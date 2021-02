La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, afirma que aún no se conocen los plazos para cerrar una web pero lo que sí sabe es que la gente critica sin haber leído antes la Ley.

"Seguramente no se podrá cerrar una web en 10 días, ojalá, pero podría pasar en un mes", afirma la ministra en Los Desayunos de TVE donde ha respondido a las preguntas de Ana Pastor y los tertulianos:

Pregunta: ¿Se puede cerrar una web en diez días?

Respuesta: Es un tema muy técnico. La gente opina y no se ha leído la disposición. No son 10 días, ojala, se pudiera cerrar una web que no cumple con la Ley en ese plazo. Pero la verdad es que puede llegar incluso a un mes. Lo veremos con la práctica ya que todo este proceso es nuevo.

P: ¿Por qué hace falta un juez si hay una Comisión?

R: Porque hacen falta las dos figuras. Si un escritor ve que su novela está disponible electrónicamente sin su permiso, primero debe acudir a la comisión y después será un juez quien decida la sanción al que ha puesto la novela en la red. Si la decisión del juez y la Comisión difieren, gana el juez.

P:¿Qué diferencia hay entre nuestra ley y la de otros países?

R: En Francia o el Reino Unido, afirma Sinde, persiguen a los usuarios que hacen descargar ilegales. A los tres avisos les sancionan. Sin embargo en España pensamos que había que ir a por los que hacen la trampa, no a por quienes se benefician.

Estas trampas generan un dinero negro que no obedece a leyes y es una pérdida colectiva para el país.

P: Si una web 'ilegal' no tiene el servidor en España, ¿se escapa de la ley Sinde?

R: Veremos muchos cambios en los derechos de autor en breve. La red es fundamental para la difusión de la cultura. Nadie pretende que volvamos a los antiguos dispositivos de internet. Insisto en que internet es protagonista en la difusión de la cultura y queremos que así siga siendo.

P: ¿Hubo presión de los lobbies de la industria estadounidenses para la aprobación de la ley?

R: La misma que en la industria fonográfica independiente en España. No me preocupa que desaparezcan los videoclubes si éstos se transforman y las personas que los regentaban recuperan sus empleos. Pero hay que ser conscientes de que se ha destruído la industria musical.

P: ¿Qué sería considerado un éxito de la ley Sinde, cómo se medirá su eficacia?

R: Por la oferta legal que se cree este año.

"No se trata de bloquear contenidos" y se mostró confiada en que "a partir de que haya este marco legal y seguridad las empresas hagan por fin ese gran desembarco en la red que los espectadores están esperando".

P: ¿No hay otro sistema que no afecte al Canon? Pregunta el periodista Germán Yanke



R: Es un sistema que se inventó en el Reino Unido en Mil setecientos y pico y gracias a ellos había personas que han podido vivir de sus creaciones culturales.

P: ¿Ha pensado dimitir por la disposición a la Ley de Economía Sostenible?

R: No me lo he planteado: "El cargo de ministro lo decide el presidente y cuando Zapatero considere que el tiempo en el ministerio ha terminado para mí, estaré a su total disposición.

Pero hay que estar a las duras y a las maduras, cuando las cosas son fáciles y difíciles. Cuando se lleva a cabo una legislación nueva como esta, por supuesto que va haber polémica, pero uno no puede ser cobarde y dejar de dar la cara".