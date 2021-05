10.00 Toda la actualidad de la jornada electoral y la evolución del movimiento 15M en el 'minuto a minuto' de las elecciones autonómicas y municipales 2001.

09.00 Sevilla.- Cientos de jóvenes se preparan lentamente para una nueva jornada. Muchos ya han dicho que van a ir a votar y a las 12.00 horas van a celebrar la asamblea para debatir el rumbo de su movimiento. RNE informa de que anoche se llegaron a concentrar cerca de diez mil personas y esta mañana la plaza amanece limpia y sin rastro de papeles o botellas.

08.45 Valencia.- En la rebautizada plaza del Ayuntamiento, como Plaza del 15M, apenas un centenar de personas siguen durmiendo al raso mientras otros barren las plazas, informa RNE. Los acampados van a realizar una representación teatral sobre políticos alas 12 del mediodía e invitan a todo el que quiera a que acuda disfrazado a la plaza. La asamblea será este domingo a las 8 de la tarde. Hasta las seis de la mañana había gente con megáfono en mano debatiendo propuestas.

08.30 Los acampados debaten hoy el futuro del movimiento 15M tras la jornada electoral. Este sábado, los organizadores de la concentración de Sol han comenzado a recoger firmas para establecer una "acampada indefinida" en Sol, algo que podrían decidir hoy domingo a las 11:30 en una asamblea general.

08.00 Madrid.- Tiendas y sacos de dormir se extienden por Sol a pocos minutos de que abran los colegios. Se mantiene también la ausencia de pancartas o carteles con referencias expresos a los partidos que concurren en las elecciones de hoy.

En Madrid, el movimiento 15-M ya ha preparado una apretada agenda de actividades para este domingo: asambleas sobre educación y cultura, un taller de movilidad urbana, actuaciones teatrales y de payasos y lectura de textos dramáticos.

05.54 Desde las cuentas de twitter, las diferentes acampadas dan las buenas noches y dan el relevo a sus compañeros de la mañana.

03.56 Málaga.- El twitter de la acampada de Málaga dice que no hay presencia policial en la zona. Habla de un "buen rollo increíble". "Suenan las guitarras, las palmas, los juegos y las charlas", añade.

02.16 La asamblea de Palma, en la que han participado cerca de 2.000 personas, decide convocar un referendum 'sine die' para que los ciudadanos decidan si se debe ayudar con dinero público a los bancos, informa Europa Press.

02.07 Oviedo.- Los 'indignados' de Oviedo que se concentran esta noche en la Plaza de La Escandalera de Oviedo han decidido en una asamblea que, el lunes por la tarde, harán una manifestación para demostrar que este movimiento no está relacionado con las elecciones aunque haya surgido en la campaña.

01.43 Las acampadas de las diferentes ciudades siguen debatiendo propuestas. También en muchas se vive un ambiente festivo, como en el caso de la acampada de Bilbao donde están realizando conciertos improvisados, según su twitter.

00.49 Barcelona.- Miles de 'indignados' que abarrotan la Plaza de Cataluña de Barcelona pasan otra noche acampados en un ambiente de euforia y con proclamas a favor de la revolución, informa Efe.

00.43 Valencia.- Las miles de personas que permanecen concentradas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia han despedido la jornada de reflexión como la comenzaron: llenando la plaza, celebrando asambleas, debates y actos festivos y con el anuncio de que seguirán el lunes.

00.37 Madrid.- Los miles de 'indignados' que abarrotan la Puerta del Sol han recibido la jornada electoral al grito de "el pueblo unido jamás será vencido". En los primeros minutos de este 22-M los acampados han expresado su malestar con el actual sistema democrático con un grito mudo, agitando las manos al cielo, y haciendo sonar miles de llaves.

23.24 Santander.- Cientos de personas han vuelto a llenar esta noche la Plaza Porticada de Santander, donde "indignados" de todas las edades han vuelto a tomar la palabra para expresar sus quejas y, sobre todo, para pedir que el espíritu del 15-M no se pierda.

23.08 Logroño.- Los "indignados" de Logroño han acordado que, aquellos que lo deseen, duerman hoy en la Plaza del Mercado y estudian la posibilidad de levantar en los próximos días el "campamento" en este espacio público, aunque la fecha exacta aún no se conoce, ya que la decisión final se tomará en las próximas horas.

22.46 Girona.- Medio millar de personas se han vuelto a concentrar en Girona por tercer día consecutivo en la plaza del Vi, delante del ayuntamiento de la ciudad. El acto, que se ha celebrado sin ningún incidente, se alargará hasta las 11 de la noche, cuando está previsto que empiece una asamblea en la que se aprobará un manifiesto. Los manifestantes han lanzado consignas como "no pagaremos vuestra corrupción" o "ladrones, los antisistema sois vosotros".

22.27 Madrid.- El movimiento "toma la plaza" ha convocado para el próximo 28 de mayo asambleas populares en las plazas de cada barrio, pueblo o región de Madrid, a las que invitan a todos los vecinos a sumarse para debatir y elevar sus propuestas, una iniciativa que nace con vocación de extenderse a toda España. El objetivo de esta convocatoria es crear un "espacio local de propuestas, de convivencia y reflexión" y que un día después, el domingo 29, se reúnan todas las asambleas en la Puerta del Sol para construir la Asamblea del Pueblo de Madrid.

22.04 Nueva York.- Cerca de 200 personas han tomado este sábado el céntrico parque de Washington Square en Nueva York para solidarizarse con el movimiento del 15-M, que demanda una regeneración democrática en España, al grito de "Estamos con Sol, son la solución".

21.45 Perú.- Medio centenar de personas, casi todos jóvenes, se han manifestado en un ambiente festivo ante el edificio de la Embajada de España en Perú en solidaridad con las protestas que están teniendo en los últimos días en varias ciudades españolas.

21.34 Valladolid.- El movimiento 15M se consolida en la Plaza de Fuente Dorada de Valladolid que cada día acoge a un número mayor de personas, esta tarde unos 2.500 según la organización, y en su infraestructura cuenta ya con cocineros e informáticos.

21.30 Brasil.- Unas 80 personas se han vuelto a concentrar este sábado en las inmediaciones de los consulados de España en Río de Janeiro y Sao Paulo en apoyo al movimiento popular que desde hace casi una semana se manifiesta en varias ciudades españolas para exigir cambios profundos en el sistema político y económico.

21.26 Barcelona.- Los manifestantes acampados en la plaza Catalunya de Barcelona han acordado en asamblea dar continuidad a las protestas con tres manifestaciones durante los próximos días.

01.34 min En Barcelona prolongarán las movilizaciones hasta mediados de junio.

21.25 Madrid.- La Delegación de Gobierno en Madrid ha negado que la Policía Nacional haya desalojado a varios grupos de trabajo de personas que estaban reunidas en plazas cercanas a la madrileña Puerta del Sol, como había informado un portavoz de la acampada a través de la megafonía.

21.24 Madrid.- Cada vez llega más gente hasta la puerta del Sol que empieza a estar colapsada. Continúan los gritos de "Que no, que no, que no nos representan", informa Miriam Hernanz.

21.09 Murcia.- El letrado José Ríos, de la comisión jurídica de los acampados en Murcia simpatizantes del movimiento 15-M, y la procuradora Victoria Brugalla han presentado en la sala tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo para pedir que suspenda la decisión de la Junta Electoral Central que prohíbe estas concentraciones en todas las ciudades de España.

21.06. Madrid.- El ambiente se está volviendo algo más reivindicativo. Algunos de los asistentes a Sol están impidiendo realizar una conexión en directo a Telecinco gritando "Telecinco, manipulación", informa Miriam Hernanz.

21.01 Madrid.- A las 21.00 horas en punto se ha guardado un minuto de silencio en Sol que ha terminado con aplausos y gritos de: "Que no, que no, que no nos representan", informa Miriam Hernanz.

21.00 Zamora.- Cerca de 400 personas se mantienen concentradas en la plaza de la Constitución de Zamora dentro del movimiento 15-M, y aseguran que así van a continuar durante las próximas horas. Los 'indignados' han vuelto a instalar las tiendas de campaña y las sombrillas para salvaguardarse del sol, rodeados de pancartas en la que no había ningún tipo de consigna política aunque sí reivindicaciones sociales.

20.35 Madrid.- Apoteosis en la puerta del Sol cuando han conseguido desplegar un gran cartel de unos cinco pisos de alto donde se lee: "Abajo el régimen y viva la lucha sin miedo". Cuando lo han desplegado la gente ha empezado a gritar espontáneamente: "Sin miedo, sin miedo", informa Miriam Hernanz.

20.31 Madrid.- No cabe un alfiler en la puerta del Sol. Las personas que se han acercado hasta aquí han venido a quejarse porque "están muy quemados". No está habiendo ninguna referencia política, informa Miriam Hernanz.

20.27 Madrid.- Según informa la redactora de RTVE.es, Miriam Hernanz desde la puerta del Sol, los últimos 20 minutos han sido un grito constante contra los banqueros. "No es la crisis, es el sistema" o "Si no hay solución, a la revolución", son algunos de ellos.

20.19 París.- Entre 300 y 400 personas se han concentrado en un ambiente festivo en la plaza de la Bastilla de París, en apoyo a las movilizaciones que se llevan a cabo en España. Los participantes han desplegado junto a las escaleras del edificio de la ópera de Bastilla pancartas en español, francés e inglés en las que se leían mensajes como "Revolución española: pueblo de Europa, levántate", "Levántate y grita" y "¿Por qué me echaron de casa?"

20.16 Barcelona.- Los 'indignados' que protestan en la Plaza de Catalunya de Barcelona quieren internacionalizar el movimiento y constituir una red mundial de todas las acampadas que se están produciendo. Así se ha expuesto durante la asamblea popular celebrada este sábado, y en el que se ha acordado que seguirán las concentraciones más allá del 22M.

20.11 Madrid.- Hasta Sol se está acercando gente muy variopinta de mediana edad que no saben muy bien donde situarse. La gente no para de gritar consignas contra los banqueros, informa Miriam Hernanz, redactora de RTVE.es.

20. 07 Vitoria.- Una "oleada amarilla" de vitorianos indignados han paseado esta tarde por la capital vasca para protestar de forma pacífica por la actual situación política y económica y "promover una reflexión razonada y responsable a favor del voto consciente y consecuente".

20.02 Madrid.- Los congregados en la puerta del Sol gritan de nuevo consignas. "Botín, cabrón, trabaja de peón" o "Lo llaman democracia y no lo es", son algunas de ellas, informa Miriam Hernanz desde la puerta del Sol.

20.00 Madrid.- Cuando son las 20.00 horas -momento culmen durante toda esta semana de protestas- siguen bajando personas en dirección Sol por la calle Montera. Algunas zonas están ya colapsadas y no se puede andar. La jornada de hoy se está caracterizando por la gran afluencia de niños, debido en parte a que es sábado y porque también hay pancartas dedicadas al tercer mundo en las que se puede leer: "Esto también va por vosotros", informa Miriam Hernanz.

19.53 Madrid.- Las fachadas de las sucursales bancarias de la Puerta del Sol y las zonas aledañas han sido tapadas con carteles en los que los acampados en la céntrica plaza han escrito lemas en contra de este sector como 'banqueros ladrones'. 'Piensa, reflexiona y culturízate', 'No hay libertad sin acción' o 'Banqueros ladrones' son algunas de las pintadas que un grupo de cinco personas ha hecho sobre grandes pliegos de papel que han colocado sobre los exteriores de las sucursales bancarias.

19.45 Madrid.- Comienza una de las asambleas en la plaza del Carmen, donde hay reunidas unas 500 personas para reflexionar en voz alta y donde no hay presencia policial por el momento. En ella se debate el futuro del movimiento 15M, se preguntan qué pasará cuando este movilización decaiga y cuando no les apoye tanta gente. "El día que nos vayamos sabemos que no vamos a volver", dice uno de ellos según informa Miriam Hernanz desde sol.

19.25 Palma de Mallorca.- La acampada de Palma ha propuesto que los ciudadanos, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, se animen a modo de protesta a sacar la tarjeta roja a la democracia en los campos de fútbol donde este sábado se realizan encuentros deportivos.

19.11 Madrid.- El ambiente empieza a ser algo agobiante. Las personas salen de las principales calles del centro de Madrid en busca de una sombra, informa Miriam Hernanz.

19.00 Madrid.- Todo el mundo tiene ganas de hablar en Sol al igual que pasaba esta mañana. "Dejame el megáfono que quiero hablar" dice uno de los acampados, informa Miriam Hernanz.

18.56 Madrid.- Un joven sostiene un cartel que dice "¿Vives cerca? Préstame tu ducha, resucitame", informa Miriam Hernanz desde la puerta del Sol.

18.54 Madrid.- Todo pasa muy rápido en la puerta del Sol. Acaba un concierto y en solo 20 minutos ya está desmontado el escenario y los técnicos están ya recogiendo y subiendo sus instrumentos al camión, informa Miriam Hernanz.

18.42 Madrid.- La batucada ha tenido que parar de repente al ver que una ambulancia iba en su dirección y han parado para abrirle paso. En ese momento, la ambulancia ha preferido girar por una calle más estrecha, lo que ha provocado un gran aplauso entre los participantes en esta espontánea fiesta de tambores, informa Miriam Hernanz.

00.19 min Decenas de personas hacen sonar sus tambores en una 'batucada' espontánea en la Puerta del Sol de Madrid.

18.36 Madrid.- Desde la plaza de Ópera por la calle Arenal, bajan una decena de personas con tambores animando a todo el mundo. Tras ellos, unas 200 personas les siguen bailando al ritmo de la música. Tanto es así, que esta 'batucada' espontánea está interrumpiendo la entrada de una novia que se casa esta tarde en la Iglesia de San Ginés, informa Miriam Hernanz.

18.33 Madrid.- La presencia policial que se ve durante la tarde de este sábado en Sol es menor que la de otros días, informa Miriam Hernanz desde la puerta del Sol.

18.30 Madrid.- La gente tiene ganas de fiesta en Sol y está disfrutando de esta jornada lúdica, como la ha definido uno de los portavoces del movimiento 15M. Está habiendo gran afluencia de público en los diferentes conciertos que hay ahora mismo en puerta del Sol donde muchas familias con niños pequeños bailan al ritmo de la música. Uno de los grupos ha hecho corear al público el estribillo de la canción de Dylan, Blowing in the wind, informa Miriam Hernanz.

18.23 Barcelona.-Los campistas que piden una reforma del sistema político han empezado a plantar todo tipo de hortalizas en los parterres de la Plaza de Catalunya de Barcelona.

18.15 Madrid.- RTVE. es se ha acercado a la plaza de Pontejos donde en estos momentos se celebra una asamblea de la comisión de economía. En ella se está debatiendo si hacer propuestas a corto plazo o sentar las bases para un cambio de sistema. Hay cierta tensión en el ambiente ya que las opiniones de los participantes en este asunto están divididas, informa Miriam Hernanz.

18.11 Madrid.- La puerta del Sol se queda pequeña para acoger las muchas asambleas que celebra el movimiento 15M por lo que muchos se han tenido que trasladar hasta las plazas aledañas como Ópera o Pontejos.

Desde megafonía informan de que la policía no es muy amable y les ha inivitado a abandonar dichas plazas. También han animado a los participantes a que acudan a estas plazas para comprobar el despliegue policial, informa Mirian Hernanz

18.06 Madrid.- Aunque parezca que ya no hay sitio en la puerta del Sol, la gente que se acerca hasta aqui, sigue encontrando huecos, informa Miriam Hernanz.

18.00 Madrid.- Dos nuevas tiendas de campaña en la puerta del Sol. Una de ellas es de 'Navarros del Sáhara', situados al comienzo de la calle Montera y que muestran su apoyo al pueblo español. En la otra tienda, un grupo de personas recogen firmas contra el derribo de la Cañada Real, informa Miriam Hernanz.

17.56 Madrid.- Anuncian por megafonía que la asamblea general se reunirá este domingo a las 11:30 de la mañana para tomar la decisión "de forma consensuada" de si se quedan o no acampados en Sol después del 22 de mayo. Los organizadores han insistido a la gente a que participe y a que acuda a la asamblea que quieren que sea "participativa y masiva", informa Miriam Hernanz.

17.54 Madrid.- En jornada de reflexión, propuestas CCC. Las diferentes comisiones del 15M desplegadas en la puerta del Sol, están haciendo propuestas CCC (Cortas, concretas y claras), informa Miriam Hernanz.

17. 49 Sol como atracción: Muchos curiosos se acercan hasta la puerta del Sol para ver el ambiente. "Hazme un foto aquí, quiero que la vean en mi pueblo", informa Miriam Hernanz.

17.43 Madrid.- Ambiente festivo en la puerta del Sol bajo el intenso calor. En la plaza hay bastante más gente que esta mañana, aunque ya no corean tantas consignas. Sobre los andamios del edificio de Tío Pepe - hasta ahora el único que no tenía pancartas- han desplegado un gran cartel de 5 o 6 metros en el que se puede leer "Indignados", informa la redactora de RTVE.es, Miriam Hernanz.

17.40 Madrid.- Los acampados en la madrileña Puerta del Sol, mantienen que este sábado, jornada de reflexión, no están haciendo campaña sino que "simplemente han venido todos juntos a reflexionar".

"El ambiente es de absoluto respeto, todo el mundo tiene conciencia de que hay que respetar la jornada de reflexión, pero no nos pueden quitar el derecho a juntarnos de forma espontánea para participar de la vida pública", ha descrito Noelia, una portavoz del mivimiento 15M, en alusión al 15 de mayo, día de la manifestación inicial.

17.35 Pamplona.- Los jóvenes acampados en la plaza del Castillo de Pamplona en adhesión al movimiento por una democracia real han convocado para este sábado a partir de las 20 horas, una concentración de "reflexión colectiva y ciudadana".

17.23 Londres.- Decenas de estudiantes y trabajadores se han congresgado este sábado de nuevo ante la embajada española en Londres para continuar mostrando su rechazo a un sistema político "que no funciona" y mostrar su apoyo al Movimiento 15M.

"Para hoy esperamos que cada vez se incorpore más gente y que al final haya bastantes más que ayer y que se traigan tiendas de campaña", ha explicado Nacho Prada, uno de los organizadores de la protesta en la capital británica.

17.04 Madrid.- A las 18.00 horas está previsto que desde Callao, Opera y La Latina salgan tres pasacalles con batukada incluida a modo de marcha pacífica que se dirigirán simultáneamente hacia la puerta Sol donde concluirá.

16.45 Música en Sol. Comienzan los conciertos en Sol para amenizar la acampada. Han inaugurado la jornada musical 'Red Apple', seguidos de 'Alpargatas'. Con conciertos de una duración de 20 minutos aproximadamente pasará también 'Señor Rojo', 'Cosmonauta' o 'Lion site', entre otros. Todos ellos se han ofrecido voluntariamente en este evento.

16.40 Mapa de acampadas. Internet está permitiendo compartir datos, fotos y videos de todas las acampadas que se están celebrando en apoyo al movimiento 15M en el mundo. Un mapa en la red muestra los lugares en los que hay concentraciones, desde Japón a Quito.

16.35 Madrid. Desde twitter, en la Puerta del Sol, reclaman "por favor sombrillas o carpas para la biblioteca".

16.30 Madrid.- Se convocan asambleas en 20 barrios de la capital y en otras10 localidades de la región para próximo sábado, 28 de mayo. El objetivo es crear una "red de barrios" para que el movimiento de protesta se extienda y se descentralice en las distintas zonas de la región y para su convocatoria y celebración se ha creado una comisión específica.

16.25 Apoyo al 15M desde Islandia. Hordur Torfason, el hombre que instó a los islandeses a reaccionar ante los abusos de banqueros y políticos ha mandado un mensaje de apoyo a los manifestantes españoles. El vídeo grabado desde el Parlamento de Reykjavik está ya en internet.

16.20 En la prensa extranjera. El diairo italiano Corriere della Sera destaca que los descontentos llaman a una "revolución ética" y eliminar la "dictadura de los partidos" para llegar a una democracia directa. En Alemania, el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung señala que en la céntrica plaza madrileña se ha creado un "mundo paralelo de los insurgentes" y ve "inevitable" un "conflicto" porque los "indignados" "no se adhieren a la prohibición" dictada por la Junta Electoral Central.

16.18 La cabecera francesa Le Figaro narra que "En España, la generación perdida antiene su compromiso", en alusión a continuar con las protestas, que, según el rotativo galo, se centran en la austeridad económica, el desempleo masivo y las elecciones autonómicas y locales.

16.15 Barcelona.- "El no ya lo tenemos, dejemos de ensalzar la indignación", ha sido la frase con la que una joven ha invitado a todos a presentar propuestas que no han tardado en llegar en la Plaza de Catalunya de Barcelona que se ha vuelto a convertir hoy en un ágora en la que se prodigan los debates.

16.10 La prensa extranjera recoge el movimiento 15M. Varios de los principales medios de comunicación extranjeros se hacen eco de las protestas de los "indignados".

El diario italiano La Reppublica señaló este sábado que lo generado en la Puerta del Sol "no es una manifestación o incluso un campamento: es un ágora y ahí radica su fuerza". Este periódico destacó que, según una encuesta, el 60% de los indignados en Sol son hombres (por el 40% de mujeres), un 32% trabaja, un 25% estudia, un 23% está en el paro y un 12% estudia y trabaja.

16.00 Madrid.- La asamblea de la comuna de la Puerta del Sol ha propuesto abolir los centro de internamiento de extranjeros de toda España (CIE) y las "redadas policiales racistas", que a su juicio se dan en el país.

15.50 El padre de los "indignados" cree que no tener un líder puede ser un problema. El francés Stéphane Hessel, autor del panfleto Indignados ha dicho en a su juicio, el movimiento de "indignados" español debe contar con líderes que "convenzan de que los cambios son necesarios".

15.45 Madrid.- El Movimiento 15-M contará con una radio propia y un periódico dirigido a los barrios de Madrid, con el fin de difundir las propuestas que salgan de las comisiones creadas por los "indignados" en la Puerta del Sol. Así ha trascendido en una asamblea informativa celebrada esta mañana.

15.40 Madrid.- Las personas acampadas en la Puerta del Sol han pedido más baños, algún ventilador y un armario con puertas a través de la cuenta 'acampadasol' de la red social Twitter.

15. 30 Barcelona.- La acampada en contra del sistema político que se está celebrando en plaza de Catalunya ha organizado este sábado un almuerzo popular, para el que se han cocinado más de 100 kilos de alimentos. Las consignas gastronómicas tampoco faltan en las pancartas que hay en plaza Catalunya: 'No hay tanto pan para tanto chorizo', aseguraba una de ellas.

15.05 Madrid.- Izquierda Unida (IU) ha registrado a última hora de la mañana un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pide que se garanticen los derechos fundamentales de reunión y libertad de expresión del Movimiento 15-M. IU agota así todas las vías judiciales después de que el Supremo decidiera este viernes por la noche inadmitir el recurso contencioso-administrativo presentado por ellos al concluir que "no defiende un derecho propio, sino ajeno".

14.45 Bilbao.- El movimiento de los 'indignados' está celebrando durante la jornada de reflexión en las acampadas que se desarrollan en las tres capitales vascas con diversas actividades y talleres, sin que se haya registrado ningún tipo de incidencia.

14.35 Madrid.- La cúpula del Ministerio del Interior ha constatado en una reunión celebrada este sábado que no se produjo ningún incidente en las protestas de 15-M que tuvieron lugar este viernes en ciudades de toda España, en las que calcula que participaron alrededor de 58.000 personas, según han explicado fuentes del Ministerio del Interior.

14.27 Madrid.- Los acampados de la Puerta del Sol han editado un nuevo plano que muestra las diferentes zonas que conforman su pequeño 'poblado' de la Puerta del Sol de la capital, que se ha ampliado y transformado de este viernes a hoy.

14.14 Alicante.- Los coordinadores de la concentración del Movimiento 15-M en la Plaza de España de Alcoy, Alicante, han decidido desconvocar el acto tras ser apercibidos por la Policía Nacional de que podrían ser multados si no levantaban la acampada.

14.09 Sevilla.- Varios centenares de personas se han vuelto a reunir este sábado bajo los gigantescos parasoles del conjunto arquitectónico Metropol Parasol, en pleno centro de Sevilla, en torno a la plataforma '`Democracia Real Ya!' y del movimiento 15M, para reflexionar sobre la situación del país en el día de reflexión.

14.06 Madrid.- Los bares de copas del centro de Madrid dan por bueno el impacto negativo que las movilizaciones de los "indignados" está teniendo en su actividad diaria y se solidarizan con los concentrados. "Estamos ante una ola de ilusión y nos sentimos comprometidos", ha señalado el portavoz de la patronal Noche Madrid, Vicente Pizcueta.

14.05 Madrid.- Los comercios del centro de la capital sufren pérdidas del 70% este viernes, según la Confederación de Comercio de Madrid (COCEM). Muchos de las tiendas de la zona no abrirán este domingo. "Vamos a mantener prudencia hasta el lunes, pero no podemos aceptar que esto se extienda a otras zona ni que se alargue más días porque el sector no puede dejar de facturar", ha concluido.

14.02 Asamblea general con traducción simultánea para sordomudos. Los acampados en la Puerta del Sol están celebrando desde 13 horas de este sábado una asamblea general en la que se está ofreciendo traducción simultánea para sordomudos. En la Asamblea se está transmitiendo la idea de que cada persona es responsable de las acciones que realiza y que también representa al movimiento.

14.00 Valencia.- Una cadena humana de "indignados" rodea edificio del Ayuntamiento de Valencia. La cadena ha llegado a dar dos vueltas al inmueble mientras cantaban consignas. Gente de todas las edades, entre ellos familias con carritos, han participado en esta acción, que se repetirá a las cuatro de la tarde, según la organización.

13.50 Zaragoza.- Los miembros del movimiento en Zaragoza han organizado también una guardería, además de un aparcamiento para bicicletas y una biblioteca. Algunos profesores se han ofrecido para dar clases y ayudar con selectividad a los asistentes.

13.45 Las familias visitan a los acampados. Junto a la guardería creada por los acampados en la puerta del Sol, un padre explica en RNE que ha ido a Sol enseñarles a sus dos hijos pequeños el movimiento 15M. “Son gente como ellos serán de mayores, que se encuentran con problemas y que están pidiendo que cambie la política para que los jóvenes puedan tener un futuro más digno”, ha explicado.

13.40 Madrid.- Calma en la Puerta del Sol mientras se desarrolla la asamblea general que ha empezado a las 13.00 h, informa RNE. La retirada de carteles de un edifico de la plaza y el impedimento por parte de la policía de instalar una nueva carpa en la Plaza de Opera son los únicos dos incidentes de la mañana.

13.35 Barcelona.- En la Plaza de Cataluña de Barcelona también se han visto actores y directores teatrales.

A las 18.00 horas de este sábado, está programada la asamblea general en la que todas las comisiones se unirán para determinar cómo evoluciona la acampada.

13.30 Un rey ficticio escoltado por banqueros zancudos. Los acampados de Sol de la capital han recibido este sábado la visita de un rey ficticio, acompañado de guardaespaldas y escoltado por banqueros zancudos. "Hippies guarros, poneos a trabajar", decían los zancudos a los acampados, bromeando. Una señora indignada ha respondido a esta 'provocación' creyendo que las recriminaciones eran reales.

13.28 Madrid.- La 'comisión de Respeto' se encargan de facilitar el paso de vehículos por la plaza. Una decena de personas uniformadas con un peto amarillo o naranja están haciendo de 'agentes de movilidad' de la acampada. Han establecido un cordón que separa la protesta de la propia carretera.

13.25 Lipotimias y mareos. Una docena de personas del campamento de Sol han sido atendidas esta noche por el Samur, por lipotimias y mareos.

13.22 Protestas también en Palma y Oviedo. Unas 400 personas pernoctan en Palma pese a la prohibición de la Junta Electoral de cualquier concentración para este sábado y domingo. Más de 700 personas se reunieron esta noche en la plaza de la Escandalera de Oviedo.

13.20 Valladolid.- “Me sobra demasiado mes para llegar a fin de sueldo”, reza una de las pancartas que hay en la concentración de protesta de Valladolid, donde la jornada se desarrolla con tranquilidad y en medio de un ambiente festivo, informa RNE.

13.15 Barcelona.- En la Plaza Catalunya de Barcelona hoy mientras unos reflexionan con la lectura de una de las obras que ha inspirado la protesta, 'Indignaos' del francés Stéphane Hessel, otros participan en talleres de estiramientos musculares y de yoga.

13.10 Madrid.- Los comerciantes de las tiendas próximas a Sol se quejan, y aseguran que sus ventas han bajado. Este sábado los acampados debate también cómo perjudicar a los comerciantes de la zona lo menos posible, informa RNE.

13.05 Se incrementa la presencia policial en Sol y alrededores. Ahora, frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, hay hasta siete furgonetas de la Policía Nacional. En la Plaza del Carmen, situada a pocos metros de Sol, se han instalados siete vehículos de la Policía Municipal. También, en la calle Maestro Victoria se ha dado a mediodía una concentración de unas 50 personas que debatían sobre educación, que han estado vigilados por dos vehículos de la Policía Nacional.

13.00 ¿Afectará el movimiento15M al turismo? De momento las agencias de viajes están "atentas" a la repercusión de las concentraciones en el turismo y ya han pedido que se mantenga el perfil pacifico de las movilizaciones para no perjudicar la imagen de España.

12.55 Pamplona.- Los acampados en la plaza del Castillo de Pamplona han pasado la noche en la plaza de forma pacífica y sin intervención policial. Esta mañana decenas de jóvenes aún permanecen concentrados en este lugar y debaten si realizarán algún tipo de convocatoria para este sábado, ya que estaba previsto que la celebración de la permanencia de Osasuna en Primera División se desarrolle en la misma plaza del Castillo.

12.45 Cerca de 24.000 personas anoche en Sol. Los concentrados en Sol aumentaron a medianoche hasta casi 24.000, según una estimación de Lynce para la agencia Efe. El primer conteo "persona a persona" mediante el tratamiento informático de imágenes obtenidas en altura calculó una cifra de 17.460 participantes torno a las 20.30-20.45 horas.

12.40 La BBC se hace eco del movimiento de protestas español 15M. En un video que publica en su web se explica que cerca de 25.000 manifestantes españoles han desafiado la prohibición gubernamental y han acampado durante la noche en una plaza de Madrid. El corresponsal asegura que nunca antes se había visto una protesta espontánea como esta en España.

12.30 'Spain', la palabra más buscada en la web de The New York Times. 'Spain' ha sido la palabra más buscada en la edición online del periódico estadounidense The New York Times durante las últimas 24 horas, por encima de otros asuntos de actualidad como el escándalo del ex director del FMI Dominique Strauss-Kahn o el del actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger. También ocupan puestos destacados, 'Spanish revolution' y 'Madrid'.

12.20 Sol es un ‘gran agora’ que quiere pensar en colectivo. Un albañil en paro desde hace un año, un octogenario y un joven de 32 años que vive con sus padres han tomado la palabra con altavoz en mano en el estrado de la plaza y han compartido sus problemas y reflexiones con todos los acampados, informa desde Sol la redactora de RTVE.es.

12.15 Madrid.- “En alimentación se necesita un cuchillo para cortar jamón”, ha anunciado la megafonía central de los acampados en Sol. Otras peticiones para esta jornada, gorras, protector solar, comida y agua, informa la redactora de RTVE.es, Miriam Hernanz.

12.10 Los medios de comunicación internacionales pendientes del movimiento 15M. En Sol cada vez hay más manifestantes, curiosos y también medios de comunicación. El enviado a la zona de RNE señala que ya ha visto a una delegación de la televisión RTF alemana, de la cadena qatarí Al Jazeera, y también hay presencia de canales sudamericanos.

12.05 Bilbao.- Más de 300 personas han participado esta noche en la acampada que el movimiento de 'indignados' está llevando a cabo desde hace unos días en la plaza del teatro Arriaga de Bilbao, según han informado a Europa Press representantes de este colectivo. La Ertzaintza comunicó a los asistentes la decisión de la Junta Electoral Central y que las concentraciones eran ilegales.

12.00 Un video del Canal 24 Horas explica qué es el movimiento 15M y cuáles son sus principales reivindicaciones.

01.00 min ¿Qué es el movimiento 15M?

11.55 En muchas ciudades españolas, los acampados del movimiento del 15M sostienen que el "derecho de reunión prevalece sobre jornada de reflexión" ya que no piden el voto.

11.52 Madrid.- Agentes de la Policía han impedido el establecimiento de una pequeña carpa que formaría parte de la protesta de Sol en la plaza de Opera. Cuando los jóvenes aún no habían acabado de asentarse, un coche y una furgoneta de Policía municipal han hecho entrada en la plaza de Isabel II y han instado a los jóvenes a marcharse.

11.50 Zaragoza.- Los acampados de Zaragoza han preparado, para este sábado, varias actividades en la Plaza del Pilar. La jornada ha empezado a las 10.00 horas con la charla 'Somos multitud', impartida por el profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, Manuel Aragüés. A las 12.00 horas le seguirá una jornada-recital sobre poesía y sociedad, a cargo del también profesor de Filosofía de la Universidad pública, José Luis Rodríguez y el profesor de Literatura, Pepo Saldaña.

11.48 Logroño.- Los 'indignados' de la plaza del Mercado de Logroño continúan con sus reivindicaciones durante este fin de semana. Durante la mañana de este sábado, numerosos asistentes continuaban su trabajo para las asambleas de esta noche y, junto a ellos, más de una decena de tiendas de campañas abarrotaban la plaza.

11.45 Tokio.- En el Parque de Yoyogi en Tokio llevan dos horas manifestándose en solidaridad con el movimiento 15M, comenta en Twitter una española residente en la capital japonesa.

11.40 Madrid.- Las asambleas que se celebren en Sol "no tendrán carácter ejecutivo" para respetar la jornada de reflexión. "La asamblea está en 'stand by' hasta el lunes y no se van a volver a tomar decisiones trascendentales", ha señalado Juan, uno de los portavoces del movimiento 'Toma la calle', en declaraciones a Europa Press.

11.35 Madrid.- Una de las concentradas en Sol, de nacionalidad colombiana, explica en RNE que jamás había visto “tanta solidaridad, tanto pacifismo y tanta armonía”.

11.30 Barcelona.- Los acampados están protagonizando una jornada festiva y reivindicativa. Bajo un fuerte sol, “conviven turistas, curiosos y los manifestantes”, afirma Rosa Cervantes, redactora de RNE. "Hay gente de todas las edades y todas las ideologías", han asegurado los organizadores.

11.15 Madrid.- Un huerto ecológico, un concierto, talleres de clown y política son los planes del día para los acampados en la Puerta del Sol. A las 11 de la mañana ya se veían a familias con niños pasear por la zona, informa Miriam Hernanz, redactora de RTVE.es.

11.10 Zaragoza.- “Una comisión se encarga de retirar todos los carteles políticos para no dar un motivo a la policía. No queremos incumplir la jornada de reflexión”, comenta ante los micrófonos de RNE una de los concentrados en la Plaza del Pilar donde esta pasada noche han dormido cerca de 500 personas.

11.00 Santander.- Un centenar de personas duermen en Santander y la policía les dice que no les desalojará si no hay "altercados". Aseguran que sus reflexiones "son políticas, no electorales" y que el movimiento seguirá "como mínimo" hasta el 12 de junio.

10.55 Madrid.- La 'comisión de Respeto' señala que no necesitan a la policía para controlarse; abogan por la tolerancia, dicen no al botellón y piden a la gente que hablen con respeto. Insisten en dejar claro que están concentrados para “reflexionar, no para pedir el voto”, informa RTVE.es

10.45 Madrid.- Desde la portavocía de 'Comunicación' de la concentración aseguran que no han convocado nada para las 8:00 de la tarde pero “no vamos a impedir que venga nadie a visitarnos”, informa desde la Puerta del Sol Miriam Hernanz, redactora de RTVE.es.

10.00 El movimiento 15M traspasa fronteras.- El fenómeno crece a través del boca a boca y las redes sociales. Jóvenes españoles se han manifestado frente a las embajadas nacionales en Roma, Londres o Lisboa. También se han concentrado en las principales ciudades de Latinoamérica. En la red encontramos un video de las protestas que han protagonizado un grupo de españoles frente a la embajada española en Londres.

09.15 Barcelona.- Los acampados de la Plaza Cataluña se despiertan tras una intensa noche con una asamblea que duró hasta las tres de la madrugada. La noche se ha desarrollado en un ambiente de respeto, sin altercados. Miles de personas, 8.000 según la Guardia Urbana y unas 20.000 según los organizadores, celebraron con aplausos y gritos de "¡no nos vamos!" el inicio de la jornada de reflexión a las doce de la noche.

09.00 Los "indignados" de la Puerta del Sol y otras plazas de España afrontan el día de reflexión con la intención de permanecer concentrados, a pesar de la prohibición de la Junta Electoral Central.

07.45 Madrid.- La Puerta del Sol amanece tranquila y con un ambiente festivo. Los acampados van a votar esta mañana la propuesta de "vestir" de amarillo la Plaza, en honor al sol y a la víspera electoral. Según Efe, un grupo de acampados montará a lo largo de la mañana un lienzo en la parte posterior de un kiosco sobre el que se proyectará en directo, conexión on-line, la situación de otros concentrados en diferentes plazas de España.

05.42 Las organizaciones de las diferentes acampadas dicen que todo está en calma, que mucha gente está ya durmiendo, y que este sábado será un nuevo día.

05.12 La actividad en la Puerta del Sol se mantiene, a pesar de que el cansancio se empieza a notar ya en las caras de miles de personas acampadas en la céntrica plaza madrileña, y las comisiones siguen debatiendo propuestas, según Efe.

04.20 Santander.- También en Santander continúa la concentración. Cerca de medio millar de personas siguen en la Plaza Porticada de forma pacífica y sin intervención de la policía, que hasta el momento se limita a mantener una discreta presencia en los alrededores, informa Europa Press.

04.12 Miles de personas permanecen a estas horas en la madrileña Puerta del Sol, aunque ya se registra un descenso considerable en el número de manifestantes, según Europa Press. Desde el inicio de la concentración, la noche se ha desarrollado en un tono festivo y sin incidentes.

03.48 Málaga.- Desde el twitter de la acampada de Málaga comentan con alegría la asistencia masiva a la protesta en esa ciudad. Además, resaltan que no se ha producido ningún conflicto con la policía y esperan que en el resto de ciudades tampoco se estén produciendo problemas.

02.56 El twitter de la acampada de Barcelona dice: "Alegría al sentir que la policía se ha unido a los manifestantes".

01.53 Tenerife.- Unas 500 personas concentradas en la Plaza de la Candelaria, en Tenerife, mantendrán durante la noche su "resistencia pacífica", a pesar de que se les ha prohibido reunirse, según ha manifestado a Efe Guillermo Vega, un portavoz del movimiento.

01.19 Alicante.- Cientos de personas continúan concentrados en distintas plazas de municipios de la provincia de Alicante sin que hasta el momento se hayan producido incidentes, informa Europa Press.

01.07 Lleida.- Los Mossos d'Esquadra han permitido que unas 500 personas se concentren pasada esta medianoche en la plaza Ricard Vinyes de Lleida, con la condición de que los participantes mantengan el orden y no causen molestias a los vecinos.

01.03 La concentración también continúa en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Los asistentes a la acampada se muestran tranquilos después de que el Govern de la Generalitat dejara entrever que no desalojaría a los acampados si no se producen altercados, según Europa Press.

00.59 Segovia.- Las cerca de 200 personas que secundan las concentraciones en Segovia han decidido continuar la protesta. Además, han retirado del lugar donde se concentran todas las pancartas alusivas a las elecciones, con el fin de "no interferir en la decisión de los ciudadanos", según un portavoz del grupo.

00.44 Los organizadores de la concentración en Madrid han anunciado por megafonía que se eviten durante esta jornada de reflexión cualquier grito, consigna o pancarta que haga referencia a ejercer o no el derecho a voto, así como hacer referencias a partidos políticos; según Efe.

00.35 Cuando las manecillas del reloj de la Puerta del Sol marcaban la medianoche, las más de 20.000 personas congregadas se han sumido en un minuto de silencio, según informa Efe.

00.00 A esta hora comienza la prohibición de la Junta Electoral Central de celebrar "contentraciones y reuniones" del movimiento 15M en el jornada de reflexión y el día de las elecciones.Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Supremo (TS) han rechazado los recursos interpuestos contra la prohibición de la JEC.

>> Así hemos contado la acampada de los integrantes del Movimiento 15-M en Sol el viernes 20 de mayo.