>> La narración sigue aquí.

23:10: Polonia enviará este martes un avión a El Cairo para evacuar a sus ciudadanos. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 5.200 y 5.300 polacos residen en Egipto.

22:54: Los manifestantesa favor de Mubarak se encuentran a escasos metros de la plaza Tahrir, donde se manifestan sus detractores. La televisión pública egipcia ofrece imágenes de los simpatizantes oficialistas coreando eslóganes y agitando pancartas con pancartas como "Sí a Mubarak", "Estamos a tu lado" o "Te queremos presidente".

22:39 El vicepresidente Suleimán asegura que la prioridad del Gobierno es combatir el paro, la pobreza y la corrupción.

22:35. Apoyo a Mubarak en El Cairo. Unas 2.000 personas se están manifestando frente al edificio de la radiotelevisión pública egipcia en apoyo del presidente.

21:58 La opinión de los españoles. Algunos españoles llegados de El Cairo han asegurado este lunes que la capital de Egipto está sumida en el "caos" por las protestas masivas de los últimos días y que la gente espera que la renuncia del presidente egipcio, Hosni Mubarak, traiga la calma.

21:40 Más de mil evacuados. Estados Unidos ha evacuado este lunes de Egipto a más de 1.200 de sus ciudadanos, que se han dirigido a Estambul, Nicosia y Atenas, según ha informado el Departamento de Estado.

21:16 Reformas en la Constitución. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, ha encargado al vicepresidente del país, Omar Suleimán, que abra un diálogo con las fuerzas políticas egipcias para estudiar posibles modificaciones de la Constitución, según ha asegurado éste a través de una comparecencia televisada.

01.24 min Han repetido en la plaza Tahrir las protestas que protagonizan desde hace una semana. No se han producido incidentes a pesar de que la Policía ha vuelto a las calles después de estar ausente por tres días.

21:00 La opinión del nuevo vicepresidente. Omar Suleimán ha asegurado que el nuevo Ejecutivo mantendrá contacto con "todos los partidos políticos". Por ello propone la vía del diálogo con la oposición.

20:16 EE.UU. quiere más. La diplomacia estadounidense ha vuelto a hablar sobre las protestas y lo ha hecho para pedir al gobierno egipcio que pase a "actuar" y que no haga "nombramientos". Eso sí, también ha dejado claro que no intevendrán entre el gobierno y el pueblo.

20:10 Paz en el futuro de Egipto. El jefe de la Liga Árabe ha hecho un llamamiento para que el país viva una "transición pacíficia".

01.37 min La salida a la crisis actual tiene varios posibles escenarios. Mubarak podría estabilizar la situación. Podría darse un golpe militar que le expulse pero mantenga el régimen. Se podrían convocar elecciones para continuar por el camino de la democracia. Pero el país tambien puede entrar en un caos político si ningún candidato consigue un resultado del que resulte un gobierno viable.

19:55 Más manifestaciones en Marruecos. Más de un centenar de personas se ha manifestado también este lunes en Rabat frente a la embajada de Egipto al grito de "todos somos egipcios", "abajo la dictadura, viva la democracia" o "Mubarak cobarde, el pueblo no se humilla".

19:51 Apoyos "italianos". Varios centenares de egipcios se han concentrado en el centro de Roma y Milán para exigir el final del régimen del presidente egipcio y en solidaridad con sus miles de compatriotas que se manifiestan desde hace días en todo el país árabe.

19:45 "No" al uso de la fuerza. El Ejército ha asegurado este lunes por primera vez que no empleará la fuerza contra el pueblo egipcio, según un comunicado de la Fuerzas Armadas que ha difundido la televisión pública.

19:29 Imágenes de las protestas. Gracias a Youtube podemos ver cómo transcurrieron las protestas el pasado domingo.

19.15 Más palabras contra la opresión. El ex presidente de EE.UU. Jimmy Carter cree que el jefe del Estado de Egipto, Hosni Mubarak, "tendrá que irse" y abandonar el poder tras 30 años, porque así se lo exigen los propios ciudadanos egipcios.

19:06 La llegada de los españoles a Barajas. Acaba de aterrizar uno de los aviones que trae de vuelta a los españoles que estaban en Egipto. Entre los familiares que esperan en el aeropuerto, indignación. Según confiensan unos padres a RTVE.es, sus hijos solo iban a hacer escala en Egipto para volar a Etiopía. Les aseguraron que no tendrían ningún problema y, sin embargo, llevan encerrados en el aeropuerto egipcio sin poder volar desde el sábado.

18:42 Los viajes a Egipto. El Gobierno alemán ha desaconsejado este lunes a sus nacionales viajar a las ciudades egipcias de El Cairo, Alejandría y Suez, así como al interior de ese país y al delta del Nilo, debido a la creciente inestabilidad política y social.

18:37 Radiografía interna de Egipto. El medio The New York Times recoge por medio de fotografías cómo están siendo estos días en Egipto.

18:33 Llamamiento de los Hermanos Musulamanes. El grupo opositor ha llamado, de nuevo, a la población a manifestarse hasta que se logre la caída del régimen. Esta vez lo han pedido a través de un comunicado.

18:15 Una multitud en la plaza de Tahrir. La cadena Al Jazeera muestra unas imágenes impactantes de la plaza de Tahrir: está completamente llena de gente pese al toque de queda.

18:02 El temor de Netanyahu. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que teme que la situación en Egipto termine igual que la revolución islámica en Irán.

17:59 Acuerdo Egipto e Israel. Egipto ha movido cerca de 800 tropas a la península del Sinaí con el consentimiento de Israel para reforzar la seguridad en el contexto de las protestas. Es un paso histórico porque es la primera vez que se consiente algo así desde el tratado de paz entre los dos países en 1979.

17:42 Lo que hay que saber si se viaja o se está en Egipto. La revista National Geographic ha creado, en su edición online, una serie de preguntas y respuestas útiles si se va a viajar a Egipto o si se está allí.

17:27 Un "lapsus" curioso. La crisis en Egipto ha provocado algunos errores de geografía. ¿Qué falla en esta foto?

17:15 Las consecuencias de la crisis. El petróleo Brent roza este lunes los 100 dólares por barril en el mercado de futuros de Londres por el temor de los inversores al impacto en el suministro de la revuelta popular en Egipto y otros países árabes.

17:09 Llamamiento de la UE. La Unión Europea (UE) ha acordado este lunes reclamar al presidente egipcio, Hosni Mubarak, un proceso de "transición" que desemboque en la convocatoria de unas elecciones "libres" y "justas", según han informado fuentes comunitarias.

16:54 Salida de estadounidenses de Egipto. El Departamento de Estado de EE.UU. informa a través de su Twitter de la intención del gobierno de sacar del país a 900 ciudadanos entre este lunes y el próximo martes.

16:52 Más manifestaciones contra el régimen. Al Jaazera informa sobre una "marcha de un millón de personas" en Alejandría, la segunda ciudad del país.

16:50 El supuesto domicilio del hijo de Mubarak. La corresponsal de TVE en Reino Unido, Anna Bosch, nos aporta una fotografía interesante: varios periodistas hacen guardia ante el supuesto domicilio del hijo de Mubarak.

16:29 La colaboración de los egipcios. Un vídeo del medio Daily News muestra a los propios egipicios tratando de limpiar sus calles ante la ausencia de servicios de limpieza.

16:27 Represión en el exterior. La policía del grupo islamista palestino Hamás, que gobierna de facto en la franja de Gaza, ha reprimido este lunes una manifestación en solidaridad con el pueblo egipcio.

16:21 La situación en Túnez. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han respaldado este lunes la transición democrática en Túnez y han acordado congelar los activos del depuesto presidente Ben Alí y de su esposa, según han informado fuentes comunitarias.

01.20 min En el séptimo día de movilizaciones, el presidente de Egipto ha tomado hoy juramento a los ministros del nuevo gobierno y no parece que Hosni Mubarack esté dispuesto a dejar la presidencia.

16:17 Voces contra Mubarak. Según informa el corresponsal de CNN en Twitter, en El Cairo se escucha: "Esta es la lección a todos los miserables dictadores en todas partes: sus regímenes son tan sólidos como un castillo de naipes".

16:07 Cancelaciones de vuelos. La aerolínea nacional de Egipto, Egyptair, ha cancelado los vuelos entre las 17.00 horas del martes y las 10.00 del próximo miércoles.

16:04 Desafiando el toque de queda. Al Jazeera informa de que son miles los que están desafiando el toque: en Beni Suif son 50.000; en Manuya, 50.000 y en la Plaza de Tahrir, 300.000.

16:02 Declaraciones del gabinete de Mubarak. El nuevo ministro de Finanzas de Egipto, Samir Radwan, ha asegurado que tiene una "misión nacional en un momento muy crítico".

15:59 Cifra de fallecidos. Según comunica la agencia Reuters el número de fallecidos en Egipto son 138 según los datos aportados por fuentes médicas, equipos de emergencia y hospitales.

15:56 EE.UU. y Egipto. Clinton se ha referido durante su intervención ante los medios estadounidenses a la "necesidad de una democracia real" en Egipto, país que ha sido durante décadas un aliado de Washington y uno de los mayores receptores de ayuda económica y militar de Estados Unidos.

15:53 Importante convocatoria en la historia de EE.UU. En mitad de la crisis que viven los países árabes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha convocado a todos los embajadores y jefes de misión diplomática de Estados Unidos para una reunión sin precedentes en Washington. Según el diario Político es " la primera reunión de este tipo" en la historia.

15:43 Apoyos a Mubarak. Como ha hecho Israel, el papa copto, Shenuda III, ha expresado su apoyo al presidente Hosni Mubarak y a los recién nombrados vicepresidente Omar Suleimán y primer ministro Ahmed Shafiq, en las que son sus primeras declaraciones públicas desde el inicio de las protestas.

15:37 Salida de empresas españolas. Las empresas españolas con presencia en Egipto (Cepsa, Unión Fenosa, Fomento, Construcciones y Contratas e Iberdrola) han empezado a repatriar a sus trabajadores.

15:31 Libertad de prensa. La policía egipcia ha puesto en libertad a los dos periodistas de la televisión pública polaca (TVP) detenidos horas antes en la región turística de Hurgada, a orillas del mar Rojo, uno de los destinos más populares para los turistas de Polonia. Los seis periodistas de la cadena Al Jaazera también han sido puestos en libertad aunque no han podido recuperar su material de trabajo.

15:28 Críticas de Fidel a EE.UU. Fidel Castro ha criticado el "maquiavelismo" de EEUU en relación con Egipto, y ha denunciado que mientras Washington "suministraba armas" al Gobierno de El Cairo la agencia estadounidense para el desarrollo internacional (USAID) proveía de fondos a la oposición de ese país árabe.

15:20 Más salidas de españoles. Un equipo de investigación del CSIC ha decidido abandonar la localidad egipcia de Luxor, en mitad de una campaña de excavaciones arqueológicas que estaba previsto que finalizara el 20 de febrero, dada la situación de inestabilidad y protestas en el país.

15:00 El objetivo es el mismo: la salida de Mubarak. Desde El Cairo, la enviada especial de TVE a Egipto, Rosa Molló, asegura que los egipcios tienen la sensación de que con los nuevos nombramientos lo que está haciendo Mubarak es "reirse de ellos". La red de ferrocarril no funciona en todo el país para, según informa la enviada especial, impedir una concentración masiva en la huelga de mañana.

14.50 Al Jazeera pide colaboración. La cadena Al Jazeera ha pedido a los bloggers y periodistas ciudadanos que les envíen datos, fotos o vídeos y le ayuden a informar sobre Egipto. Este domingo el Gobierno cerraba sus oficinas en El Cairo y cortó su emisión.

14.31 Iberia cambia el horario de sus vuelos a Egipto. La compañía aérea cambiará a partir de mañana la hora de salida de sus vuelos a El Cairo para que no coincidan con el toque de queda. Sus seis vuelos semanales con Egipto saldrán ahora en horario diurno. Iberia permite cambios para los pasajeros que hayan adquirido billetes para viajar o salir del país.

14:30 Shell se retiro ayer de Egipto, hoy lo hace Møller-Mærsk. La naviera y petrolera danesa A.P. Møller-Mærsk, líder mundial en transporte marítimo de mercancías, ha anunciado el cese temporal de su actividad en Egipto.

14:27 Diálogo abierto con la oposición. La Alta Representante de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, ha pedido a Mubarak, un diálogo "pacífico" y "abierto" entre el gobierno y toda la oposición. Las "legítimas preocupaciones" de la sociedad "deben ser atendidas" con "acciones concretas", señaló.

14.25 Dos ministros repiten. Mubarak toma juramento a los ministros del nuevo Gobierno, encabezado por el general Ahmed Safiq, según imágenes mostradas por la televisión pública.

Entre los ministros que prestaron juramento se encuentran los titulares de Asuntos Exteriores, que sigue a cargo de Ahmed Abul Gheit, y de Defensa, general Husein Tantaui, quien también continúa al frente de esa cartera.

14.21 Ganas de cambio. Pablo Valenzuela, trabajador de la ONU en El Cairo, declara en RNE que “el caos no es tanto”. "Me he desplazado por la ciudad y las cosas están tranquilas”, comenta.

“La gente esta cansada del régimen y hay ganas de cambio”, explica, aunque también “hay cierta incertidumbre de que puede pasar en estos días”.

14.17 “Todos están pendientes de que Mubarak mueva ya la ficha definitivamente”, apunta Paco Forjas, enviado de RNE en El Cairo, que cree que en esta crisis puede ser fundamental el nuevo ministro de Interior.

El ejército sólo hace funciones de vigilancia, sin represión, pero “han quitado las fundas y las bayonetas están puestas en los fusiles”, comenta.

14.16 Los saqueos y el vandalismo da razones al Gobierno de Mubarak para decir que sin ellos el caos puede ser absoluto. Forjas subraya en RNE que “no funciona nada, ni las basuras, ni el comercio”. Respecto a posibles encuentros entre oposición y Gobierno “hay mucho secretismo”.

14.13 Hay menos coches circulando por la calle, pero la población se está dirigiendo masivamente al centro de la capital egipcia. "Los egipcios buscan que la presión no baje", añade Paco Forjas, en RNE.

14:06 Saqueos en almacenes. Varios almacenes de distintos lugares de Egipto que contienen objetos antiguos han sido saqueados por personas que han robado y dañado algunos de ellos, informan arqueólogos y empleados de los depósitos.

14.04 Entra en vigor el toque de queda. Paco Forjas, enviado de RNE en El Cairo, asegura que acaba de entrar en vigor el toque de queda y miles de personas se dirigen a la plaza Tahrir para seguir protestando contra Mubarak.

14.00 Sin trenes. El Gobierno de Egipto ha paralizado todo el servicio ferroviario para que los ciudadanos no puedan acudir a las manifestaciones, informa RNE.

13.55 Las pirámides siguen abiertas. "Los tanques y los vehículos blindados siguen apostados frente a las Pirámides de Giza. Los soldados insisten en que la Pirámide sigue abierta para los turistas", informa Ivan Watson desde Twitter a la CNN.

13.50 Retrasos desde El Cairo. Los vuelos que tenían previsto aterrizar en Madri-Barajas a las 14.00 horas procedentes del E Cairo se retrasan su llega dos horas, como ha podido comprobar en el aeropuerto madrileño, M. Carmen Cruz, de RTVE.es.

13.48 Desafiando el toque de queda. El corresponsal de la BBC, desde la Plaza Tahrir, dice que hay una intensa vigilancia de helicópteros en la zona pero no hay intimidación. Comenta que los manifestantes están cantando y coreando consignas contra Mubarak. Habla de casi 40.000 personas que están desafiando el toque de queda que hoy entra en vigor a las 15.00 hora local. En 15 minutos.

13.39 “No voy a irme hasta que Mubarak se marche”, dice un manifestante a la BBC desde la plaza Tahrir, asegurando que nadie sabe que pasar ahora. “Todo sucede muy deprisa”, añade.

13:30 Trinidad Jiménez, ministra de Exteriores: los Veintisiete apoyan las reformas en favor de "más libertades y más democracia" en Egipto. Pero puntualiza, la comunidad internacional "no debe interferir" en el proceso y que corresponde a los egipcios decidir su futuro, incluido el del presidente Hosni Mubarak.

13.27 Regresan más turistas españoles. Seis aviones con turistas llegan hoy a España desde Egipto, informa Exteriores.

13.24 Periodistas detenidos. Al Jazeera asegura que seis periodistas de su cadena han sido detenidos en El Cairo. Mensaje del corresponsal en Twitter: “Cuatro soldados han entrado en el cuarto y nos han quitado nuestra cámara. Estamos bajo arresto militar”.

13.18 Tailandia, Indonesia y Australia van a evacuar también a sus ciudadanos de Egipto, informa Efe.

13.16 Fortuna personal de Mubarak. Según eldiario británico The Sun, Mubarak, que está en el poder desde 1981, ha reunido una fortuna superior a los 40.000 millones de dólares.

La primera dama egipcia cuenta con pasaporte del Reino Unido debido a que su madre, Lily May Palmer, era ciudadana británica.

13.10 ¿El hijo de Mubarak en Londres? La familia del presidente egipcio ha escapado a una lujosa mansión de 13,5 millones de dólares ubicada en pleno centro de Londres, en el exclusivo barrio londinense de Knightsbridge, según informa la agencia de noticias ANSA.

El presidente de Egipto, de 82 años, y su esposa Suzanne, de 69, también planean volar a Londres, según informó la prensa británica.

The Sun señala que empleados del aeropuerto de Heathrow han visto a la esposa de Mubarak aterrizar en Londres.

13.00 Una nueva Era. El presidente de Siria, Bachar al Asad, cree que el mundo árabe está entrando en una "nueva era", que podría llevar bien al caos, o bien a la reforma de las instituciones políticas. "El final no queda claro todavía", ha declarado en una entrevista que publicaeste lunes el diario The Wall Street Journal.

12.56 Lo niega. Gaudat al Malt, antiguo presidente de la Institución Central de Estadística, niega haber sido nombardo ministro de Finanzas en el nuevo Gobierno de Egipto, según informa la televisión de Al Arabiya.

12.54 Más apoyos la pueblo Egipto. El actor egipcio Omar Sharif, de 78 años, se ha sumado este lunes a los llamamiento para derrocar al presidente Hosni Mubarak. Dice que no ha logrado mejorar el nivel de vida del pueblo y que 30 años en el poder son suficientes.

12.45 Tras la pista del hijo de Mubarak. ¿Dónde está? ¿Ha huido de Egipto? ¿Está en Londres? Al Jazeera y The Guardian buscan a Gamal Mubarak, el hijo del presidente de Egipto. Estaba previsto que le sucediera como presidente, pero parece que ha huido a Londres. En el vídeo se ve al periodista Sam Jones cómo trata de localizarle en la capital británica.

La embajada de Egipto niega que Gamal haya huido, pero no confirma si sigue en Egipto.

12.40 Nuevos ministros del Interior y de Finanzas. El exjefe de Instituciones Penitenciarias, el general Mahmud Wagdi, es el nuevo ministro del Interior. El antiguo presidente de la Institución Central de Estadística, Gaudat al Malt, ha sido nombardo ministro de Finanzas.

12:37 Caen las bolsas asiáticas. Las bolsas asiáticas experimentaron caídas generalizadas, algunas de ellas, como la de Tokio y Seúl, ante la preocupación por la revuelta en Egipto y la posibilidad de que se extienda a otros países de la región.

12:29 Ya hay nuevo Gobierno. Egipto ha formado su nuevo gabinete. Cambian al ministro de Hacienda y al de Interior.

El ministro de Finanzas Youssef Boutros-Ghali, ha sido sustituido por Gawdat el-Malta. El general Mahmoud Wagdy sería el nuevo ministro del Interior.

12.22 Las protestas se desplazan. Cerca de 1.000 personas se están manifestando en el barrio de Shubra, en El Cairo, a unos 2 km de la plaza Tahrir, según informa un corresponsal de Al Jazeera citado por The Guardian.

12.15 Otro informador de Al Jazeera dice que las tiendas del barrio de Zamalek están abiertas y que hay muchos ciudadanos recogiendo la basura de las calles.

12.10 Desde El Cairo, un corresponsal de Al Jazeera, comenta están subiendo los precios de los alimentos rápidamente. También sube la gasolina y las tarjetas de teléfono.

Difícil encontrar un cajero automático en El Cairo que tenga dinero. Asegura que la mayoría de los egipcios utilizan el dinero en efectivo.

12.08 Por tercer día consecutivo la Bolsa de Egipto permanece cerrada. El principal índice, el EGX30, cayó un 16% en dos días después de que estallaron las protestas el pasado martes, informa Reuters.

12.04 Baja la nota de la deuda de Egipto. La agencia de calificación de riesgos Moody's ha rebajado la calificación de la deuda de Egipto un escalón, hasta el nivel de Ba2, desde el Ba1, al tiempo que empeora su perspectiva desde "estable" a "negativa".

12:02 Portugal envía un avión militar a Egipto. El Gobierno luso ha anunciado este luens el envío de un avión militar a Egipto para facilitar la salida del país de sus nacionales.

12.00 También ha hablado Tony Blair. El ex primer ministro británico y enviado del "Cuarteto de Madrid" para Oriente Medio ha dicho a BBC que Mubarak tiene que aceptar un proceso de "cambio".

En relación al grupo de los Hermanos Musulmanes, la mayor fuerza opositora en Egipto, Blair opinó que no cree que los egipcios quieran a esta formación en el poder.

11.58 Cameron está a favor de una "transición ordenada" en Egipto. El primer ministro británico no pide directamente la dimisión de Mubarak, pero insistió en que las autoridades de Egipto deberían ir por el camino de la "reforma y no la represión".

Ha afrimado que anoche habló con el presidente Mubarak y con Obama y "estuvimos muy de acuerdo en que queremos que la respuesta del Gobierno egipcio sea la necesidad de una transición ordenada hacia una situación más democrática, en la que haya más derechos, más libertades, mejor orden público y ese tipo de reformas, para mostrar al pueblo en Egipto que sus preocupaciones y aspiraciones son escuchadas".

11.55 El Canal de Suez está trabajando con normalidad este lunes, informa Reuters. "La compañía todavía tiene la capacidad para mantener el flujo de barcos por el canal", asegura un portavoz.

11.50 Los egipcios utilizan la red para colgar las fotos que estos días están captando durante las protestas y enseñarlas al mundo.

Álbum de fotos.

11.47 El corresponsal de CNN, Ivan Watson, relata en su Twitter que los puestos militares en El Cairo están diciendo a los ciudadanos que respeten el toque de queda para que ellos “puedan capturar a los bandidos."

11.45 Zapatero vuelve a hablar de Egipto. Aboga por la democracia en Egipto pero sin injerencias del exterior, en una entrevista a TVE.

11:42 Cincuenta personas, entre ellas presos y policías, murieron este domingo en un intercambio de disparos en la cárcel de Abu Zabal, en el norte de El Cairo, mientras escapaban 2.000 reclusos de esta prisión, informó el diario oficial Al Ahram.

Entre los prisioneros que escaparon se encuentran presos políticos, espías y conocidos traficantes de drogas, tanto árabes como beduinos del Sinaí.

11.40 Rosa Molló informa desde El cairo en TVE. Asegura que la oposición está tratando de romper con el mito que ha creado Mubarack, que "él es el unico que peude garantizar la seguridad a Occidente y proteger tanto a EE. UU y a Europa del temido islamismo".

11.36 Las calles de acceso al centro de El Cairo están cortadas por tanques y vallas, y los soldados revisan los bolsos y, en algunos casos, solicitan el documento de identidad a la gente que se acerca a la plaza.

11.35 Miles de egipcios vuelven a tomar el corazón de El Cairo. Séptimo día de manifestaciones contra el mandatario, en el poder desde 1981. Los militares se mantienen apartados del centro de la plaza y sólo están desplegados en los accesos a la misma, al contrario que en días anteriores, cuando las tanquetas circulaban por en medio de Tahrir.

11.25 ¡Viva Egipto, abajo Mubarak! Es el mensaje que ha dejado en su Twitter, Gigi Ibrahim, una activista que está formando parte de las protestas. Asegura que está viviendo la revolución y dice sentirse feliz y orgullosa. Desea poder seguir viva para ver el gran día…

11.17 Twitter de Moncloa: "Los españoles residentes y de turismo en Egipto se encuentran bien", según el Ministerio de Exteriores.

11.15 Human Rights Watch apela directamente al Ejército de Egipto para garantizar una transición hacia la democracia en Egipto.

11.08 Simón Peres, presidente de Israel: "Siempre hemos tenido y tenemos gran respeto por el presidente Mubarak. No decimos que todo lo que haga sea correcto, pero hizo una cosa por la que le estamos agradecido: mantener la paz en Oriente Medio".

Según informa hoy el diario israelí "Haaretz", Israel ha pedido a EEUU, China, Rusia y varios países europeos que bajen el tono de sus críticas a Mubarak para preservar la estabilidad en la región.

11.05 El presidente de Israel con Mubarak. El presidente de Israel, Simón Peres, es el primer dirigente israelí en manifestar explícitamente su apoyo a su homólogo egipcio, expresando su posición sobre la revuelta egipcia.

Peres insistió en que un régimen fanático y religioso en Egipto no será mejor que la falta de democracia.

11.00 Una niña de ocho años en Arabia Saudita ha hecho su propia petición al presidente egipcio, Hosni Mubarak.

En un vídeo en Youtube, que ya han visto más de 57.000 personas, le pide que renuncie. Incluso le confiesa que algunos de sus oficiales de policía han cambiado de bando y se han unido a la gente.

10.55 Más evacuaciones. Tailandia envía un avión a El Cairo para evacuar a sus nacionales atrapados en el aeropuerto egipcio, indicaron fuentes oficiales.

10.44 Esfuerzos para encontrar a los desaparecidos. Circula por la red un documento, una hoja de cálculo de "Google Docs” que recoge los nombres de las personas que están desaparecidas tras las revueltas sociales de estos días en Egipto, informa Al Jazeera.

Desde Twitter aportan nombres de los presuntos desaparecidos, donde fueron vistos por última vez y una referencia de contacto.

10:38 Los ciudadanos egipcios no sólo protestan en su país. Decenas de ellos se han concentrado cerca de la Embajada de Egipto en Seúl (Corea del Sur) para pedir la marcha de Mubarak. Allí han quemado fotografías del presidente del país.

10.35 El corresponsal de la CNN, Ivan Watson, confirma en su twitter que este lunes hay una fuerte presencia militar en el centro de El Cairo, pero se mantienen las buenas relaciones entre el Ejército y los manifestantes.

“Hay muchos más soldados y tanques en las calles hoy. Los militares estaban distribuyendo pan a los pobres desde un camión cerca de la plaza Tahrir”.

10.30 Los Hermanos Musulmanes rechazan diálogo con el primer ministro, el general Ahmed Shafiq, y critican a Mubarak. Solo quieren dialogar con el Ejército, el único en el que confía el pueblo. La oposición asegura que hasta que Mubarak no deje la presidencia, los ciudadanos permanecerán en la calle.

10:24 La concentración masiva convocada para este martes por la oposición tendrá lugar a partir de las 12.00 (10.00 GMT) en la plaza Tahrir, epicentro de la protestas. Debido a los problemas que hay con internet, la oposición busca otros medios para difundir la convocatoria.

10.21 Análisis. Javier Valenzuela, periodista y experto en el norte de África, en Radio 5: “El régimen de Mubarak esta clínicamente muerto y mantenerlo artificialmente solo supone mantener el sufrimiento, el dolor y los muertos”.

08.38 min Javier Valenzuela - 31/01/11

En su opinión EE. UU. ha entendido ante que Europa que ha cambiado la dirección de los vientos en el norte de África. “Es más interesante que en el arco mediterráneo exista un norte de África democrático”.

“Los egipcios no ven a los militares como su enemigo”, asegura. En los próximos días hay que ver que papel adopta el Ejército y si se deciden a ser los garantes de una transición democrática ordenada.

10.05 Convocan masivas protestas. El Movimiento 6 de Abril, el grupo de oposición que inició las protestas, está convocando para mañana manifestaciones masivas en las que esperan reunir un millón de personas.

"Queremos hacerlo que sea como un carnaval, con música, canciones, poesías y espectáculos, todo centrado en pedir la renuncia de Hosni Mubarak", dijo a Efe un portavoz.

10.00 Miedo en los mercados. La agencia de calificación Moody's ha rebajado la deuda de Egipto al nivel Ba2, un reflejo de la creciente ansiedad que existe entre los inversores por la evolución de las protestas, informa Wall Street Journal.

09.55 Primer ministro británico, David Cameron, a la BBC: advierte que la represión de las protestas contra el

Gobierno "terminará mal", “sería la opción equivocada”.

Camerón no llega a pedir la dimisión de Mubarak, pero recuerda también que EE.UU. ha instado a una transición ordenada hacia un sistema más democrático.

09.40 Testimonios de turistas que han vuelto a España desde Egipto: “No importan las pirámides, lo importantes es volver a casa”; "El personal del hotel estaba con barras y palos para que no entraran a robar";“No hay bancos, no hay internet no hay visas, no hay nada”; "Hemos pasado un poquito de incertidumbre".

00.00 min El ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja viajar a Egipto. Asegura que todos los españoles que permanece allí, residentes o turistas, están bien, y que siguen en contacto con todos ellos. Algunos países empiezan ya a repatriar a sus ciudadanos (31/01/2011).

09.36 Los vídeos de las protestas. Youtube recoge más de mil vídeos de las manifestaciones de los últimos días en Egipto.

09.30 Las protestas contra el régiemn de Mubarak se extienden por el mundo. En esta foto vemos a un ciudadano egipcio que viven en Corea del Sur quemar un retrato del presidente durante una manifestación exigiendo el fin de su reinado.

09.20 La policía, desaparecida desde el viernes, vuelve a trabajar. Hasta anoche habían sido detenidas cerca de 3.000 personas, acusadas de participar en actos de saqueos y vandalismo, según las autoridades egipcias.

09:15 Organizando una “mega” protesta en Egipto para este martes. Al parecer la oposición está pidiendo a la población una demostración sin precedentes, para que millones de personas acudan a al manifestación convocada mañana martes con el objetivo de derrocar a Mubarak, informa Al Jazeera.

09.00 “Hoy y mañana serán días decisivos para saber si el presidente Hosni Mubarak continua mucho más tiempo y como se efectúa su salida”, afirma en declaraciones al programa En Días Como Hoy, de RNE, Ignacio Gutiérrez de Teran, experto en el mundo árabe y profesor del departamento de estudios árabes de la Universidad Autónoma de Madrid.

06.31 min La continuidad de las protestas y el papel del Ejércityo, claves en Egipto

08:53 El PSOE pide a Europa una postura más firme. Marcelino Iglesias, secretario de Organización del PSOE, ha asegurado en RNE que el PSOE desea que el respeto a los derechos humanos y la democracia que España vivió en la transición llegue "a los países amigos del Mediterráneo".

Preguntado por si no se podía haber hecho todo eso antes, Iglesias ha defendido la postura de España este tiempo. "España ha tenido una política de proximidad y de respeto. Es la correcta y es la que tiene que mantener", ha subrayado. Además, ha solicitado a la UE que tenga una política más activa en materia exterior.

08.25 min Marcelino Iglesias, secretario de Organización del PSOE, ha asegurado en RNE que este fin de semana el partido ha dado todo el apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero para administrar los tiempos sobre su anuncio de si se presentará o no a las elecciones de 2012. Pero, sobre todo, "Zapatero tiene el apoyo para realizar las reformas necesarias para que nuestra economía vuelva a crecer y cree puestos". Para Iglesias, explicar esas reformas es la clave para que el PSOE gane las próximas elecciones municipales y autonómicas. "Todas esas reformas son progresistas, pero tenemos que hacer pedagogía porque ésta es la línea a seguir para salir del atasco económico que sufrimos. En relación con lo que está ocurriendo en Egipto, Iglesias ha pedido a la UE una política exterior más activa. (31/01/11)

08.55 Mejor no viajar a Egipto. EE. UU., Israel, Turquía, Alemania, Francia y España desaconsejan viajar a Egipto “si no es absolutamente necesario”. La mayoría de los países han comenzado a evacuar a su personal diplomático.

08:52 Mubarak pide a su primer ministro que mantenga los subsidios y baje los precios para controlar la inflación, informa la televisión estatal egipcia y Reuters.

08.48 Al Jazeera a través de su web reproduce las entradas de Twitter de dos de sus productores que han conseguido

una conexión a Internet fiable en El Cairo: “Fuerte niebla sobre la ciudad, no sé si los incendios tiene nada que ver con esto. El Ejército bloquea la plaza Tahrir con alambre de púas. Los tanque situados en el puente 6 de octubre dejan un carril abierto"

08.30 Este lunes hay convocada una huelga general en Egipto y mañana martes otra gran manifestación. Hoy se esperan contactos entre la oposición liderada por El Baradei y el Gobierno. “Se tendrá que negociar como condición irrenunciable por la oposición nuevas elecciones, quizás una nueva Constitución, quizás un adelantamiento de las presidenciales”, informa Paco Forjas.

02.29 min Convocada Huelga General en Egipto

08.12 Hace cinco días que no se recogen las basuras y el paisaje de El Cairo sigue siendo el posterior a una batalla campal. Forjas, enviado de RNE en Egipto, comenta que habrá que ver si este lunes vuelven á funcionar los servicios públicos, paralizados desde que comenzaron las protestas.

06.52 Israel ha urgido a la comunidad internacional a rebajar el tono de crítica al presidente egipcio, Hosni Mubarak, por el bien de la estabilidad en la región, según informa el diario israelí Haaretz.

06.11 El enviado especial a Egipto de RNE, Paco Forjas, ha informado que la policía ha vuelto a patrullar las calles y que se espera que este lunes recupere el control del tráfico.

05.03 Miles de manifestantes continúan acampados en la plaza Tahrir de El Cairo, donde se puede leer en una pancarta "El Ejercito tendrá que escoger entre Egipto y Mubarak".

03.48 China ha instado a recuperar el control "lo antes posible" aunque no se ha posicionado ni a favor ni en contra del gobierno de Mubarak, según informa Reuters.

03.26 RNE entrevista al intelecutal y opositor egipcio, Alaa Al Aswani, sobre los sucesos en Egipto. Al Aswaní ha definido los sucedido como una revolución popular que no depende tanto de una figura política opositora como de un sentir de la población.

04.03 min El escritor e intelecual egipcio, Alaa Al Aswaní, fundador del movimiento opositor egipcio Kifaya (Basta) ha declarado en una entrevista con RNE que lo que está ocurriendo en Egipto es una revolución popular.

02.15 En la carta que Mubarak ha enviado esta noche al nuevo primer ministro, y en la que el presidente le ha marcado como prioridades crear empleo e impedir la corrupción, también se ha referido a la oposición. Estas han sido sus palabras:

"Insisto en la necesidad de actuar de forma seria y efectiva para llevar a cabo más reformas políticas, en la constitución y legislativas, a través de un gran diálogo con las partes".

01.30 Según Al Jazeera, en la plaza Tahir (Liberación) del centro de El Cairo, controlada por el Ejército, se sigue viviendo un ambiente de "caos" y se escuchan tiros esporádicamente por los alrededores.

00.00 Miles de egipcios permanecen en las calles por sexta madrugada consecutiva. Aunque sigue sin respetarse el toque de queda, la noche parece más tranquila que las anteriores. El presidente Mubarak ha anunciado hace pocos minutos que el nuevo Gobierno tendrá como prioridad crear empleo y que mantendrá los subsidios, en otro intento por calmar a la población. Sin embargo, la oposición ha comenzado organizarse para "negociar con los militares" y preparar un gobierno de unidad.

Desde el exterior, el principal aliado del régimen, Estados Unidos, ha pedido una "transición pacífica a una verdadera democracia". Mientras, los turistas españoles están bien, según ha confirmado esta noche el Ministerio de Exteriores, y van regresando en los vuelos que salen del país árabe.

>> Así hemos contado lo sucedido el domingo 30 de enero

NOTA: La hora que encabeza las actualizaciones corresponde a la España peninsular. En Egipto es una hora más.