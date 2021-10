Lorca, en cifras Sufrió un terremoto el 11 de mayo que ha causado nueve muertos, 324 heridos y cuantiosos daños materiales. Población: 92.694 habitantes (48.171 hombres y 44.523 mujeres) Extensión: 1.676 kilómetros cuadrados distribuidos en 39 pedanías Inmigrantes: 19.866 (6.738 ecuatorianos y 6.573 marroquíes) Economía: Concentra el 50% del porcino de Murcia con 111.284 cabezas Turismo: Semana Santa de interés turístico internacional

11.32 Hasta aquí la información al minuto sobre el doble terremoto en Lorca, que ha dejado 9 víctimas mortales. Varios meses tardará en recuperarse esta localidad de más de 90.000 habitantes, pero las ayudas al alquiler y la reconstrucción y las exenciones fiscales aprobadas por el Gobierno facilitarán en parte la vuelta a la normalidad. Poco a poco la localidad intenta recuperar la normalidad, bajo el miedo a nuevas réplicas. Algunos comercios comienzan a abrir sus puertas, mientras los vecinos cuyos edificios aguantaron en pie están regresando a sus hogares. Gente con maletas por la calle, vecinos durmiendo en coches, son escenas que se pueden ver en este primer fin de semana tras el terremoto. Revisa una a una las mejores fotos de las consecuencias del terremoto y el inicio de la reconstrucción. Muchas gracias por tu atención.

11.21 Los niños son los más vulnerables en estos momentos, dado el terremoto ha modificado su día a día tanto como para que "no puedan recibir toda la atención que precisan de sus familias. Han perdido parte de su entorno de seguridad", tal y como explican a RTVE.es miemrbos de Save the Childen, que han instalado carpa en el campamento de Santa Quiteria para atender a los más pequeños. "Es fundamental que vuelvan lo antes posible a los colegios", explica una pedagoga.

11.20 En el primer fin de semana tras el terremoto, se pueden ver a personas que pasean con maletas y casco por las calles debido a que continúa el riesgo de que se caiga algún cascote, hay balcones que cuelgan o cristales rotos de las ventanas.

11.10 Además, se conceden ayudas a las entidades locales por los gastos de emergencia en que hubieran incurrido para garantizar la vida y la seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y se financian las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones correspondientes a servicios esenciales. También se incluyen beneficios fiscales, como exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas.

11.08 Recordamos que el decreto ley, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, establece varias ayudas a los afectados. Entre otras, a particulares en los casos de fallecimiento y de incapacidad absoluta y permanente, así como por alquileres de viviendas y para la reconstrucción de las casas que hayan resultado destruidas o dañadas.

11.05 Esta noche ha habido dos réplicas: una de 2,4 grados (a las 23.08 hora peninsular del viernes) y otra de 1,7 a las 03.30 (hora peninsular del sábado), lo que ha sembrado la incertidumbre en Lorca, informa Juan de Dios Martínez (TVE).

11.03 El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), general José Emilio Roldán, ha detallado por videoconferencia a la ministra de Defensa, Carme Chacón, todo el operativo militar desplegado. Además, de los 476 efectivos de la UME, en Lorca hay algo más de 150 militares del Ejército de Tierra y casi 200 vehículos.

10.15 Zonas como el barrio de Las Viñas, el más afectado del municipio, presentan un mejor aspecto gracias al trabajo de operarios, soldados y bomberos, que no han cesado en todo la noche.

10.10 En las calles del centro de Lorca vuelve a verse gente con maletas preparando su salida de la ciudad, propietarios lamentando el destrozo de sus viviendas y vecinos que duermen en sus coches.

10.03 Colas en las zonas de aseos personales habilitadas en el campamento de Santa Quiteria, según informa Radio Nacional. Además, a través de Tuenti la Policía y la Guardia Civil ha aconsejado a los jóvenes cómo actuar en caso de producirse un terremoto. Así, en el caso de encontrarse dentro de un edificio cuando se produzca el seísmo, la Policía ha aconsejado quedarse dentro y colocarse debajo de algún mueble resistente lejos de ventanas, espejos y muebles que puedan caerse y no coger nunca el ascensor.

09.57 Fuentes de Cruz Roja confirman a RTVE.es que se ha notado una menor asistencia que las noches previas en el Recinto Ferial de Santa Quiteria, en la tercera noche al raso para muchos de los damnificados. Los que han podido volver a sus casas por tener un punto verde en sus puertas no han tenido que dormir en el campamento, al igual que aquellos que han sido acogidos por amigos o familiares en sus viviendas.

09.32 Las medidas "urgentes" aprobadas por el Consejo de Ministros para reparar los "cuantiosos" daños causados por los terremotos han entrado en vigor este sábado, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

09.23 Las 3.500 camas preparadas para esta pasada noche se han quedado cortas, informa RNE. Según el redactor de la radio pública José Alfonso Pérez, hay una gran cola para el desayuno.

09.11 La ministra de Defensa, Carme Chacón, mantendrá a las 10.30 hora peninsular una videoconferencia con el teniente coronel de la UME en Lorca y con el jefe del hospital de campaña desplegado en la citada localidad, desde el Centro de Operaciones (JOC) del Cuartel General de la UME en la Base de Torrejón de Ardoz (Madrid)

09.06 "El campamento de las Huertas se ha convertido en una pequeña ciudad, pero está menos congestionado que otros días. La mayor parte de los vecinos que están en él son inmigrantes. Lorca poco a poco recupera la normalidad: han abierto algunas tiendas y centros comerciales", informa Nuria Mejías (TVE)

04.07 En la misma línea que Toma Adrian, el ecuatoriano Johnatan Jara ha explicado que, aunque su piso sólo tiene "una habitación agrietada", él y su familia tienen "miedo de que se caiga", por lo que solo acuden a ella para "hacer un poco de comida y salir rápido", informa Efe.

03.33 Tras la pequeña réplica de 2,4 grados el temor ha hecho que muchos vecinos no se sientan todavía seguros en el interior de sus casas. Simplemente prefieren pasar la noche en un lugar donde no se les pueda caer el techo y las paredes encima. El rumano Toma Adrian ha afirmado que su piso tiene un punto verde pero no puede dormir "tranquilo" porque tiene "miedo", ha explicado a Efe.

01.39 El Instituto Geográfico Nacional ha registrado a las 23.08 horas del viernes, un seísmo de 2,4 grados en la escala de Ritcher al este del municipio murciano de Lorca, un movimiento que apenas ha sido percibido por la población, según informa Efe.

01.19 Pedro, un residente en Lorca contaba el pasado miércoles cómo le había afectado el terremoto. Declaraba que tenía que pasar la noche en su coche. Este viernes, tres noches después, dice que las cosas han cambiado mucho.

23.31 Para Ramón Valle, que reside en Lorca, esta noche será la tercera que pase en la calle. "Estamos bien atendidos", le ha dicho a Mavi Doñate, periodista de TVE. Este hombre asegura que su casa tiene el punto verde. "Podemos entrar, podemos dormir allí, pero tenemos mucho miedo: no nos arriesgamos", ha afirmado.

23.19 "Aquí el objetivo principal es que la gente pueda acceder a su viviendas cuanto antes y los campamentos se desalojen. También hay otro trabajo que queda por hacer, que es desescombrar, pero ese va a tardar menos que el de recolocar a todos los afectados". Son palabras del capitán Manuel Rivero de la UME en el programa La noche en 24 horas de TVE.

22.46 En el programa 24 horas de RNE, el embajador de Ecuador en España, Galo Chiriboga Zambrano, ha asegurado que solo el jueves la cónsul desplazada a Lorca atendió a 1.050 ciudadanos de su país. Hay un teléfono para atender a los ciudadanos de Ecuador: es el 636 588 669.

22.44 La periodista de TVE, que está en uno de esos campamentos, asegura que "esta noche no se han puesto los mostradores para repartir la cena".

22.40 "No se sabe cuánta gente pasará la noche en los campamentos, aunque se habla de 2.000 personas. Lo cierto es que la UME está montando más tiendas de campaña", informa Mavi Doñate (TVE).

22.37 "Esta tarde he estado paseando por las calles y es desolador, aunque la gente de Lorca está mostrando un gran aplomo. Va a ser un camino largo y difícil, pero tenemos que salir de esta como lo hemos hecho otras veces", ha subrayado el alcade de Lorca en RNE.

22.35 Para alojar a toda la gente, el alcalde ha pedido un catálogo de viviendas "para tenerlo el lunes para que la gente pueda reacomodarse en ellas. Algunas estarán en Lorca y otras en los alrededores."

08.07 min "Necesitamos 1.600 viviendas para realojar a la gente que vivían en esas 1.600 casas que tienen el código rojo. Que nadie piense que la gente va a seguir viviendo en campamentos", ha asegurado Francisco Jódar en el programa 24 horas de RNE. Para alojar a toda la gente, el alcalde ha pedido un catálogo de viviendas "para tenerlo el lunes para que la gente pueda reacomodarse en ellas. Algunas estarán en Lorca y otras en los alrededores". "Que nadie piense que la gente va a seguir viviendo en campamentos", ha subrayado. Jódar considera que el 50% de las edificaciones del municipio tienen el código verde, el 37% tienen algún daño, y el 12% son inhabitables. "Esta tarde he estado paseando por las calles y es desolador, aunque la gente de Lorca está mostrando un gran aplomo. Va a ser un camino largo y difícil, pero tenemos que salir de esta como lo hemos hecho otras veces", ha dicho.

22.33 Jódar ha asegurado en RNE que "casi seguro" a estas horas ya estarán evaluadas "el 100% de los edificios". El alcalde de Lorca considera que el 50% de las edificaciones tienen el código verde, el 37% tienen algún daño, y el 12% son inhabitables. Estos datos no son definitivos.

22.31 "Necesitamos 1.600 viviendas para realojar a la gente que vivían en esas 1.600 casas que tienen el código rojo. Que nadie piense que la gente va a seguir viviendo en campamentos", ha asegurado Francisco Jódar en el programa 24 horas de RNE.

22.15 El programa El Ojo Crítico de RNE ha viajado a Lorca en compañía de la Directora General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Ángeles Albert, para analizar in situ la situación del vasto patrimonio cultural que poesee el municipio murciano tras el terremoto.

22.10 La que primero se desplazó hasta Lorca fue la cónsul de Ecuador, Cecilia Enrique Sarango, quien llegó el jueves con el objetivo de recabar "datos reales" de los damnificados de su país y emprender "acciones conjuntas" con el Gobierno español para prestarles ayuda. Los ecuatorianos representan la principal comunidad extranjera de la localidad.

22.09 El cónsul de Uruguay en Murcia, Carlos Trianon, también se encuentra en este recinto de atención con la misión de atender a sus compatriotas y a ciudadanos brasileños, argentinos y paraguayos, gracias al acuerdo de Mercosur, así como a los afectados de otros países latinoamericanos que carezcan de representación diplomática en Murcia.

22.07 El Gobierno de Bolivia, a través de su representante en Murcia, María Cecilia Orellana, se encuentra en el campamento principal para hacer un listado de las necesidades de los 500 compatriotas que permanecen desde el pasado miércoles en el campamento principal. "Estamos aquí para saber las necesidades urgentes de todos, para conocer como se encuentran y hacer las gestiones necesarias para canalizar las ayudas que está preparando el Gobierno español", ha manifestado a Efe la cónsul boliviana, quien ha transmitido las condolencias a las familias de los nueve fallecidos en el seísmo.

01.25 min Los inmigrantes de Lorca se quedan sin trabajo.

22.06 Los ciudadanos latinoamericanos afectados por el terremoto de Lorca que se alojan en los diferentes centros de atención a los damnificados están recibiendo asistencia por parte de sus gobiernos a través de sus cónsules, que tratan de conseguirles alojamiento y alimentos.

22.02 Como ya hemos contado, la solidaridad con Lorca es total. Lo pueden comprobar en este vídeo.

01.44 min Muestras de solidaridad para ayudar a los vecinos de Lorca.

21.58 Algunos rescatadores de Lorca se reencuentran con las víctimas. Abrazos y palabras de agradecimiento para bomberos, miembros de la UME y médicos.

01.58 min Agradecimiento a algunos de los rescatadores de Lorca.

21.57 Las autoridades han pedido a los ciudadanos que si ven un punto verde en sus casas, el que marca que el edificio es habitable, regresen cuanto antes.

01.17 min En Lorca ya hay más de 800 edificios que se pueden volver a habitar.

21.56 El Sevilla FC, sensibilizado por el terremoto que sufrió Lorca el pasado miércoles, ha puesto a disposición del Ayuntamiento de esta localidad murciana su primer equipo para la disputa de un amistoso o para cualquier acción que permita ayudar a los damnificados por el temblor de tierra.

21.53 El nuncio del Papa en España, monseñor Renzo Fratini, ha trasladado esta tarde desde Orihuela (Alicante) su solidaridad con los afectados por el terremoto en Lorca y ha ofrecido sus sufragios por los fallecidos.

21.47 El Consorcio de Lorca no indemnizará a los que no tengan seguro del hogar. En esta situación se encuentran un 30% de las viviendas afectadas.

21.43 Entre los que han perdido el trabajo y sus casas están los inmigrantes. Los ecuatorianos son una de las mayores comunidades de inmigrantes de Lorca.

02.11 min Muchos ciudadanos de Lorca, sin trabajo y sin casa

21.40 "Una de las cosas que más asombran del terremoto es que ha nacido un sentimiento de solidaridad que nunca antes se había visto. La gente está asombrada. Hay escenas de vecinos que se abrazan y se dan consuelo o gente que ofrece sus coches para llevar cosas, por ejemplo", informa la redactora de TVE Mavi Doñate.

21.37 La redactora de TVE Rosa Correa informa de que "aunque en muchos edificios se puede vivir, hay gente que teme volver y no va a ir a dormir esta noche a su casa. Algunos son vecinos de barrios como la Viña donde hay otros edificios de alrededor que están marcados con el código rojo y por eso hay miedo".

21.34 Ya se conocen las cantidades que recibirán las víctimas como indemnización. Por ejemplo, los cóyuges e hijos de fallecidos recibirán 18.000 euros.

02.00 min El 50% de los edificios en Lorca inspeccionados no son habitables.

21.31 Muchas personas, además de haber perdido sus casas, también han perdido sus trabajos. Y es que en los edificios que no son habitables había comercios y bares.

00.22 min Las cámaras de seguridad de una farmacia de Lorca captaron el terremoto dentro y fuera del establecimiento.

21.22 En el campamento del Huerto de la Rueda se han configurado diferentes mesas de información con banderas de algunas de las nacionales que cohabitan en el recinto, como Ecuador, Bolivia o Perú.

21.13 "Aún no se ha servido la cena. No sabemos si se va a servir o se va a hacer en otro punto. La verdad es que no ha bajado el número de personas que están fuera de sus casas y que un día más dormirán en la calle. Hemos visto que se han montado más camas. La gente se pregunta hasta cuándo van a seguir así", informa la redactora de TVE Mavi Doñate.

21.07 "Los bomberos están trabajando para recuperar el pulso de la ciudad. El 60% de las farmacias han abierto ya. En algunos barrios como el de la Viña está costando más recuperar la normalidad. Es la zona cero, donde lo más afectado han sido los bajos y los primeros pisos porque el terremoto fue muy superficial", informa la redactora de TVE Rosa Correa.

21.03 La redactora de TVE Marta Amézaga recuerda cómo ha sido el funeral. "Solo se ha oficiado para cuatro personas, porque el resto ha preferido hacerlo en la intimidad. El momento más emotivo del funeral ha sido cuando los príncipes de Asturias se han acercado a los familiares de las víctimas"

20.57 La capilla de Nuestra Señora del Rosario de Lorca está siendo apuntalada por el riesgo de que los muros se vengan abajo después de que el terremoto seccionara la cúpula, que se desplazó lateralmente, y se moviera la clave que equilibra la estructura.

20.50 Fuentes municipales calculan que la cantidad de personas que viven fuera de los hogares ha ido disminuyendo desde el primer momento porque algunos se han trasladado a segundas viviendas, casas de familiares y conocidos en Lorca o en otras localidades.

20.43 Dos arquitectos de Murcia han explicado que han inspeccionado el barrio de San José, donde no hay edificios en ruina, aunque algunos no se pueden habitar y requieren algún apuntalamiento, sobre todo las plantas bajas y primeras.

20.37 El gas natural sigue cortado en Lorca por precaución, según fuentes municipales, aunque se ha reanudado la línea férrea, reabierto la estación de autobuses y restablecida la recogida de basuras.

20.29 El teléfono de emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha recibido desde el miércoles y hasta este viernes varios centenares de llamadas de personas que se ofrecen para colaborar en la ayuda a los damnificados. Igualmente, han llamado decenas de empresas que ofrecen gratuitamente productos, servicios o maquinaria. Hasta este mediodía habían telefoneado más de 200 personas que se han ofrecido como voluntarias.

20.23 El ambiente en las calles es de miles de personas trabajando en fachadas e interiores de las viviendas para desescombrar o eliminar los riesgos de desprendimientos. Hay bomberos, personal de constructoras, militares de la UME...", informa el enviado especial de RTVE.es a Lorca, Santiago Sánchez Martín.

20.20 La consellera de Cultura y Deporte, Trini Miró, ha ofrecido la colaboración de la Generalitat valenciana al Ejecutivo murciano para evaluar los daños que ha sufrido el patrimonio histórico-artístico de la localidad de Lorca tras el terremoto.

20.12 Las murallas del castillo de Lorca presentan desprendimientos en algunos de sus tramos y la torre, por su parte, muestra fábricas dañadas en todo su perímetro, con desprendimientos de la sección superior en algunos tramos. Además, los ángulos de las fábricas han sufrido evidentes deterioros por pérdida de material. Por esta razón, se ha acordado una intervención de urgencia, dirigida por el arquitecto Francisco Jurado, en la restauración del emblemático conjunto de arquitectura defensiva de la localidad murciana. La empresa constructora Acciona colaborará con el Ministerio de Cultura en este necesario proyecto.

20.02 ADICAE, asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros, ha comprobado a través de los técnicos desplazados a Lorca los numerosos problemas que pueden plantearse en los próximos días a los afectados a la hora de reclamar las indemnizaciones por los daños sufridos. De este modo, ante los problemas detectados, ADICAE añade a las recomendaciones la de realizar fotografías de todos los bienes e inmuebles dañados antes de proceder a la limpieza y desescombro, y solicitar copia de las facturas de los bienes siniestrados en caso de haberlas extraviado.

19.55 Los Reyes han regresado esta tarde de su segunda visita de Estado a Suiza y han sido recibidos en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) sin los tradicionales honores militares, en cumplimiento del luto oficial decretado por las víctimas del terremoto de Lorca. En la base militar, como en todos los edificios públicos, la bandera ondeaba a media asta en memoria de los fallecidos.

19.50 El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) ha solicitado la reforma del actual Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo que se ocupa de la gestión del riesgo sísmico en España, y que "se tome como modelo el Servicio Geológico Americano (USGS), el mejor servicio geológico y sismológico del mundo".

19.43 Entre los nueve centros que no podrán reabrir en Lorca en lo que queda de curso hay seis colegios: Virgen de las Huertas, José Robles, San Fernando, Alfonso X el Sabio, Sagrado Corazón y San José. En estos tres últimos, los pabellones de Infantil, separados del resto del complejo, no han sufrido daños importantes, por lo que sí podrán continuar su actividad. Asimismo, hay tres institutos que no podrán reabrir sus puertas hasta el próximo curso y son: Ibáñez Martín, Ramón Arcas y Ros Giner, centro este último que también alberga la Escuela Oficial de Idiomas, a cuyos alumnos se les está buscando una ubicación.

19.33 "El Ayuntamiento ha recibido más de 20.000 formularios sobre el estado de las viviendas. Según un funcionario del Consistorio, el 30% de las casas que tienen daños no tienen seguro del hogar", informa el enviado especial de RTVE.es a Lorca, Santiago Sánchez Martín.

19.26 Las cámaras de seguridad de una farmacia de Lorca captaron el terremoto dentro y fuera del establecimiento.

01.51 min El alcalde de Lorca creará un censo de viviendas en alquiler para los damnificados

19.22 El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera positivo "actualizar y mejorar la normativa sismorresistente en España", especialmente en las zonas de riesgo sísmico. Al mismo tiempo se pone a disposición del Gobierno para asesorar en cuestiones técnicas y formar parte de una futura comisión de expertos que lleven a cabo dicha revisión.

19.18 Vea nuevas imágenes de cómo se han vivido los funerales por las víctimas de los terremotos en Lorca.

19.07 El FC Barcelona no se olvida de la tragedia sucedida en Lorca y el autobús que llevará a los campeones de Liga por las calles del barrio barcelonés de Les Corts, en una rúa festiva con toda la afición blaugrana, lleva escrito el lema 'Lorca en nuestro corazón'.

19.02 El enviado especial de RTVE.es a Lorca Santiago Sánchez Martín ha hablado con los afectados. "Mucha gente desconoce cómo funciona el tema de los seguros y las reclamaciones. Andan un poco perdidos. Además, una tarde más, se ve mucha gente cargando con bolsas de un lado para otro".

18.53 El consejero de Educación del Gobierno de Murcia, Constantino Sotoca, ha informado de que nueve de los centros educativos de Lorca permanecerán cerrados durante lo que resta de curso a causa del terremoto, lo que obligará a redistribuir a 6.600 alumnos en diferentes colegios e institutos. Pese al cierre, tres colegios de los nueve centros mantendrán los pabellones de infantil.

18.46 El Ayuntamiento de Lorca ha habilitado una cuenta para recaudar fondos destinados a los damnificados por los terremotos, domiciliada en Cajamurcia, y que es 20430090302007007302, y decenas de organizaciones y empresas envían desde ayer comida, ropa, mantas y tiendas de campaña para cubrir las necesidades básicas de los desalojados. Entre estas organizaciones se encuentra la agrupación Scouts de la Región de Murcia, que colabora en las tareas de recogida y distribución de comida y manta. Fuentes del consistorio lorquino han hecho un llamamiento a los medios de comunicación para que den a conocer la cuenta de ayuda a los damnificados,

18.43 El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, ha explicado hoy que el equipo de Coordinación que dirige la Comunidad Autónoma para la evaluación de los edificios y viviendas afectadas por el seísmo ya ha obtenido información de las 26 áreas de actuación delimitadas en la ciudad y ha revisado un total de 1.374 edificaciones. El 48% de las edificaciones han sido señalizadas con el color verde, por lo que las familias residentes pueden regresar a sus hogares con total tranquilidad.

18.34 El cosmonauta español Pedro Duque ha recordado que hay radares embarcados en satélites que pueden ayudar a reducir "poco a poco" las incertidumbres en las predicciones de los terremotos mediante la detección de pequeñas variaciones en el nivel de la superficie de la Tierra.

18.32 El enviado especial de RTVE.es, Santiago Sánchez Martín, informa de que "entre el lunes y el martes podrán volver el 80% de los estudiantes a clase. Así lo ha confirmado el consejero de Educación, Constantino Sotoca".

18.29 Julio Navarrete, cabo de los Bomberos de la Región de Murcia, ha colaborado desde el principio en las tareas de desescombro y rescate. Cuenta en TVE que ahora lo importante es "eliminar todo tipo de riesgo por si hubiera cualquier tipo de repetición de terremoto. Hemos pasado de una situación angustiosa, con un poco de caos, hasta ahora que hay mucho trabajo para evitar que sigan pasando desgracias".

Asimismo explica cómo rescataron a un hombre que estaba sepultado por escombros en su casa. "Varias personas salían de una vivienda que se había derrumbado y nos dijeron que había más gente que había quedado atrapada dentro. Rescatamos a una niña de 8-9 años y oímos un sonido que podría ser el padre de la familia. Eliminamos los escombros que le habían sepultado y nos encontramos con el hombre. En hora y media, conseguimos sacarle de los escombros", añade.

18.20 El presidente de la Asociación Española de Ingeniería Sísmica y catedrático de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña, Alex Barbat, considera "muy importante" que los edificios "y más aún los públicos, como los hospitales" vayan incorporando las actualizaciones de las normativas sismorresistentes "en la medida de lo posible", cuando pasen las distintas inspecciones. En este sentido, Barbat ha subrayado que los edificios de primera necesidad deben ser "re-actualizados para que estén al nivel de las exigencias actuales".

18.16 El Ministerio de Cultura, la Dirección General de Patrimonio de Murcia y los Servicios de Patrimonio del Ayuntamiento de Lorca acometerán, con carácter de urgencia, la restauración de las murallas del Castillo de la ciudad y de la Torre del Espolón, dañadas a consecuencia de los seísmos. Asimismo la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio ha realizado, a través de su Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos, una valoración de los daños experimentados por el patrimonio cultural del municipio de Lorca.

18.08 El Ejército de Tierra ha enviado hoy a Lorca nuevo material militar de campamento, como tiendas modulares y literas, así como alimentos, para dar alojamiento a unas 1.000 personas más.

18.00 El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que ha participado en este Consejo de Gobierno, ha informado de que esta tarde se reunirá con promotores y propietarios de inmobiliarias de la ciudad para conformar un censo de viviendas en alquiler, que puedan ponerse a disposición de aquellas familias que no puedan regresar a sus hogares.

01.52 min Normas sísmicas para construir en lugares con riesgo

17.53 "Los técnicos están tirando muchas elementos de los edificios que podrían caerse. Por la zona del Ayuntamiento hay calles cortadas. Mucha gente permanece en la calle pendiente de la calificación de sus viviendas. Tienen miedo también por el bulo de un nuevo temblor", informa Santiago Sánchez Martín, enviado especial de RTVE.es a Lorca.

17.35 Save the Children establecerá este fin de semana espacios seguros para los menores en los campamentos donde se calcula que se han refugiado alrededor de 6.000 personas que han tenido que abandonar sus casas tras los terremotos.

17.22 Un total de 660 edificios, de los 1.717 dañados por el terremoto, pueden ser ya habitados, tras la evaluación de daños efectuada por técnicos, arquitectos e ingenieros, que llevan supervisados hasta el momento 1.374 inmuebles, el 80 por ciento de los afectados por el seísmo.

17.18 Vodafone ha activado una línea de mensajes de texto solidarios con los afectados por el terremoto del municipio murciano de Lorca. De esta forma los usuarios de la operadora que lo deseen podrán enviar un SMS con las letras CRE al teléfono 28052. La totalidad del coste del mensaje, que es de 1,20 euros irá destinado a las actuaciones que esta desarrollando Cruz Roja Española en dicha localidad.

17.12 El Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha pedido a la sociedad lorquina que no pierda la calma en estos difíciles momentos, cuando "el corazón lo tenemos roto y contemplamos la dramática situación que ha dejado ese golpe seco a una ciudad, escenario de angustia".



17.07 "Más de la mitad de las viviendas de Lorca no son habitables. De hecho, el 40% tiene código amarillo, y el 12% tienen el código rojo, lo que significa que tiene daños estructurales", informa la redactora de TVE Ana Ibañez.

17.05 La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se desplazará mañana a Lorca para comprobar sobre el terreno los efectos producidos por el terremoto. El objetivo de su visita es conocer de primera mano el estado y la evolución de los heridos, entre los que se encuentran dos mujeres y un niño de tres años que continúan en estado grave.

16.58 "La Consejería de Obras Públicas asegura que el 112 está recibiendo muchas llamadas de ciudadanos que piden información ante el rumor que se ha extendido a través de algunos medios de comunicación que alertan de que va a haber un nuevo temblor", informa el enviado especial de RTVE.es, Santiago Sánchez Martín.

16.55 La operadora Orange se ha sumado a la campaña de donación puesta en marcha por Cruz Roja para ayudar a Lorca. Los usuarios que lo deseen pueden enviar un mensaje con la palabra LORCA al 28077 y su importe, 1,2 euros se donará integramente para esta emergencia.

16.48 En España hay una norma que regula cómo se debe construir en lugares con riesgo sísmico. Es obligatoria en tres de cada cuatro municipios.

01.53 min Cerca de 3mil personas han acompañado esta mañana en Lorca a familiares de las víctimas del terremoto. Al funeral han asistido los Príncipes de Asturias, el presidente del Gobierno y representantes de todas las fuerzas políticas. Finalmente solo han llevado al recinto, donde se ha oficiado la ceremonio, los restos de 4 de las 9 personas muertas. Antes de que comenzará el funeral, los Príncipes de Asturias, emocionados, se han acercado a dar el pésame a los familiares de las cuatro víctimas, tres hombres y una mujer, por las que hoy se ha oficiado este funeral. Los príncipes han dado su apoyo, uno por uno, y han escuchado a los asistentes que se encontraban en las primeras filas.

16.45 Atlético de Madrid y Villarreal jugarán un partido amistoso, con fecha y sede aún por determinar, para recaudar fondos para las víctimas del terremoto de Lorca, según informó hoy el club rojiblanco.

16.40 El Colegio Oficial de Psicólogos (COP) de la Región de Murcia ha destacado la profesionalidad y el buen trabajo realizado por el equipo, así como la importancia que tiene la intervención psicológica en estos primeros momentos de la catástrofe.

16.35 Banco de Valencia ha realizado este viernes un donativo de 30.000 euros, a través de la Cruz Roja de Murcia, para que la institución humanitaria pueda continuar ayudando sobre el terreno a los miles de damnificados por el terremoto ocurrido el pasado miércoles en Lorca.

16.33 La Federación de Servicios de UGT Región de Murcia ha "exigido a todas las entidades financieras presentes en la comunidad" que se vuelquen con los damnificados del terremoto de Lorca, según han informado fuentes sindicales.

16.30 La gran fiesta de la Cultura que será la III Noche de los Museos en Cartagena, tendrá este año un marcado cariz solidario. El evento, que reunirá a miles de personas en la noche y madrugada del sábado, 14 de mayo, se convertirá en una ocasión propicia para manifestar el apoyo y solidaridad con los habitantes de Lorca, afectados por el terremoto, según han informado fuentes municipales.

16.24 Algunos vecinos de Lorca que se vieron sorprendidos el pasado miércoles por los dos terremotos han acudido este viernes a sus domicilios para recoger sus pertenencias a pesar del riesgo que suponía acceder a las viviendas, algunas de ellas en muy mal estado

16.21 La Federación Española de Balonmano (RFEBM) ha decretado que antes de todos los partidos de competiciones nacionales que se disputen este fin de semana se guarde un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto en Lorca.

16.18 El Gobierno de Ecuador ha instalado en el campamento para refugiados ubicado en la zona del Huerto de la Rueda un consulado móvil para atender a los connacionales que resultaron afectados por el terremoto.

16.14 Un total de 1.736 personas han sido movilizadas por el Estado hacia la ciudad de Lorca, la mayoría de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y del Ejército, con 630 efectivos, seguido por Cruz Roja, con 209, y Policía Nacional y Guardia Civil, que totaliza doscientos, informó la Delegación del Gobierno.

16.11 Las oficinas de Cajamar abrirán esta tarde y mañana para agilizar la tramitación de los parte de siniestro al Consorcio de seguros de los afectados por los seísmos de Lorca, según han informado fuentes de la entidad financiera en un comunicado de prensa.

16.06 El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los terremotos que se produjeron el pasado miércoles en la localidad murciana de Lorca y que ha ocasionado la muerte de nueve personas y más de 200 heridas. Así ha decidido establecer las siguientes ayudas: en caso de fallecimiento y de incapacidad, a particulares por alquileres de viviendas, para la reconstrucción de viviendas, a las entidades locales, beneficios fiscales, daños en producción agrícolas y ganaderas, medidas laborales, línea preferencial de crédito y mecanismos de coordinación.

16.02 Cerca de 3.000 personas han asistido al funeral oficiado por las víctimas mortales.

01.25 min El sábado entran en vigor las ayudas para los afectados en Lorca.

15.53 Más de 200 voluntarios de Cruz Roja Española siguen trabajando en el dispositivo humanitario de esta organización tras el terremoto de Lorca (Murcia), que se centra en la distribución de alimentos y agua, la atención psicosocial, el apoyo sanitario al Servicio Público de Salud y la dotación de albergue para los afectados.

15.52 Los peritos del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) empezarán a contactar este fin de semana con los afectados del terremoto de Lorca para hacer la próxima semana las primeras peritaciones y comenzar los pagos de los expedientes más sencillos "en cuestión de días". RTVE.es ofrece a los afectados una guía paso a paso para efectuar las reclamaciones.

01.10 min De día, y de noche... Los trabajos de revisión y apuntalamiento de los edificios no se detienen. Se trabaja sin descanso para que el mayor número posible de lorquinos pueda volver a casa cuanto antes... Pero, sobre todo, para que lo hagan de forma segura. El riesgo de desplome sigue estando ahí. Las tareas de los técnicos se centran sobre todo, en esto... En tirar paredes o cornisas de forma controlada. Y las casas se siguen marcando con colores. El rojo o el negro, prohíbe el acceso. Donde más han sufrido los edificios es en las plantas bajas y en el primer piso. Según el Colegio oficial de Arquitectos de Murcia, sólo se ha caído un edificio en toda la ciudad.

15.49 Los terremotos de Lorca no han generado "ninguna consecuencia" en las centrales nucleares emplazadas en España, según ha confirmado la presidenta del Foro Nuclear, María Teresa Domínguez.

15.44 Según las primeras cifras que baraja el Ayuntamiento de Lorca sobre las consecuencias de los terremotos que asolaron la ciudad, el balance es de nueve víctimas mortales, más de 300 heridos y podría dejar entre 35.000 y 40.000 personas afectadas que podrían estar meses en los tres campamentos habilitados por los servicios de emergencias en el barrio de La Viña.

15.41 El Ayuntamiento de Lorca recuerda que el color rojo en la vivienda no implica necesariamente demolición de la misma. Así, el rojo significa prohibición de entrada por daños estructurales.

01.20 min Anoche había 6.500 plazas a cubierto, segun el gobierno se ocuparon 2. 100. Esta cooperativa agraria, convertida en centro de reparto para los campamentos, recibe desde la noche del terremoto todo tipo de productos. En las bolsas, bocadillo, una lata de conservas, agua o zumo. Son muchas, 2.100 según el Gobierno, las personas que siguen durmiendo en los campamentos que se han instalado en diversos puntos de la ciudad.

15.35 Unos 12 grupos de 10 albañiles, dotados con maquinaria ligera, continúan el desescombro y limpieza de zaguanes, y retirada de cornisas y balcones con peligro de caída para garantizar el tránsito en las vías públicas, y seis equipos de bomberos se dedican a otros trabajos mayores.

15.32 La inspección del 30 por ciento de edificios que quedaban pendientes de evaluación por daños del terremoto terminará hoy, según han informado fuentes municipales. A este trabajo se dedican cerca de 200 arquitectos y aparejadores distribuidos en 26 equipos, formados por profesionales de la región y de otros lugares, como los enviados por el Ayuntamiento de Madrid.

15.28 Un total de 17 bomberos de la Comunidad de Madrid con cinco vehículos operan ya en Lorca en el sector asignado por las autoridades murcianas, en donde están llevando a cabo fundamentalmente, labores de revisión de edificios, apuntalamientos y saneamientos.

15.26 La consejera de Sanidad y Consumo, María Angeles Palacios, ha asegurado que el servicio de Urgencias del hospital Rafael Méndez de Lorca ya está operativo, según han informado fuentes del Ejecutivo regional.

15.21 Rubalcaba ha asegurado que en la pasada madrugada durmieron aproximadamente 2.100 personas afectadas por los terremotos y que lo hicieron en camas, en tiendas de campaña y "no a la intemperie y no 6.000", como se habría podido apuntar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha señalado que las autoridades estaban preparadas para 5.000 plazas, ya que tenían 3.500 desplegadas y otras 1.500 previstas para desplegar "por si hubieran sido necesarias".

00.44 min Lorca ha despedidoeste viernes a las nueve víctimas mortales que dejó el terremoto del pasado miércoles en un funeral presidido por los Príncipes de Asturias y que ha estado protagonizado por la emoción y el dolor contenido.

15.17 El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que tendrán que revisar toda la normativa de construcción así como los protocolos de seguridad, con motivo de los terremotos de Lorca.

15.10 "De momento, el 10% de los edificios de Lorca tiene el código rojo que impide entrar. Desde las 7.00 horas hemos visto trabajos de desesmcombro y también de tirar paredes o cornisas de manera controlada", informa Rosa Correa desde Lorca para TVE.

15.09 Los pensionistas residentes en el municipio de Lorca recibirán la paga extraordinaria de verano con un mes de adelanto, el próximo 1 de junio, con el fin de que hagan frente con mayor holgura a los gastos derivados del terremoto, según aprobó hoy el Consejo de Ministros.

14.39 Los sindicatos CC.OO., UGT y La Intersindical han aplazado la manifestación contra los recortes sociales prevista para el próximo martes, a las 20.00 horas en Murcia, y han convocado una concentración de solidaridad y pésame con la ciudadanía de Lorca.

14.26 El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el Gobierno quiere ir a "toda máquina" a la hora de aprobar las ayudas para los damnificados por el terremoto en Lorca, cuya cuantía no ha podido precisar a la espera de que se realicen los análisis técnicos pero sí ha dicho que serán "cuantiosas".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Rubalcaba ha anunciado que el subsecretario del Ministerio del Interior, Justo Zambrana, viajará este lunes a Lorca para reunirse con el alcalde y la Consejera de Economía de Murcia para agilizar los trámites.

14.21 Las tres personas heridas graves en el terremoto y que permanecen ingresadas en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia evolucionan favorablemente, según ha informado la consejería de Sanidad.

14.17 La ministra de Defensa, Carme Chacón, mantendrá este sábado una videoconferencia con el teniente coronel jefe del Grupo Táctico de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Lorca y con el teniente coronel jefe del hospital de campaña desplegado en la localidad, para conocer la evolución de las tareas de apoyo a los afectados.

14.00 El Príncipe Felipe, ha animado a los lorquinos a "levantarse con fuerza, encarar el futuro y poco a poco seguir con su vida". Don Felipe ha transmitido su "dolor más profundo a las familias que han perdido a un ser querido", al tiempo que ha animado a los lorquinos a recuperar la normalidad "con todo el apoyo y la comprensión de todos".

13.37 Los Príncipes de Asturias visitan el barrio de La Viña, el peor parado tras el terremoto. A lo largo de la jornada se acercarán también a las ruinas de la iglesia de Santiago y a la unidad de control de emergencias del 112.

08.19 min El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha trasladado las condolencias del Gobierno a las familias de los fallecidos y a todos los afectados por el terremoto de Lorca. En una rueda de prensa desde una de las naves del recinto ferial de Santa Quiteria, el presidente del Ejecutivo ha destacado el "ejemplar" trabajo del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma en colaboración con el Gobierno. "Ha sido un ejemplo para cualquiera de las circunstancias que se pueda vivir en este país", ha indicado. "El terremoto ha sido duro, fuerte, ha tenido impacto, pero es más fuerte es este país", su voluntad de solidaridad y reconstrucción, ha señalado Zapatero, quien ha hecho hincapié que con "unidad, coordinación, voluntad, celeridad y con medios" se conseguirá que Lorca "recupere la normalidad cuanto antes". El presidente ha insistido en el compromiso del Gobierno con la localidad murciana: "Vamos a hacer que Lorca recupere la normalidad cuanto antes". Ha recordado además que este

13.36 El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha dicho hoy sobre la visita del presidente del PP, Mariano Rajoy, ayer a Lorca (Murcia): "Jugar con el dolor de la gente me parece una indignidad".

13.27 El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha expresado este viernes desde Motril (Granada) la solidaridad de todos los andaluces con la ciudad de Lorca, con sus habitantes y con su dolor, y ha puesto a su disposición todos los medios humanos y materiales que necesiten.

13.17 El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Ridao, ha asegurado que "cualquier ayuda es poca" para colaborar con las víctimas de los terremotos. "No debemos ahorrar en las ayudas", ha indicado.

12.55 El Consorcio de Compensación de Seguros se encargará de abonar las indemnizaciones a los afectados. RTVE.es ofrece a los afectados una guía paso a paso para efectuar las reclamaciones.

12.49 - El sismólogo de la Red Sísmica del Instituto Geológico Nacional, Luis Cabañas, responde en estos momentos a las preguntas de los internautas de RTVE.es sobre el terremoto de Lorca. Lee aquí el contenido del encuentro digital.

12.46 Consumidores en Acción y su organización territorial de Murcia, Consumur, se han sumado a la petición del alcalde de Lorca de declarar la zona como catastrófica y solicitar a las administraciones ayudas tras los destrozos ocasionados por el seísmo.

12.44 El coordinaror general de IU, Cayo Lara, ha destacado la necesidad de adoptar medidas para paliar los efectos del terremoto y ha pedido al Gobierno que no sea "cicatero" en las ayudas.

12.28 El obispo de Cartagena, oficiante de la ceremonia, pronuncia la bendición final. Termina el funeral de Estado por las nueve víctimas mortales del terremoto de Lorca.

12.24 Uno de los sacerdotes lee una carta de condolencias del papa Benedicto XVI para las familias de las víctimas, los heridos y los damnificados firmada por el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone.

12.21 Monseñor Lorca Planes procede a rociar con agua bendita e incienso los cuatro féretros presentes en el recinto de Santa Quiteria. Aunque el resto de las familias han preferido una ceremonia más íntima, el obispo de Cartagena ha insistido en que el funeral se celebraba para recordar a los nueve fallecidos.

12.19 Es el momento del último responso antes de la bendición final. El obispo de Cartagena pide unos minutos de silencio y oración para recordar a los fallecidos.

12.14 Los Príncipes de Asturias visitarán tras la ceremonia el barrio de La Viña, las ruinas de la iglesia de Santiago y la unidad de control de emergencias del 112.

12.08 Para celebrar la comunión se distribuyen por la sala 20 sacerdotes.

11.59 Los voluntarios de Cruz Roja han tenido que llevarse de la nave a algún familiar sobrepasado por las emociones, explica Mariló Montero de La Mañana de la 1.

11.56 El coordinador del grupo de voluntarios que evalúan los edificios siniestrados y presidente del Colegio de Arquitectos de Murcia, Antonio García Herrero, ha dicho a Efe que confía en concluir hoy la labor de supervisión de los edificios siniestrados. Las inspecciones determinarán qué edificios pueden ser realojados y cuales no, así como en aquellos en los que habrá que intervenir reparando estructuras, o en un caso extremo demoler.

11.50 "No es fácil tratar de consolar cuando uno tiene el corazón roto", continúa Lorca Planes.

11.45 Comienza la homilía de monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena con un saludo "desde el corazón" a las familias de las víctimas y a las autoridades presentes.

11.31 Los voluntarios del equipo psicosocial de la Cruz Roja atienden a los familiares más afectados mientras el obispo de Cartagena recuerda a las nueve víctimas y a los dos bebés que no llegaron a nacer -dos de las víctimas estaban embarazadas-.

11.28 Comienza la ceremonia religiosa para despedir a cuatro de los nueve fallecidos en el terremoto de Lorca.

11.20 Los Príncipes de Asturias saludan y tratan de consolar a los familiares de las víctimas minutos antes de que dé comienzo la ceremonia.

11.17 Los cuatro féretros presentes en el funeral público corresponden a Emilia Moreno, Pedro José Rubio, Juan Salinas y Rafael García -los cuatro naturales de Lorca-, informan a RTVE.es fuentes del Ayuntamiento lorquino.

11.05 Comienzan a entrar en la nave las familias de las víctimas, visiblemente afectadas. Santiago Sánchez Martín, enviado especial de RTVE.es, explica que hay 30 miembros del equipo psicosocial de la Cruz Roja desplegados y en alerta para asistir posibles crisis de los familiares.

10.55 Llegan los Príncipes de Asturias al recinto en el que se celebrará el funeral, informa Santiago Sánchez Martín. También están siendo colocados ya los cuatro féretros con los cuerpos de los fallecidos cuyas familias han decidido participar en el funeral de Estado. Las exequias por los otros cinco muertos se celebrarán en la intimidad.

10.43 A pocos minutos de que comience el funeral de Estado por las víctimas mortales del terremoto de Lorca, comienza a llenarse la nave donde se celebrarán las exequias. Según informa Santiago Sánchez Martín, enviado especial de RTVE.es, acaba de llegar al recinto el presidente valenciano, Francisco Camps.

10.40 Zapatero durante su intervención ha tenido una mención especial para el trabajo de la Cruz Roja y de la Unidad Militar de Emergencias, que en cinco años "se ha convertido en un pilar básico de la seguridad nacional".

10.35 El presidente ha insistido en el compromiso del Gobierno con la localidad murciana: "Vamos a hacer que Lorca recupere la normalidad cuanto antes". Ha recordado además que este viernes se aprobará en Consejo de Ministros el plan de medidas para la recuperación del municipio y ha avanzado que el ministro de Fomento firmará con Ayuntamiento y Gobierno de la región un convenio para iniciar todo el proceso de reconstrucción y rehabilitación de viviendas.

00.45 min El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el primer edil del municipio, Francisco Jódar, ha visistado Lorca para conocer de primera mano los daños ocasionados por el terremoto que dejó un total de nueve fallecidos el pasado miércoles. En concreto, Zapatero ha visitado el barrio de La Viña, uno de las zonas más castigadas.

10.30 Zapatero traslada las condolencias del Gobierno a las familias de los fallecidos y a todos los afectados por el terremoto de Lorca. En una rueda de prensa desde una de las naves del recinto ferial de Santa Quiteria, el presidente del Ejecutivo ha destacado el "ejemplar" trabajo del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma en colaboración con el Gobierno. "Ha sido un ejemplo para cualquiera de las circunstancias que se pueda vivir en este país", ha indicado.

10.15 El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Murcia celebra un consejo extraordinario en Lorca para tratar diferentes aspectos relacionados con el terremoto, entre ellos la reanudación de las clases en los centros de enseñanza, suspendidas desde ayer, mediante la reubicación de sus alumnos en colegios de otras localidades. Además de esta cuestión, una de las más urgentes, el Consejo también está concretando el desarrollo del decreto de ayudas que aprobará hoy el Consejo de Ministros, así como la habilitación de diferentes líneas de ayudas económicas para empresas y particulares.

10.08 Una mujer de nacionalidad ecuatoriana se puso de parto esta madrugada en uno de los campamentos instalados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Lorca, tras los seísmos, y fue trasladada de urgencias al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde dio a luz a gemelos.

09.59 El presidente del Gobierno se encuentra en el centro de control junto al delegado del Gobierno, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel y el ministro de Fomento. Allí, el coordinador de los servicios de emergencia, Luis Gestoso, les está informando de cuál es la situación actual.

09.56 El helicóptero que traslada al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha aterrizado en el recinto ferial de Santa Quiteria, donde se encuentra el campamento principal y donde se celebrará el funeral en apenas una hora, informa Santiago Sánchez Martín. Zapatero ha visitado antes el barrio de La Viña, el más afectado por el terremoto.

09.50 Antonio Bonillo, jefe de los bomberos de Lorca, explica en conexión con Los desayunos de TVE que su equipro trabaja en la evaluación de los daños estructurales de edificios y en la demolición de aquellas partes que puedan suponer un problema para los viandantes.

09.48 Los comercios de la avenida de Europa, una de las calles principales de la zona nueva de Lorca, van abriendo sus puertas. Según explica desde la localidad murciana Santiago Sánchez Martín, enviado especial de RTVE.es, muchos lo hacen para ir recogiendo y reparando los desperfectos provocados por el terremoto y otros, como los supermercados, sí que están abiertos al público.

09.28 Mateo es propietario de una vivienda en la calle Infante Juan Manuel que, dos días después del terremoto en lorca, presenta un aspecto casi bélico. En su fachada luce el color rojo del espray que le impide aproximarse a ella. "Me han dicho que vuelva dentro de tres días, no sé ni donde llevar a mis hijos", lamenta en declaraciones a EFE.

09.22 "Lorca se nos ha caído pero la vamos a levantar", ha dicho emocionado el primer teniente de alcalde de Lorca, Francisco Montiel. En una conexión con Los desayunos de TVE, Montiel ha informado de que se han retomado los trabajos para la evaluación de los inmuebles y ha explicado que ya ha sido revisado el 70% de los edificios.

04.20 min "Vamos a levantar Lorca"

09.05 Finalmente solo tres o cuatro de las familias de las víctimas han confirmado su asistencia al funeral público, según informa la redactora de TVE Rosa Correa. El resto de las familias prefieren recordar a los fallecidos en la intimidad. Ha trascendido que uno de estos funerales privados, el de una de las mujeres, se celebrará en la capilla del tanatorio de Lorca y que el del menor fallecido tendrá lugar en la localidad almeriense de Velez Rubio.

09.00 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visita a primera hora el barrio de La Viña, el más afectado por el terremoto, antes de asistir al funeral. El jefe del Ejecutivo comienza en La Viña, junto al presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel y el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, su visita a Lorca.

08.01 Los lorquinos despiertan y comienzan su día en los campamentos con "aparente normalidad", explica Ana Patricia Martínez, redactora de TVE. Muchos ciudadanos han salido hacia sus trabajos en otras localidades y los demás esperan pacientemente a que los servicios de emergencia les entreguen el desayuno.

07.41 Unas 6.000 personas han pasado esta noche fuera de sus casas repartidas en los cinco campamentos habilitados por la Cruz Roja y la UME, según informa TVE.

06.24 Los Príncipes de Asturias también asistirán al funeral por las víctimas mortales del terremoto. Según informa Efe, se han instalado 1.150 asientos para los asistentes a la ceremonia religiosa, que se celebrará en el patio del recinto ferial de Santa Quiteria.

05.12 Unos 600 ecuatorianos afectados por el terremoto se encuentran en tiendas de campaña en el Huerto de la Rueda, un parque de la localidad de Lorca donde se han instalado cinco campamentos. Así lo ha informado la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), en Quito.

02.01 El funeral por las víctimas del terremoto de Lorca se celebrará este viernes a partir de las 11.00 horas. Sin embargo, el funeral podría ser finalmente sólo de tres de las víctimas ya que uno de los fallecidos no era católico, y las familias de los otras cinco víctimas prefieren una ceremonia íntima, informa RNE.

00.32 El alcalde de Lorca, Francisco Jóvar, ha informado que en la localidad los servicios de agua y luz están ya en funcionamiento normal, aunque los de gas no, para evitar un posible escape de gas

00.31 El delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, estima que unas 4.000 o 5.000 personas tendrán que dormir esta noche fuera de sus casas. A la hora de valorar cuánto se dilatará en el tiempo esta situación, distingue además entre los afectados que tendrán su casa rehabilitada en algún momento y aquellos que se han quedado sin casa y que tendrán que ser realojados en otros lugares.

