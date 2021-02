Dos fotógrafos, Tim Hetherington y Chris Hondros, han muerto este miércoles en la ciudad de Misrata, al oeste de Libia, localidad que sufre el asedio de las tropas de Gadafi desde hace semanas.



Los dos fotógrafos han sido víctimas de los disparos de mortero lanzados por los leales al régimen de Muamar el Gadafi. Otros dos periodistas han resultado heridos de gravedad en el mismo ataque.



En un principio, sólo se conocía la muerte de Tim Hetherington, confirmada por el Ministerio Británico de Asuntos Exteriores. Según las primeras informaciones, otros tres periodistas resultaron heridos en el ataque.



Horas más tarde, la agencia Getty Images ha confirmado la muerte del estadounidense Chris Hondros, quien resultó herido de gravedad durante el ataque.



Los otros dos fotógrafos heridos son Guy Martin, que trabajaba para la agencia Panos, y Michael Brown, que prestaba sus servicios en Corbis. Ambos están recibiendo atención hospitalaria en el país magrebí. El estado de Martin es grave tras ser intervenido de urgencia.



Se trata de los dos primeros periodistas de un medio extranjero fallecidos en el conflicto desde el comienzo de la revuelta contra Gadafi el pasado 15 de febrero.



Hetherington, de 41 años y quien produjo la película Restrepo, por la que fue nominado a un premio Oscar de la Academia de Cine de Hollywood, trabajaba también como fotógrafo para la revista Vanity Fair y era veterano de otros conflictos armados como el de Afganistán, conflicto sobre el que versa ese documental.



En 2007 ganó el premio World Press Photo por la cobertura informativa que hizo de la vida de los soldados estadounidenses en el valle de Korengal, en Afganistán, un galardón que sumó a otros tres similares recibidos con anterioridad.



Hondros, de 41 años, era fotógrafo de la agencia Getty y llegó a ser finalista de los prestigiosos premios de periodismo Pulitzer, además de recibir la medalla de oro Robert Capa, del Overseas Press Club, por su trabajo en Irak.



Además de ese conflicto, Hondros cubrió los episodios violentos de Kosovo, Angola, Sierra Leona, Líbano, Afganistán, Cachemira, los territorios ocupados palestinos y Liberia, y sus trabajos también han aparecido y ocupado portadas de revistas como Newsweek y The Economist, así como de periódicos como The New York Times, The Washington Post y Los Angeles Times.

HRW lamenta la muerte de los fotógrafos La organización Human Right Watch (HRW) ha lamentado la muerte de ambos fotógrafos y ha pedido una vez más al régimen de Gadafi que detenga los ataques contra la población civil.



Hasta ahora, numerosos periodistas han sido detenidos y maltratados por el régimen libio, entre ellos el fotógrafo español Manu Brabo, que se encuentra retenido en Trípoli tras ser capturado en el frente del este por las tropas de Gadafi.



El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado más de 80 ataques a la prensa desde que comenzó el conflicto libio, y entre ellos se incluyen, además de esos fallecimientos, 49 detenciones, 11 asaltos, dos ataques a instalaciones periodísticas y numerosos heridos, así como interferencias en las transmisiones de dos cadenas de televisión internacionales e interrupción del servicio de Internet.