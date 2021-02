Frases de los candidatos Enrique González-Macho: "Dirigir la Academia no es un embolado sino un honor" "Quizá hagamos demasiadas películas en España" "'El cebo' es una de las películas que ha marcado mi vida" Bigas Luna: "La vuelta de los Almodóvar es un agradecimiento a Álex de la Iglesia y una muy buena noticia para la Academia" "Los actores son la cara visible de nuestro cine" "La Academia necesita todo el talento nuevo y joven"



Hablas en la oficina de las fotos de Bardem y Pe con su hijo publicadas por US Magazine , vas a una de las salas en versión original de la cadena de cines Renoir, dudas si ver Carlos, Incendies o ¿Para qué sirve un oso?. Al final, optas por descargarte (legalmente, claro) También la lluvia y Di Di Hollywood para hacerte una sesión continua de cine español en tu casa. Entre peli y peli, discutes en Twitter sobre la polémica derivada del artículo de Sostres y recuerdas Te doy mis ojos.

Detrás de todo ello, están de alguna manera dos nombres, dos hombres, Bigas Luna y Enrique González-Macho. Los dos 'cabezas de cartel' que este domingo se disputarán la presidencia de la Academia de Cine tan codiciada actualmente para muchos miembros del mundo del cine por el foco mediático sobre ella y tan denostada precisamente por el mismo motivo por otros.

Álex de la Iglesia, presidente saliente, tiene el mérito y la culpa de esa atención mediática. Nunca como bajo el mandato del cineasta bilbaíno, ha habido tanta cercanía entre el público y la industria. Ni tanta polémica político-social en torno a la Academia de Cine.

Bigas Luna es el responsable de juntar por primera vez a Javier Bardem y Penélope Cruz ante una pantalla en Jamón, jamón, película con la que se llevó el León de Plata de Venecia como mejor director, y que ha fracasado estrepitosamente en 2010 con Di Di Hollywood, protagonizada por Elsa Pataky. Uno de los nombres clásicos del cine español de los 80 y 90 del siglo pasado.

González-Macho representa la industria de cabo a rabo. Es el propietario de Altafilms, productora de películas como Te doy mis ojos o ¿Para qué sirve un oso? y una de las principales distribuidoras netamente españolas. Es dueño de la cadena de cines Renoir (tres de los cuatro cines en la madrileña plaza de los Cubos, zona cero de la cinefilia, son suyos). Premio Nacional de Cinematografía en 1997. Sin página de wikipedia (sin duda, un dato). Embarcado en filmin.es, portal de oferta de cine en streaming.

"Me presento porque me lo pidió un grupo de compañeros", decía este jueves en Radio 5 González-Macho. "No lo dudé dada la presonalidad de los que me dijeron, gente con una trayectoria profesional muy buena y muy limpia, y a los que admiro"... ¿Se referirá a Agustín Almodóvar, que junto a su hermano Pedro, han anunciado su intención de volver al rebaño de la Academia?

"Voy a [con la intención de] ganar, pero tengo muchas posibilidades de perder", reconocía. En la terna del productor y distribuidor, pues las candidaturas se componen de presidente y dos vicepresidencias, están la actriz Marta Etura y la directora y guionista Judith Colell (directora de Elisa K).

Bigas Luna es el gran favorito. Con él se presentan la actriz Leonor Watling y el director de producción Yousaf Bokhari (Balada triste de trompeta es su último trabajo estrenado).

10.30 min Bigas Luna

En una entrevista en Radio 5 este viernes, el cineasta catalán aseguraba que sus objetivos son defender el cine español, promocionar a los actores españoles -"son la cara visible de nuestro cine", afirmaba- e incluir a más gente del cine español en la Academia.

"Hay un grupo de gente joven con méritos para estar en la Academia de Cine y que no están y ven la Academia como no próxima a ellos y quiero seducirlos y que sientan la academia como algo muy suyo", explicaba. Además, Luna aseguraba querer "transparencia": que la gente sepa por qué y cómo se eligen las películas para los Oscar y cómo se votan, por ejemplo.

El motivo de la renovación de la cúpula presidencial de la Academia de Cine es la necesidad de sustituir al equipo presidido por Álex de la Iglesia, que dimitió tras el enfrentamiento con la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde en torno a la ley que perseguirá la piratería digital.

La votación tendrá lugar el domingo entre 11.00 y 13.00 en la sede de la Academia, en Madrid, y 966 académicos con derecho a voto están convocados a la urna. Está previsto que en torno a las 15.00 horas la candidatura vencedora ofrezca una rueda de prensa en la sede de la calle Zurbano.

El ganador será el decimotercer presidente de la Academia, sumándose a una nómina que incluye, desde 1986, a José María González-Sinde, Fernando Trueba, Antonio Giménez Rico, Fernando Rey, Gerardo Herrero, José Luis Borau, Aitana Sánchez-Gijón, Marisa Paredes, Mercedes Sampietro, Angeles González-Sinde, Eduardo Campoy y Álex de la Iglesia.