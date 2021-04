Un grupo de manifestantes ha lanzado bombas incendiarias contra las fuerzas antidisturbios durante una manifestación en el centro de Atenas, convocada con motivo de la huelga general contra la rígida política de ahorro del Gobierno.

Según ha podido comprobar Efe, los enfrentamientos entre grupos de radicales y las fuerzas de orden tuvieron como escenarios principales las cercanías del Parlamento y del rectorado de la Universidad, donde los agentes emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Durante los enfrentamientos, un policía resultó herido cuando una bomba prendió fuego a su ropa, según han informado los medios locales.

También un periodista resultó herido leve por la explosión de un cóctel molotov y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir los primeros auxilios.

Fuentes policiales han indicado que al menos una persona ha sido arrestada en relación a estos disturbios callejeros.

Contra el plan de ajuste

Aparte de estos incidentes aislados, miles de manifestantes han protestado con pancartas y gritos contra la austeridad y la carestía, pidiendo a gritos que "se vayan los ladrones", en referencia al Ejecutivo heleno que quiere reducir el déficit en 30.000 millones de euros en los próximos tres años.

“La gente grita que se vayan los ladrones“

Un estudiante, llamado Paschalis, que participa en la protesta ha señalado: "No creemos que estas medidas sean necesarias. No somos responsables de la crisis. No tenemos porque cargar con el peso de la crisis, ni deberíamos pagar ni un euro por la crisis".

Los sindicatos mayoritarios griegos han convocado la primera huelga general de 24 horas del año, tras las nueve celebradas en 2010, para denunciar las medidas de ahorro impuestas por el Gobierno socialista para evitar la quiebra del país, tras el rescate de la Unión Europea y el FMI.

La capital helena permanece prácticamente sin transporte urbano debido a una huelga de los trabajadores de todos los medios públicos, a excepción del metro, que ha funcionado para permitir la asistencia a las manifestaciones ante el Parlamento.

Un centenar de vuelos nacionales han sido cancelados para este miércoles y otros 48, algunos internacionales, han sido modificados, debido a la participación en la huelga de los controladores aéreos, que han suspendido su actividad entre las 10.00 y las 14.00 GMT.

Los barcos con destino a las islas griegas y a Italia tampoco funcionan y el servicio de ferrocarriles está paralizado durante toda la jornada.

Se trata de la primera huelga general de este año, después de que en 2010 se sucedieron 10 convocatorias de este tipo.