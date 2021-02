El rey de Arabia Saudí, Abdalá ibn Abd el Aziz, ha prometido una serie de medidas sociales para sus súbditos que incluyen billones de riyals (la moneda del país) en subsidios. La televisión oficial ha difundido el anuncio, que coincide con el retorno del monarca al reino después de tres meses de ausencia para recibir tratamiento médico en el extranjero.

Las medidas incluyen fondos para atajar la alta inflación y para ayudar a los jóvenes desempleados y a los estudiantes en el extranjero. La iniciativa se produce cuando las revueltas sociales y políticas se extienden por varios países de la región.

Abdalá no ha adelantado ningún tipo de reforma política de su monarquía absoluta, como elecciones municipales, tal y como le reclaman grupos liberales y de oposición. En el reino saudí no existe el parlamento y no se tolera la disensión pública interna.

El monarca, de 87 años, viajó a EE.UU. en noviembre para recibir tratamiento médico y ser operado en Nueva York. Durante las últimas cuatro semanas se ha estado recuperando en Marruecos.

Durante su ausencia, su hermano el príncipe Sultán ha asumido el poder, pero también ha estado ausente por enfermedad.