nos lo están quitando", ha comenzado.

21.30 Unas 400 personas se han concentrado desde las 20.00 horas en la Plaza del Carmen de Granada para reclamar "un cambio" que desemboque en una "democracia de verdad". En Almería, también se ha congregado en torno a un centenar de personas.

21.26 Tras la asamblea se ha guardado un minuto de silencio para protestar por el desalojo de la acampada en Granada este martes. Al juicio de los organizadores, la actuación policial fue "muy violenta".

21.23 Por Facebook se están convocando concentraciones para mañana y el viernes en las embajadas y consulados españoles en Florencia, Budapest, Viena, Buenos Aires, Montpelier y Nueva York.

21.18 Un anciano que ha aparecido con una bandera de España ha sufrido los gritos y desprecios de algunos de los manifestantes, que le han dicho: "No queremos banderas". Al final, la concordia ha reinado y los organizadores han condenado la actitud de los agresivos.

21.17 Quienes estuvieron ayer en la concentración de las 20.00 horas tienen la sensación de que hay mucha más gente que en días anteriores. "Ayer podíamos andar por la plaza, hoy estamos apretados unos a otros. Aquí hay mucha más gente pese a la prohibición de la Junta Electoral", asegura Alberto, un joven de 29 años que se ha pasado por la acampada en Sol a la vuelta del trabajo.

21.16 Beatriz Pérez, miembro de la organización, insiste en que no hay ninguna manifestación convocada para el sábado. "Queremos que el movimiento dure lo que haga falta", ha añadido a RTVE.es.

21.13 Unas 200 personas se han concentrado este miércoles por la tarde en la Plaza Ricard Vinyes de Lleida, sumándose así al resto de protestas, impulsada por el colectivo Democracia Real Ya, que tienen lugar en múltiples ciudades de España en favor de "una democracia que salga del pueblo".

21.08 Minutos antes de las nueve de la noche, una joven ha tomado el micrófono para anunciar por megafonía a los presentes que la organización está pensando en convocar a una manifestación el sábado 21 de mayo, jornada de reflexión. "No somos un partido político y no tenemos que hacer ninguna reflexión porque quienes tienen que reflexionar son ellos", ha dicho la chica ante el aplauso de los presentes. No obstante, Tomás -uno de los portavoces- ha explicado a RTVE.es que ha sido una sugerencia, "no hay ninguna convocatoria oficial".

20.56 Los manifestantes pasan de mano en mano una pancarta que dice: 'La Junta Electoral no nos va a parar'.

20.53 Al paso de un helicóptero de la Policía, la plaza entera ha levantado las manos y ha gritado "estas son nuestras armas".

20.49 En la embajada de España en Londres, se celebra una concentración desde las 20.00 horas -hora española- en apoyo a la que tiene lugar en la Puerta del Sol de Madrid.

20.48 Cerrado aplauso en Sol tras colgar de un andamio una pancarta que reza: 'No somos antisistema', informa Europa Press.

20.44 RTVE.es es testigo de cómo algunos representantes de #nolesvotes reparten papeles con la frase: "Ni al PSOE ni al PP, vota a otro partido" . Explican que apoyan la causa, pero destacan que se consideran más neutros, "no tan de izquierdas".

20.40 Acaban de hacer un llamamiento por megafonía a que los participantes en la manifestación tomen "todas las plazas". Una indicación que ha sido seguida por la consigna "Que no, que no, que no nos representan".

20.37 A medida que pasan los minutos, los manifestantes se van relajando aunque siguen a la espera de ver qué pasa.

20.35 El cartel del metro de Sol ha cambiado por Plaza Solución. "No somos antisistencia, el sistema es antinosotros, no sabéis que hacer para prohibirnos" son algunos de los lemas que se están escuchando en la Puerta del Sol.

20.33 La policía mantiene sus posiciones en la Puerta del Sol de Madrid y sigue habiendo unas 12 furgonetas policiales. Continúan pidiendo la documentación a algunas personas e informando de que el acto es ilegal. La gente sigue llegando a la plaza.

20.29 Diez minutos ha dedicado Juan Carlos Rodríguez Ibarra al tema 15-M en su mitin en Extremadura junto al candidato socialista Guillermo Fernández Vara y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha cambiado el lugar donde cerrará la campaña. Pasa de la Plaza Mayor de Madrid, a escasas decenas de metros de la acampada en Sol, al reciento ferial de Madrid IFEMA.

20.27 Cierto descontento entre los manifestantes, que siguen en Sol sin que la policía haya procedido a desalojarlos, con las críticas a que no sintetizan en nada su programa elctoral. "Que no nos pidan un programa en tres dias, cuando ellos no ponen por delante su programa electoral, sino su cara en los carteles", explica a RTVE.es Juan.

20.26 Los portavoces de acampada en Sol siguen pidiendo no hacer mención a ningún partido ni petición expresa de voto para nadie, para intentar evitar así repercusiones de la Junta Electoral Provincial.

20.22 La gente comienza a subirse en los andamios de los edificios aledaños en la Puerta del Sol en busca de salir en la foto. Carlos y Juan son dos amigos que fueron el 15 de mayo y que han vuleto hoy porque "el movimiento sigue y hay que lanzarlo". "A saber lo que pasa, a lo mejor sacan al Ejército y todo", aseguran con desdén estos dos jóvenes que están ahí porque piensan que a los políticos "les manda los mercados, no los ciudadanos".

20.14 Según información del movimiento 15-M, habría concentraciones en este momento en otras 34 ciudades, pese a que la acampada en Sol es la más numerosa de todas.

20.12 "PSOE y PP, la misma mierda es", se ha escuchado entre algunos de los manifestantes. Precisamente, el presidente del Congreso, José Bono, se ha mostrado partidario de la propuesta del movimiento 15-M de reformar la ley Electoral.

20.11 Y la EMT suspende el tráfico de tres de sus líneas, que pasan por el centro de Madrid, justo al lado de la acampada en Sol. En concreto, son las líneas 3, 50 y 51.

20.10 Daniel Lorenzo, un estudiante que acaba de llegar a la plaza, se siente muy emocionado al comprobar que vuelve a estar llena una noche más. "Llevo dos noches acampado y he venido a dormir esta noche, y todas las que hagan falta", asegura este universitario.

20.08 Cuando el reloj de la Puerta del Sol marcaba las 20.00 horas, los manifestantes han iniciado un aplauso que se ha prolongado durante varios minutos, intercalándolo con gritos como 'No nos vamos'.



20.05 Gritos de '"el pueblo unido jamás será vencido" a la misma hora en que acampada en Sol tenía previsto realizar su concentración. Una enorme multitud grita contra el PP y el PSOE, pese a que desde la dirección de la organización habían pedido que no hubiera críticas.

20.00 Pancartas en Sol que recuerdan el derecho constitucional a la libre reunión.

19.59 En las estaciones de Cercanías y Metro de Madrid, los Policías continúan identificando a todo aquel que llegue a la Puerta del Sol con bultos.

19.57 A juicio de los organizadores de la concentración de policias a las puertas de la plaza es un intento de atemorizar y provocarles.

19.55 Expectación en la Puerta del Sol, donde la muchedumbre guarda silencio. Mario, uno de los miembros de la organización, dice que los los mandos policiales les han dicho que no tienen ninguna intención de desalojar, solo desalojarían si hubiera una "situación clara de violencia".

19.50 En 10 minutos estaba previsto que comenzara la manifestación y se puede respirar la tensión en la Puerta del Sol. Además, la Junta Electoral Provincial de Asturias tampoco ha "autorizado" las concentraciones convocadas por el movimiento 'Democracia Real Ya' enOviedo y Gijón.

19.49 El actor Willy Toledo ha acudido a la concentración convocada por 'Democracia real ya' en la acampada en Sol, pero se ha negdoa realizar declaraciones ya que no quiere ser "protagonista" de las reivindicaciones de la plataforma.

19.46 "Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir", "Lo queremos todo y lo queremos ahora" o "Que los políticos se jubilen como los demás" son algunas de las leyendas que figuran en los carteles que tapizan la cúpula de acceso al Metro de Sol.

19.40 Cerca de una pancarta que reza "Por qué intentáis callar al pueblo al que pretendéis representar", Violeta y sus amigos se muestran decididos a continuar en Sol. "No estamos haciendo nada ilegal, estamos en la plaza, como cualquier otro día".

19.39 Asier, uno de los manifestantes que se han acercado a Sol, ha explicado a RTVE.es que la Policía le ha parado en el acceso a la plaza desde la calle Precidados y ha procedido a identificarle. "Me han dicho que están ahí a título informativo, que la manifestación no es legal y que nos atengamos a las consecuencias si entramos".

19.36 El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha afirmado hoy que no ve "ningún inconveniente en que se manifiesten y en que continúen con sus reivindicaciones" los jóvenes reunidos en la Puerta del Sol de Madrid, ya que lo hacen pacíficamente, y ha reivindicado su libertad de expresión.



19.30 Los concentrados en la acampada en Sol repiten por el megáfono: "Hemos decidido que no tenemos miedo, que no vamos a desalojar, no vamos a entrar en provocaciones, no nos vamos a ir". Además, la gente que se va congregando repite con las manos en alto "estas son nuestras armas, lo llaman democracia y no lo es".

19.26 Jaime Lissavetzky, candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, no ha entrado a valorar la decisión de la Junta Electoral Provincial de prohibir la concentración prevista para la tarde de este miércoles por parte de los acampados en Sol insistiendo en que lo que hay que hacer es "atender, escuchar y entender lo que plantea un sector de la población que está en su derecho de expresar sus opiniones".

19.23 Tomás, un portavoz del movimiento 15-M, explica a RTVE.es que no entendiende "la decisión" de la Junta Electoral porque no se "pide el voto para ningún partido, ni tampoco la "abstención". "Pedimos y hacemoz un llamamiento para que la gente lo piense bien antes de ir a votar", asegura este joven que en estos momentos se encuentra en la Puerta del Sol.

19.22 En la acampada en Sol está circulando un SMS que dice: "La poli dice que va a desalojar Sol a las 20.00 horas, Difundelo". No está firmado y corre de móvil en móvil.

19.19 Con humor se están tomando en twitter la decisión de diversas juntas electorales provinciales de prohibir las concentraciones y llega a leerse en esta red social "si viene la policía, estamos haciendo cola para la nueva tienda de Apple", en relación a la tienda que ha anunciado abrirá la empresa de Steve Jobs en el edificio del Tio Pepe.

19.17 La megafonía del Metro de Madrid también está advirtiendo esta tarde a los usuarios de que no acudan a la concentración tras el dictamen de la Junta Electoral Provincial, que no ha autorizado dicho acto, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

19.15 En Madrid, los agentes comunican verbalmente a las personas que tratan de acceder desde las calles adyacentes hasta la Puerta del Sol que la manifestación convocada por el movimiento Democracia Real Ya es ilegal.



19.13 En Sevilla, la Junta Electoral Provincial acaba de prohibir también la concentración convocada por 'Democracia real ya'. Según explican, la solicitud de la plataforma "se ha presentado fuera de plazo, y no estando justificadas las razones de que existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia para reducir el plazo a 24 horas".

19.12 La Delegación del Gobierno en Madrid acaba de pronunciarse para asegurar que hará cumplir la ley en relación con la concentración convocada para las 20:00 horas. Fuentes de la Delegación han explicado a Efe que la aplicación de la ley se hará "con los medios necesarios", sin dar más precisiones.

19.09 Están gritando con las manos en alto: "¡Nuestras armas estas son! No nos van a echar, no nos van a echar. Que no, que no no tenemos miedo". La mayoría son jóvenes, pero también hay mayores y niños.

19.07 Los acampados en la Puerta del Sol han desmontado las lonas que habían colocado esta mañana para protegerse del sol.

19.03 Los agentes de Policía desplegados en la la Puerta del Sol han comenzado a identificar a la gente que está entrando en la Puerta del Sol por la calle Preciados, pidiendo DNI. Hay lecheras en todas las calles de acceso, pero la gente pueden entrar y salir.

18.58 La gente se está acercando a Sol para concentrarse a las 20.00 de las horas a pesar de que la Junta Electoral Provincial ha prohibido la protesta porque "puede afectar a la campaña electoral y a la libertad de voto de los ciudadanos". Los integrantes de la Acampada de Sol han asegurado que opondrán una "resistencia pacífica" si intentan desalojarles.

18.56 Cientos de personas se han acercado a lo largo del día para conocer de cerca el movimiento posterior a la manifestación del 15 de mayo.

18.52 Tensión en la acampada en Sol. Seis furgones de la policía han hecho entrada en la Puerta del Sol de Madrid, donde se concentran los miembros y simpatizantes de Democracia Real ya, la misma tarde en la Junta Electoral de Madrid ha prohibido la concentración prevista para las 20.00 horas.